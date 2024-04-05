У Чехії перевірять, чи відвідують українські діти-біженці школи та дитсадки
У Чехії почалася позачергова перевірка українських дітей з тимчасовим захистом у дитсадках та школах. Збір даних проводять, щоб з’ясувати, як біженці відвідують навчальні заклади.
Про це повідомили в Міністерстві освіти Чехії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Перевірка триватиме з 3 по 10 квітня.
Збір даних проводять, щоб з'ясувати, як діти з України беруть участь у навчальному процесі та дотримуються обов’язку відвідувати школи. Водночас батькам не потрібно звітувати, бо перевірка стосується шкіл, директори яких самі подають інформацію про учнів.
У Чехії відвідування навчальних закладів є обов’язковим. Діти мають ходити до дитсадка (упродовж останнього року дошкільної освіти) та до школи 9 років. Тобто з 5 до 15 років, максимум до 17 років.
Якщо дитина не відвідує школу упродовж 15 календарних днів поспіль без поважної причини, її справу можуть подати на розгляд про відрахування з навчального закладу.
Батьки отримають лист від директора школи із повідомленням про можливе відрахування та проханням надати пояснення відсутності. На вирішення питання надаються додаткові 15 днів.
Після 30 днів відсутності дитина автоматично вважатиметься відрахованою зі школи, якщо батьки не пояснять її відсутність.
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а як що хочеться, піти до сусіда і насрати серед хати?
а не мігранти. Якщо правили заважають __чужим__ громаданям отримувати освіту рідною мовою - то це дегенератські правила, які треба міняти, якщо звичайно це цивілізована країна якій не насрати на права людини.
коли русачки нападуть на Німеччину - розкажеш нам куди ти втік
а шо, наші вимагають їм будувати якісь школи і храми ПЦУ ?щ
чи може вони хочуть громадянства Чехії але так шоб не вчити мову? 🤡