5 "Шахедів" знищено на Хмельниччині, у регіоні без постраждалих та пошкоджень
Минулої ночі війська РФ атакували "Шахедами" територію Хмельницької області, у межах регіону було знищено 5 ворожих БПЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.
"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знешкодили 5 БПЛА типу "Shahed".
Інформація про загиблих, травмованих чи пошкодження наразі не надходила. Дякуємо нашим ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/6/7449991/ Над Киевщиной сбиты все воздушные цели, попаданий нет - ОВА