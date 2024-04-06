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Новости Война
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Оккупанты попали ракетой в магазин на Харьковщине, - ОВА

вибух

В Харьковской области во время обстрела вражеская ракета попала в магазин.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Дергачевской громаде оккупанты попали ракетой в магазин, горят автомобили. На эту минуту - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Россияне ночью нанесли 5 ракетных ударов по Коротичу под Харьковом: били по гражданскому аэродрому. ФОТО

Автор: 

обстрел (26942) Харьковщина (5577)


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Вот ведь ирония судьбы, причем кровавая: больше всех от рашки и русских страдают те регионы и люди, кто и где их больше всего любили...
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06.04.2024 02:33 Ответить
Москвортість псує карму ще до перевтілення.
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06.04.2024 03:01 Ответить
Мабуть там французькі інструктори дислокувались або таджико-бандерівці читали Коран,готуючись до чергового походу на москву.
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06.04.2024 04:52 Ответить
Куди попало,там і інструктори
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06.04.2024 04:59 Ответить
Справа ще в тому,що такі об'єкти позначені на картах.Били спеціально,зазвичай у магазині скупчення людей.
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06.04.2024 05:16 Ответить
 
 