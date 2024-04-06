5 "Шахедов" уничтожили на Хмельнитчине, в регионе без пострадавших и повреждений

Минувшей ночью войска РФ атаковали "Шахедами" территорию Хмельницкой области, в пределах региона было уничтожено 5 вражеских БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО обезвредили 5 БПЛА типа "Shahed".

Информация о погибших, травмированных или повреждениях пока не поступала. Спасибо нашим ВСУ!" - говорится в сообщении.

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