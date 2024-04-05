В Чехии проверят, посещают ли украинские дети-беженцы школы и детсады

В Чехии началась внеочередная проверка украинских детей с временной защитой в детских садах и школах. Сбор данных проводят, чтобы узнать, как беженцы посещают учебные заведения.

Об этом сообщили в Министерстве образования Чехии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Проверка продлится с 3 по 10 апреля.

Сбор данных проводят, чтобы выяснить, как дети из Украины принимают участие в учебном процессе и придерживаются ли обязанности посещать школы. В то же время родителям не нужно отчитываться, потому что проверка касается школ, директора которых сами предоставляют информацию об учениках.

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В Чехии посещение учебных заведений обязательно. Дети должны ходить в детский сад (на протяжении последнего года дошкольного образования) и в школу 9 лет. То есть с 5 до 15 лет, максимум до 17 лет.

Если ребенок не посещает школу в течение 15 календарных дней без уважительной причины, его дело могут подать на рассмотрение об отчислениях из учебного заведения.

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Родители получат письмо от директора школы с уведомлением о возможном отчислении и просьбой предоставить объяснение отсутствия. На решение вопроса предоставляются дополнительные 15 дней.

После 30 дней отсутствия ребенок автоматически будет считаться отчисленным из школы, если родители не объяснят его отсутствие.