5 "Шахедов" уничтожили на Хмельнитчине, в регионе без пострадавших и повреждений
Минувшей ночью войска РФ атаковали "Шахедами" территорию Хмельницкой области, в пределах региона было уничтожено 5 вражеских БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.
"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО обезвредили 5 БПЛА типа "Shahed".
Информация о погибших, травмированных или повреждениях пока не поступала. Спасибо нашим ВСУ!" - говорится в сообщении.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/6/7449991/ Над Киевщиной сбиты все воздушные цели, попаданий нет - ОВА