Оккупанты попали ракетой в магазин на Харьковщине, - ОВА

В Харьковской области во время обстрела вражеская ракета попала в магазин.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Дергачевской громаде оккупанты попали ракетой в магазин, горят автомобили. На эту минуту - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Россияне ночью нанесли 5 ракетных ударов по Коротичу под Харьковом: били по гражданскому аэродрому. ФОТО