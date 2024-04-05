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Новини
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У Чехії перевірять, чи відвідують українські діти-біженці школи та дитсадки

школа

У Чехії почалася позачергова перевірка українських дітей з тимчасовим захистом у дитсадках та школах. Збір даних проводять, щоб з’ясувати, як біженці відвідують навчальні заклади.

Про це повідомили в Міністерстві освіти Чехії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Перевірка триватиме з 3 по 10 квітня.

Збір даних проводять, щоб з'ясувати, як діти з України беруть участь у навчальному процесі та дотримуються обов’язку відвідувати школи. Водночас батькам не потрібно звітувати, бо перевірка стосується шкіл, директори яких самі подають інформацію про учнів.

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У Чехії відвідування навчальних закладів є обов’язковим. Діти мають ходити до дитсадка (упродовж останнього року дошкільної освіти) та до школи 9 років. Тобто з 5 до 15 років, максимум до 17 років.

Якщо дитина не відвідує школу упродовж 15 календарних днів поспіль без поважної причини, її справу можуть подати на розгляд про відрахування з навчального закладу.

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Батьки отримають лист від директора школи із повідомленням про можливе відрахування та проханням надати пояснення відсутності. На вирішення питання надаються додаткові 15 днів.

Після 30 днів відсутності дитина автоматично вважатиметься відрахованою зі школи, якщо батьки не пояснять її відсутність.

Автор: 

біженці (1864) діти (5063) перевірка (1231) Чехія (1611)


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Топ коментарі
+3
Ви ставте тег "сарказм", бо нарід подумає шо дісно так треба .
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05.04.2024 14:55
+2
В Європах з відівідуванням шкіл досить суворо все. В Нідерландах наприклад ти не можеш накатати цідулку "прошу відпустити дитину за сімейними обставинами" і звалити кудись на моря. Тут дитина може не відвідувати школу тільки якщо реально захворіла (і соплі, кашель чи вітрянка - це не хвороби). І для багатьох мамаш це було сюрпризом.
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05.04.2024 14:53
+2
Ніхто нікого за рукава не тягне. Не подобаються правила - сидіть вдома.
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05.04.2024 15:46
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А я считаю, что нужно организовывать свой анклав, язык не учить, не работать и требовать социалку, ведь они нам должны!!!
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05.04.2024 14:51 Відповісти
Ви ставте тег "сарказм", бо нарід подумає шо дісно так треба .
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05.04.2024 14:55 Відповісти
а чьо, кацапам можна, а нам нє?
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05.04.2024 15:02 Відповісти
Кацапам всьо можна. Так само як і шимпанзе. Ніхто ж не перевіряє шо діти шимпанзе повинні обовʼязково ходити в школу? Ну от.
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05.04.2024 15:45 Відповісти
В Європах з відівідуванням шкіл досить суворо все. В Нідерландах наприклад ти не можеш накатати цідулку "прошу відпустити дитину за сімейними обставинами" і звалити кудись на моря. Тут дитина може не відвідувати школу тільки якщо реально захворіла (і соплі, кашель чи вітрянка - це не хвороби). І для багатьох мамаш це було сюрпризом.
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05.04.2024 14:53 Відповісти
Нажаль, ти не написав про садок у Нідерландах, і скільки він коштує голландським батькам. Спойлєр: державний - 9 євро, приватний до 16 євро за годину. За годину, Карл! Тобто десь 80-100 євро в день.
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05.04.2024 16:55 Відповісти
Так, садок дорожче за курорт в Єгипті. Але він не є обовʼязковим. Туди можна не ходити. І для "малоімущіх" частину тих грошей повертають.
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05.04.2024 16:58 Відповісти
А мовний бар'єр якось вирішений?
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05.04.2024 14:59 Відповісти
Та пішли вони всі на }{уй, пітекантропи дурні, разом з поляками і т.д. які не знають що таке онлайн-школа і що наші діти відвідують українську школу по Інтернету.
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05.04.2024 15:02 Відповісти
Ніхто нікого за рукава не тягне. Не подобаються правила - сидіть вдома.
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05.04.2024 15:46 Відповісти
ви, як скажете, сидіть дома.
а як що хочеться, піти до сусіда і насрати серед хати?
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05.04.2024 15:51 Відповісти
До східного сусіда - скільки завгодно. І не треба себе стримувати
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05.04.2024 15:54 Відповісти
там, не те що присісти, там ступити, нема де. все засрано, по шию.
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05.04.2024 15:57 Відповісти
вони біженці взагалі-то.

а не мігранти. Якщо правили заважають __чужим__ громаданям отримувати освіту рідною мовою - то це дегенератські правила, які треба міняти, якщо звичайно це цивілізована країна якій не насрати на права людини.
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10.04.2024 10:48 Відповісти
Всі країни погані, одна Україна класна, тільки люди з неї біжуть... пічалька
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10.04.2024 13:49 Відповісти
тихенько там, бундесхохлик.
коли русачки нападуть на Німеччину - розкажеш нам куди ти втік
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10.04.2024 15:17 Відповісти
Не кизди, малорос.
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10.04.2024 16:53 Відповісти
І коли б в Україну біжали би біженці з, наприклад, Сірії і відмовлялися вчити українську а вимагали б сірійські школи і мєчєті, то ти і такі як ти першими б по форумах вили "якого хєра ці чорножопі сюди поналізли і не хочуть вчити мову країни де живуть".
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10.04.2024 13:51 Відповісти
"а вимагали б сірійські школи і мєчєті"

а шо, наші вимагають їм будувати якісь школи і храми ПЦУ ?щ

чи може вони хочуть громадянства Чехії але так шоб не вчити мову? 🤡
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10.04.2024 15:16 Відповісти
 
 