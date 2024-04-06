Окупанти влучили ракетою у магазин на Харківщині, - ОВА

У Харківській області під час обстрілу ворожа ракета влучила у магазин.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, горять автомобілі. На цю хвилину - без постраждалих", - ідеться у повідомленні.

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