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5 "Шахедов" уничтожили на Хмельнитчине, в регионе без пострадавших и повреждений

шахед

Минувшей ночью войска РФ атаковали "Шахедами" территорию Хмельницкой области, в пределах региона было уничтожено 5 вражеских БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО обезвредили 5 БПЛА типа "Shahed".
Информация о погибших, травмированных или повреждениях пока не поступала. Спасибо нашим ВСУ!" - говорится в сообщении.

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Автор: 

Хмельнитчина (896) дроны (3848)


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Казиться воєнний злочинець прутін, від власного безсилля перед Мирною Україною, яка дає йому по зубам!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!

Слава Україні!
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06.04.2024 09:42 Ответить
Героям слава !!
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06.04.2024 09:51 Ответить
ничего , в Харькове научатся сбивать мопеды
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06.04.2024 10:32 Ответить
09:11

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/6/7449991/ Над Киевщиной сбиты все воздушные цели, попаданий нет - ОВА
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06.04.2024 10:34 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/04/6/7183213/ Словакия начинает голосование во втором туре президентских выборов
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06.04.2024 10:35 Ответить
Россияне на фронте потеряли более 200 единиц техники и около 800 человек за сутки
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06.04.2024 10:37 Ответить
Дякую нашому Богу ЗСУ!!!
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06.04.2024 12:35 Ответить
 
 