У Придністров’ї знову заявили про атаку дрона на військову частину

"Міністерство держбезпеки" невизнаного Придністров’я заявило , що 5 квітня дрон атакував військову частину за 6 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14:35 дрон-камікадзе атакував військову частину міністерства оборони ПМР у Рибницькому районі, за шість кілометрів від придністровсько-українського кордону. Метою була станція радіолокації, якій були нанесені незначні пошкодження, жертв немає", - ідеться у повідомленні "МДБ".

У молдовському Бюро політики реінтеграції з цього приводу заявили, що "низка викликів у регіоні, спрямованих на викликання паніки та напруги — триває". Зокрема, для привернення уваги до регіону.

У коментарі Суспільному представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до цієї події й точно "не витрачала б цінні дрони, для подібних дрібних провокацій".

"В цілому, можна сказати, що є сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації в регіоні, під приводом, нібито підготовки "ПМР" до атаки на Одесу. Вони сіють паніку та організовують провокації, але ситуація відстежується та знаходиться під контролем" — додав представник ГУР МО.

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Нагадаємо, 17 березня у Придністров’ї заявили про атаку дрона на військову частину та знищення вертольота Мі-8.