Оккупанты попали ракетой в магазин на Харьковщине, - ОВА
В Харьковской области во время обстрела вражеская ракета попала в магазин.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Дергачевской громаде оккупанты попали ракетой в магазин, горят автомобили. На эту минуту - без пострадавших", - говорится в сообщении.
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Iqor shool
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