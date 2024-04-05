В ближайшие недели в Украине увеличится интенсивность боевых действий, - разведка Эстонии

Интенсивные боевые действия в Украине могут вырасти в ближайшие недели. Погода улучшилась, и россияне увеличили количество механизированных подразделений.

Об этом сообщил разведывательный центр Сил обороны Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По данным разведчиков, россияне приступили к реорганизации войск на всей линии фронта.

По мнению эстонской разведки, из-за этого может возрасти угроза военных действий на северо-востоке Украины. На северном направлении ВС РФ продолжают террористические бомбардировки, а также саботажную деятельность. Ведется активное минирование территорий.

Как отмечается, Украина продолжает наносить глубокие удары по российским нефтеперерабатывающим комплексам, показывая тем самым способность поражать цели в глубоком тылу. К настоящему времени украинская деятельность носит системный характер и создает условия для изоляции Крыма в будущем, отмечается в сводке разведцентра.

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На Луганском направлении ВС РФ удерживают давление на линии Купянск-Макеевка-Северск. В целях взятия под контроль береговой линии реки Жеребец, вооруженные подразделения РФ продолжают наступательные действия на Макеевском направлении в районе населенного пункта Терны. Несмотря на то, что ВС РФ удерживают инициативу, значительных успехов достигнуто не было.

На линии фронта в Авдеевском районе существенных изменений не наблюдается. Однако он по-прежнему остается основным направлением наступательных действий ВС РФ. Незначительным можно считать их продвижение к западу от города Бахмут. Также усилилось давление в сторону населенного пункта Часов Яр, однако без особых успехов. На западе и юго-западе от Донецка ВС РФ удерживают давление и ищут слабые места украинской обороны.

В районе Работино Россия ослабила напор.

Вооруженные силы Украины также продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра, отмечено в сводке разведцентра.