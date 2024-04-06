УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10576 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 275 5

Окупанти влучили ракетою у магазин на Харківщині, - ОВА

вибух

У Харківській області під час обстрілу ворожа ракета влучила у магазин.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, горять автомобілі. На цю хвилину - без постраждалих", - ідеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни вночі завдали 5 ракетних ударів по Коротичу під Харковом: били по цивільному аеродрому. ФОТО

Автор: 

обстріл (28392) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот ведь ирония судьбы, причем кровавая: больше всех от рашки и русских страдают те регионы и люди, кто и где их больше всего любили...
показати весь коментар
06.04.2024 02:33 Відповісти
Москвортість псує карму ще до перевтілення.
показати весь коментар
06.04.2024 03:01 Відповісти
Мабуть там французькі інструктори дислокувались або таджико-бандерівці читали Коран,готуючись до чергового походу на москву.
показати весь коментар
06.04.2024 04:52 Відповісти
Куди попало,там і інструктори
показати весь коментар
06.04.2024 04:59 Відповісти
Справа ще в тому,що такі об'єкти позначені на картах.Били спеціально,зазвичай у магазині скупчення людей.
показати весь коментар
06.04.2024 05:16 Відповісти
 
 