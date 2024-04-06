В Приднестровье снова заявили об атаке дрона на воинскую часть
"Министерство госбезопасности" непризнанного Приднестровья заявило, что 5 апреля дрон атаковал воинскую часть в 6 км от границы с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет", - говорится в сообщении "МДБ" .
В молдавском Бюро политики реинтеграции на этот счет заявили, что "ряд вызовов в регионе, направленных на вызов паники и напряжения — продолжается". В частности, для привлечения внимания к региону.
В комментарии Суспільному представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к этому событию и точно "не тратила ценные дроны, для подобных мелких провокаций".
"В целом, можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом якобы подготовки "ПМР" к атаке на Одессу. Они сеют панику и организуют провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем", - добавил представитель ГУР. МО.
Напомним, 17 марта в Приднестровье заявили об атаке дрона на воинскую часть и уничтожение вертолета Ми-8
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Зате Україна у формі Лендліз чомусь допомоги немає...
Бімбамі зараз не актуально, дронами бімбас бімбілі
Можна лише українські кордони блокувать.А раші склади там мулять,от вони й заметушилися.
Хоть бери допивай бутылку вискаря и самиди делай эту работу
РЛС скільки там - дві штуки?