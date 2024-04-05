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Новини Війна
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У наступні тижні в Україні зросте інтенсивність бойових дій, - розвідка Естонії

зсу

Інтенсивних бойових дій в Україні може зрости найближчими тижнями. Погода покращилася, і росіяни збільшили кількість механізованих підрозділів.

Про це повідомив розвідувальний центр Сил оборони Естонії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

За даними розвідників, росіяни розпочали реорганізацію військ на всій лінії фронту.

На думку естонської розвідки, через це може зрости загроза військових дій на північному сході України. На північному напрямку ЗС РФ продовжують терористичні бомбардування, а також саботажну діяльність. Ведеться активне мінування територій.

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Як зазначається, Україна продовжує завдавати глибоких ударів по російських нафтопереробних комплексах, показуючи тим самим здатність вражати цілі в глибокому тилу. До теперішнього часу українська діяльність має системний характер і створює умови для ізоляції Криму в майбутньому, наголошується у зведенні розвідцентру.

На Луганському напрямку ЗС РФ утримують тиск на лінії Куп'янськ-Макіївка-Сіверськ. З метою взяти під контроль берегову лінію річки Жеребець, збройні підрозділи РФ продовжують наступальні дії на Макіївському напрямку в районі населеного пункту Терни. Попри те, що ЗС РФ утримують ініціативу, значних успіхів досягнуто не було.

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На лінії фронту в Авдіївському районі істотних змін не спостерігається. Однак він, як і раніше, залишається основним напрямком наступальних дій ЗС РФ. Незначним можна вважати їхнє просування на захід від міста Бахмут. Також посилився тиск у бік населеного пункту Часів Яр, однак без особливих успіхів. На заході та південному заході від Донецька ЗС РФ утримують тиск і шукають слабкі місця в українській обороні.

У районі Роботиного Росія послабила тиск.

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Збройні сили України також продовжують утримувати плацдарм на східному березі Дніпра, зазначено у зведенні розвідцентру.

Автор: 

прогноз (1384) розвідка (3858) Естонія (1609)


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Топ коментарі
+5
Обнадійливо. А у Вашінгтоні зросте кількість консультацій про продаж зброї Україні через пару років.
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05.04.2024 16:07
+3
Мабуть естонська розвідка не слухає як Україні і її народу словесним поносом про допомогу ,допомагають різні світові брехуни і аферисти,як америкаські так і з ЄС З НАТО.а поляк Сікорський навіть збирається українцями воювати замість НАТО дуже довго, плять....
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05.04.2024 16:22
+1
❗️Щонайменше 3 стратегічні бомбардувальними Ту-95МС пошкоджено + загиблі кляті пілоти: нові деталі атаки ГУР та ЗСУ аеродромів в Енгельсі, Єйську та Курську

За інформацією джерел РБК, російські ТУшки зазнали атаки на аеродромі Енгельс-2. На цьому ж аеродромі внаслідок вибухів загинуло семеро окупантів, за попередньою інформацією серед загиблих також можуть бути пілоти бомбардувальників.

У Ейську знищено щонайменше четверо окупантів та повністю згоріли два ворожих Су-25.
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05.04.2024 17:11
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Обнадійливо. А у Вашінгтоні зросте кількість консультацій про продаж зброї Україні через пару років.
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05.04.2024 16:07 Відповісти
Мабуть естонська розвідка не слухає як Україні і її народу словесним поносом про допомогу ,допомагають різні світові брехуни і аферисти,як америкаські так і з ЄС З НАТО.а поляк Сікорський навіть збирається українцями воювати замість НАТО дуже довго, плять....
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05.04.2024 16:22 Відповісти
Естонія вже надала Україні військову допомогу на €250 мільйонів
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05.04.2024 17:12 Відповісти
Дякувати естонцям і за це,але 250 млн .капля в морі.Мова іде про десятки, як не сотні млрд зелених рублів ,без котрих решту набір словесної допомоги США.НАТО І ЄС - ВЕЛИКА мильна фальшива БУЛЬБАШКА...
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05.04.2024 19:12 Відповісти
Вже більш ніж на 500 мільонів або понад 1,3% ВВП. Просто уточнюю.
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05.04.2024 21:55 Відповісти
❗️Щонайменше 3 стратегічні бомбардувальними Ту-95МС пошкоджено + загиблі кляті пілоти: нові деталі атаки ГУР та ЗСУ аеродромів в Енгельсі, Єйську та Курську

За інформацією джерел РБК, російські ТУшки зазнали атаки на аеродромі Енгельс-2. На цьому ж аеродромі внаслідок вибухів загинуло семеро окупантів, за попередньою інформацією серед загиблих також можуть бути пілоти бомбардувальників.

У Ейську знищено щонайменше четверо окупантів та повністю згоріли два ворожих Су-25.
показати весь коментар
05.04.2024 17:11 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2024 17:49 Відповісти
лапти ,не спать ,страдать !
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05.04.2024 17:52 Відповісти
дрон не один был ,их было 40 как пишут лапти
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05.04.2024 17:50 Відповісти
выше их звиздеж - взрыв и еще один
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05.04.2024 18:04 Відповісти
пострадало в останню путь
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05.04.2024 17:56 Відповісти


Six Russian planes destroyed by drones - UkraineSecurity sources tell the BBC another eight bombers were badly damaged in the attack.
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05.04.2024 18:13 Відповісти
 
 