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Новини
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У Придністров’ї знову заявили про атаку дрона на військову частину

приднестровье

"Міністерство держбезпеки" невизнаного Придністров’я заявило , що 5 квітня дрон атакував військову частину за 6 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14:35 дрон-камікадзе атакував військову частину міністерства оборони ПМР у Рибницькому районі, за шість кілометрів від придністровсько-українського кордону. Метою була станція радіолокації, якій були нанесені незначні пошкодження, жертв немає", - ідеться у повідомленні "МДБ".

У молдовському Бюро політики реінтеграції з цього приводу заявили, що "низка викликів у регіоні, спрямованих на викликання паніки та напруги — триває". Зокрема, для привернення уваги до регіону.

У коментарі Суспільному представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до цієї події й точно "не витрачала б цінні дрони, для подібних дрібних провокацій".

"В цілому, можна сказати, що є сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації в регіоні, під приводом, нібито підготовки "ПМР" до атаки на Одесу. Вони сіють паніку та організовують провокації, але ситуація відстежується та знаходиться під контролем" — додав представник ГУР МО.

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Нагадаємо, 17 березня у Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину та знищення вертольота Мі-8.

Автор: 

Молдова (2068) Придністров’я (474) дрони (4678)


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Топ коментарі
+11
На гебельств розганяють тему,що Молдова іде по шляху Україна і треба йти на крайні міри.Треба було рашу не рятувать у 90-х,а добить економічно,тепер маємо те,що мажмо.
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06.04.2024 05:02
+7
Кордон та повітряний простір з Придністровям має бути повністю заблокований і будь який вїзд, виїзд, транзит, переліт туди і звідти мають відбуватися виключно з території Молдови. Це суттєво пришвидшить зникнення цього незаконного кацапського плацдарму.
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06.04.2024 06:32
+3
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06.04.2024 01:27
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06.04.2024 01:27 Відповісти
то все Макрон шукає привід вв'язатися у бійку
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06.04.2024 01:33 Відповісти
Так амщо, на місце петросяна так нікого в роісії і не знайшли, і ти один кандидат ?
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06.04.2024 01:40 Відповісти
Барышня легла, и просют!?
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06.04.2024 02:16 Відповісти
І погую,. Мега рвне так що так
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06.04.2024 02:29 Відповісти
Склади їх нам б ? Може брати проснулися, цікаво , весело
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06.04.2024 02:45 Відповісти
Всьо , здавайтесь.
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06.04.2024 03:22 Відповісти
На гебельств розганяють тему,що Молдова іде по шляху Україна і треба йти на крайні міри.Треба було рашу не рятувать у 90-х,а добить економічно,тепер маємо те,що мажмо.
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06.04.2024 05:02 Відповісти
США ще в 90-ті роки могли чисто економічно добити цю СССР-тюрму народів. Але натомість підгодували гоблінів "ніжками буша" та інвестиціями, щоби царизм з мордору не зник.
Зате Україна у формі Лендліз чомусь допомоги немає...
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06.04.2024 10:22 Відповісти
8 лєт бімбілі бімбас?
Бімбамі зараз не актуально, дронами бімбас бімбілі
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06.04.2024 05:48 Відповісти
хтось дронить пемере.
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06.04.2024 07:04 Відповісти
Кордон та повітряний простір з Придністровям має бути повністю заблокований і будь який вїзд, виїзд, транзит, переліт туди і звідти мають відбуватися виключно з території Молдови. Це суттєво пришвидшить зникнення цього незаконного кацапського плацдарму.
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06.04.2024 06:32 Відповісти
Завиють усі,починаючи з оону і закінчуючи папою.Та ви що,як це так,гуманітарна катастрофа!
Можна лише українські кордони блокувать.А раші склади там мулять,от вони й заметушилися.
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06.04.2024 07:25 Відповісти
Пора им выбрасывать белый флаг пока все еще целые.
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06.04.2024 06:56 Відповісти
А ту ПМР ще не знищили? Хтозна шо за чертовщина.
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06.04.2024 07:52 Відповісти
По ковбасной нада вябать \ отжать. Думай ТЕ
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06.04.2024 07:59 Відповісти
Если ******* по колбасисной то разебет все *************** и часть одесской области. оно того, думаю, стоит, и почему еще не один собраный накухне фпв туда не *******? шо за курва?
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06.04.2024 08:00 Відповісти
и почему еще не один собюранный на кухне фпв не ***** по мозырю? или их никто не собирает? а так кичатся, так кичатся.

Хоть бери допивай бутылку вискаря и самиди делай эту работу
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06.04.2024 08:02 Відповісти
Данілова ще не призначили послом у Молдову, а вже дамбят Придністрас!
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06.04.2024 13:51 Відповісти
Вертоліт був один - згорів....
РЛС скільки там - дві штуки?
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06.04.2024 18:14 Відповісти
 
 