В Приднестровье снова заявили об атаке дрона на воинскую часть

"Министерство госбезопасности" непризнанного Приднестровья заявило, что 5 апреля дрон атаковал воинскую часть в 6 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет", - говорится в сообщении "МДБ" .

В молдавском Бюро политики реинтеграции на этот счет заявили, что "ряд вызовов в регионе, направленных на вызов паники и напряжения — продолжается". В частности, для привлечения внимания к региону.

В комментарии Суспільному представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к этому событию и точно "не тратила ценные дроны, для подобных мелких провокаций".

"В целом, можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом якобы подготовки "ПМР" к атаке на Одессу. Они сеют панику и организуют провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем", - добавил представитель ГУР. МО.

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Напомним, 17 марта в Приднестровье заявили об атаке дрона на воинскую часть и уничтожение вертолета Ми-8