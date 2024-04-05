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Новости Война
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В ближайшие недели в Украине увеличится интенсивность боевых действий, - разведка Эстонии

зсу

Интенсивные боевые действия в Украине могут вырасти в ближайшие недели. Погода улучшилась, и россияне увеличили количество механизированных подразделений.

Об этом сообщил разведывательный центр Сил обороны Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По данным разведчиков, россияне приступили к реорганизации войск на всей линии фронта.

По мнению эстонской разведки, из-за этого может возрасти угроза военных действий на северо-востоке Украины. На северном направлении ВС РФ продолжают террористические бомбардировки, а также саботажную деятельность. Ведется активное минирование территорий.

Как отмечается, Украина продолжает наносить глубокие удары по российским нефтеперерабатывающим комплексам, показывая тем самым способность поражать цели в глубоком тылу. К настоящему времени украинская деятельность носит системный характер и создает условия для изоляции Крыма в будущем, отмечается в сводке разведцентра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне могут открыть в этом году новое наступательное направление фронта, кроме Авдеевки, - Третья штурмовая

На Луганском направлении ВС РФ удерживают давление на линии Купянск-Макеевка-Северск. В целях взятия под контроль береговой линии реки Жеребец, вооруженные подразделения РФ продолжают наступательные действия на Макеевском направлении в районе населенного пункта Терны. Несмотря на то, что ВС РФ удерживают инициативу, значительных успехов достигнуто не было.

На линии фронта в Авдеевском районе существенных изменений не наблюдается. Однако он по-прежнему остается основным направлением наступательных действий ВС РФ. Незначительным можно считать их продвижение к западу от города Бахмут. Также усилилось давление в сторону населенного пункта Часов Яр, однако без особых успехов. На западе и юго-западе от Донецка ВС РФ удерживают давление и ищут слабые места украинской обороны.

В районе Работино Россия ослабила напор.

Вооруженные силы Украины также продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра, отмечено в сводке разведцентра.

Автор: 

прогноз (698) разведка (4170) Эстония (1412)


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Топ комментарии
+5
Обнадійливо. А у Вашінгтоні зросте кількість консультацій про продаж зброї Україні через пару років.
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05.04.2024 16:07
+3
Мабуть естонська розвідка не слухає як Україні і її народу словесним поносом про допомогу ,допомагають різні світові брехуни і аферисти,як америкаські так і з ЄС З НАТО.а поляк Сікорський навіть збирається українцями воювати замість НАТО дуже довго, плять....
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05.04.2024 16:22
+1
❗️Щонайменше 3 стратегічні бомбардувальними Ту-95МС пошкоджено + загиблі кляті пілоти: нові деталі атаки ГУР та ЗСУ аеродромів в Енгельсі, Єйську та Курську

За інформацією джерел РБК, російські ТУшки зазнали атаки на аеродромі Енгельс-2. На цьому ж аеродромі внаслідок вибухів загинуло семеро окупантів, за попередньою інформацією серед загиблих також можуть бути пілоти бомбардувальників.

У Ейську знищено щонайменше четверо окупантів та повністю згоріли два ворожих Су-25.
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05.04.2024 17:11
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Правила форума Совет форумчан
Обнадійливо. А у Вашінгтоні зросте кількість консультацій про продаж зброї Україні через пару років.
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05.04.2024 16:07 Ответить
Мабуть естонська розвідка не слухає як Україні і її народу словесним поносом про допомогу ,допомагають різні світові брехуни і аферисти,як америкаські так і з ЄС З НАТО.а поляк Сікорський навіть збирається українцями воювати замість НАТО дуже довго, плять....
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05.04.2024 16:22 Ответить
Естонія вже надала Україні військову допомогу на €250 мільйонів
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05.04.2024 17:12 Ответить
Дякувати естонцям і за це,але 250 млн .капля в морі.Мова іде про десятки, як не сотні млрд зелених рублів ,без котрих решту набір словесної допомоги США.НАТО І ЄС - ВЕЛИКА мильна фальшива БУЛЬБАШКА...
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05.04.2024 19:12 Ответить
Вже більш ніж на 500 мільонів або понад 1,3% ВВП. Просто уточнюю.
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05.04.2024 21:55 Ответить
❗️Щонайменше 3 стратегічні бомбардувальними Ту-95МС пошкоджено + загиблі кляті пілоти: нові деталі атаки ГУР та ЗСУ аеродромів в Енгельсі, Єйську та Курську

За інформацією джерел РБК, російські ТУшки зазнали атаки на аеродромі Енгельс-2. На цьому ж аеродромі внаслідок вибухів загинуло семеро окупантів, за попередньою інформацією серед загиблих також можуть бути пілоти бомбардувальників.

У Ейську знищено щонайменше четверо окупантів та повністю згоріли два ворожих Су-25.
показать весь комментарий
05.04.2024 17:11 Ответить
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05.04.2024 17:49 Ответить
лапти ,не спать ,страдать !
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05.04.2024 17:52 Ответить
дрон не один был ,их было 40 как пишут лапти
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05.04.2024 17:50 Ответить
выше их звиздеж - взрыв и еще один
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05.04.2024 18:04 Ответить
пострадало в останню путь
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05.04.2024 17:56 Ответить


Six Russian planes destroyed by drones - UkraineSecurity sources tell the BBC another eight bombers were badly damaged in the attack.
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05.04.2024 18:13 Ответить
 
 