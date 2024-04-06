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Новости
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В Приднестровье снова заявили об атаке дрона на воинскую часть

приднестровье

"Министерство госбезопасности" непризнанного Приднестровья заявило, что 5 апреля дрон атаковал воинскую часть в 6 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет", - говорится в сообщении "МДБ" .

В молдавском Бюро политики реинтеграции на этот счет заявили, что "ряд вызовов в регионе, направленных на вызов паники и напряжения — продолжается". В частности, для привлечения внимания к региону.

В комментарии Суспільному представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к этому событию и точно "не тратила ценные дроны, для подобных мелких провокаций".

"В целом, можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом якобы подготовки "ПМР" к атаке на Одессу. Они сеют панику и организуют провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем", - добавил представитель ГУР. МО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Молдове обнаружили обломки российского дрона. ФОТО

Напомним, 17 марта в Приднестровье заявили об атаке дрона на воинскую часть и уничтожение вертолета Ми-8

Автор: 

Молдова (1867) Приднестровье (657) дроны (3848)


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Топ комментарии
+11
На гебельств розганяють тему,що Молдова іде по шляху Україна і треба йти на крайні міри.Треба було рашу не рятувать у 90-х,а добить економічно,тепер маємо те,що мажмо.
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06.04.2024 05:02
+7
Кордон та повітряний простір з Придністровям має бути повністю заблокований і будь який вїзд, виїзд, транзит, переліт туди і звідти мають відбуватися виключно з території Молдови. Це суттєво пришвидшить зникнення цього незаконного кацапського плацдарму.
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06.04.2024 06:32
+3
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06.04.2024 01:27
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06.04.2024 01:27 Ответить
то все Макрон шукає привід вв'язатися у бійку
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06.04.2024 01:33 Ответить
Так амщо, на місце петросяна так нікого в роісії і не знайшли, і ти один кандидат ?
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06.04.2024 01:40 Ответить
Барышня легла, и просют!?
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06.04.2024 02:16 Ответить
І погую,. Мега рвне так що так
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06.04.2024 02:29 Ответить
Склади їх нам б ? Може брати проснулися, цікаво , весело
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06.04.2024 02:45 Ответить
Всьо , здавайтесь.
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06.04.2024 03:22 Ответить
На гебельств розганяють тему,що Молдова іде по шляху Україна і треба йти на крайні міри.Треба було рашу не рятувать у 90-х,а добить економічно,тепер маємо те,що мажмо.
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06.04.2024 05:02 Ответить
США ще в 90-ті роки могли чисто економічно добити цю СССР-тюрму народів. Але натомість підгодували гоблінів "ніжками буша" та інвестиціями, щоби царизм з мордору не зник.
Зате Україна у формі Лендліз чомусь допомоги немає...
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06.04.2024 10:22 Ответить
8 лєт бімбілі бімбас?
Бімбамі зараз не актуально, дронами бімбас бімбілі
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06.04.2024 05:48 Ответить
хтось дронить пемере.
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06.04.2024 07:04 Ответить
Кордон та повітряний простір з Придністровям має бути повністю заблокований і будь який вїзд, виїзд, транзит, переліт туди і звідти мають відбуватися виключно з території Молдови. Це суттєво пришвидшить зникнення цього незаконного кацапського плацдарму.
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06.04.2024 06:32 Ответить
Завиють усі,починаючи з оону і закінчуючи папою.Та ви що,як це так,гуманітарна катастрофа!
Можна лише українські кордони блокувать.А раші склади там мулять,от вони й заметушилися.
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06.04.2024 07:25 Ответить
Пора им выбрасывать белый флаг пока все еще целые.
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06.04.2024 06:56 Ответить
А ту ПМР ще не знищили? Хтозна шо за чертовщина.
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06.04.2024 07:52 Ответить
По ковбасной нада вябать \ отжать. Думай ТЕ
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06.04.2024 07:59 Ответить
Если ******* по колбасисной то разебет все *************** и часть одесской области. оно того, думаю, стоит, и почему еще не один собраный накухне фпв туда не *******? шо за курва?
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06.04.2024 08:00 Ответить
и почему еще не один собюранный на кухне фпв не ***** по мозырю? или их никто не собирает? а так кичатся, так кичатся.

Хоть бери допивай бутылку вискаря и самиди делай эту работу
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06.04.2024 08:02 Ответить
Данілова ще не призначили послом у Молдову, а вже дамбят Придністрас!
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06.04.2024 13:51 Ответить
Вертоліт був один - згорів....
РЛС скільки там - дві штуки?
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06.04.2024 18:14 Ответить
 
 