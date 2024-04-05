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В Чехии проверят, посещают ли украинские дети-беженцы школы и детсады

школа

В Чехии началась внеочередная проверка украинских детей с временной защитой в детских садах и школах. Сбор данных проводят, чтобы узнать, как беженцы посещают учебные заведения.

Об этом сообщили в Министерстве образования Чехии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Проверка продлится с 3 по 10 апреля.

Сбор данных проводят, чтобы выяснить, как дети из Украины принимают участие в учебном процессе и придерживаются ли обязанности посещать школы. В то же время родителям не нужно отчитываться, потому что проверка касается школ, директора которых сами предоставляют информацию об учениках.

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В Чехии посещение учебных заведений обязательно. Дети должны ходить в детский сад (на протяжении последнего года дошкольного образования) и в школу 9 лет. То есть с 5 до 15 лет, максимум до 17 лет.

Если ребенок не посещает школу в течение 15 календарных дней без уважительной причины, его дело могут подать на рассмотрение об отчислениях из учебного заведения.

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Родители получат письмо от директора школы с уведомлением о возможном отчислении и просьбой предоставить объяснение отсутствия. На решение вопроса предоставляются дополнительные 15 дней.

После 30 дней отсутствия ребенок автоматически будет считаться отчисленным из школы, если родители не объяснят его отсутствие.

Автор: 

беженцы (1638) дети (6473) проверка (819) Чехия (1701)


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Топ комментарии
+3
Ви ставте тег "сарказм", бо нарід подумає шо дісно так треба .
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05.04.2024 14:55
+2
В Європах з відівідуванням шкіл досить суворо все. В Нідерландах наприклад ти не можеш накатати цідулку "прошу відпустити дитину за сімейними обставинами" і звалити кудись на моря. Тут дитина може не відвідувати школу тільки якщо реально захворіла (і соплі, кашель чи вітрянка - це не хвороби). І для багатьох мамаш це було сюрпризом.
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05.04.2024 14:53
+2
Ніхто нікого за рукава не тягне. Не подобаються правила - сидіть вдома.
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05.04.2024 15:46
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Правила форума Совет форумчан
А я считаю, что нужно организовывать свой анклав, язык не учить, не работать и требовать социалку, ведь они нам должны!!!
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05.04.2024 14:51 Ответить
Ви ставте тег "сарказм", бо нарід подумає шо дісно так треба .
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05.04.2024 14:55 Ответить
а чьо, кацапам можна, а нам нє?
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05.04.2024 15:02 Ответить
Кацапам всьо можна. Так само як і шимпанзе. Ніхто ж не перевіряє шо діти шимпанзе повинні обовʼязково ходити в школу? Ну от.
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05.04.2024 15:45 Ответить
В Європах з відівідуванням шкіл досить суворо все. В Нідерландах наприклад ти не можеш накатати цідулку "прошу відпустити дитину за сімейними обставинами" і звалити кудись на моря. Тут дитина може не відвідувати школу тільки якщо реально захворіла (і соплі, кашель чи вітрянка - це не хвороби). І для багатьох мамаш це було сюрпризом.
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05.04.2024 14:53 Ответить
Нажаль, ти не написав про садок у Нідерландах, і скільки він коштує голландським батькам. Спойлєр: державний - 9 євро, приватний до 16 євро за годину. За годину, Карл! Тобто десь 80-100 євро в день.
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05.04.2024 16:55 Ответить
Так, садок дорожче за курорт в Єгипті. Але він не є обовʼязковим. Туди можна не ходити. І для "малоімущіх" частину тих грошей повертають.
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05.04.2024 16:58 Ответить
А мовний бар'єр якось вирішений?
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05.04.2024 14:59 Ответить
Та пішли вони всі на }{уй, пітекантропи дурні, разом з поляками і т.д. які не знають що таке онлайн-школа і що наші діти відвідують українську школу по Інтернету.
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05.04.2024 15:02 Ответить
Ніхто нікого за рукава не тягне. Не подобаються правила - сидіть вдома.
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05.04.2024 15:46 Ответить
ви, як скажете, сидіть дома.
а як що хочеться, піти до сусіда і насрати серед хати?
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05.04.2024 15:51 Ответить
До східного сусіда - скільки завгодно. І не треба себе стримувати
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05.04.2024 15:54 Ответить
там, не те що присісти, там ступити, нема де. все засрано, по шию.
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05.04.2024 15:57 Ответить
вони біженці взагалі-то.

а не мігранти. Якщо правили заважають __чужим__ громаданям отримувати освіту рідною мовою - то це дегенератські правила, які треба міняти, якщо звичайно це цивілізована країна якій не насрати на права людини.
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10.04.2024 10:48 Ответить
Всі країни погані, одна Україна класна, тільки люди з неї біжуть... пічалька
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10.04.2024 13:49 Ответить
тихенько там, бундесхохлик.
коли русачки нападуть на Німеччину - розкажеш нам куди ти втік
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10.04.2024 15:17 Ответить
Не кизди, малорос.
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10.04.2024 16:53 Ответить
І коли б в Україну біжали би біженці з, наприклад, Сірії і відмовлялися вчити українську а вимагали б сірійські школи і мєчєті, то ти і такі як ти першими б по форумах вили "якого хєра ці чорножопі сюди поналізли і не хочуть вчити мову країни де живуть".
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10.04.2024 13:51 Ответить
"а вимагали б сірійські школи і мєчєті"

а шо, наші вимагають їм будувати якісь школи і храми ПЦУ ?щ

чи може вони хочуть громадянства Чехії але так шоб не вчити мову? 🤡
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10.04.2024 15:16 Ответить
 
 