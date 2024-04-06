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Новини
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5 "Шахедів" знищено на Хмельниччині, у регіоні без постраждалих та пошкоджень

шахед

Минулої ночі війська РФ атакували "Шахедами" територію Хмельницької області, у межах регіону було знищено 5 ворожих БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знешкодили 5 БПЛА типу "Shahed".
Інформація про загиблих, травмованих чи пошкодження наразі не надходила. Дякуємо нашим ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали на Хмельниччині

Автор: 

Хмельниччина (914) дрони (4678)


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Казиться воєнний злочинець прутін, від власного безсилля перед Мирною Україною, яка дає йому по зубам!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!

Слава Україні!
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06.04.2024 09:42 Відповісти
Героям слава !!
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06.04.2024 09:51 Відповісти
ничего , в Харькове научатся сбивать мопеды
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06.04.2024 10:32 Відповісти
09:11

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/6/7449991/ Над Киевщиной сбиты все воздушные цели, попаданий нет - ОВА
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06.04.2024 10:34 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/04/6/7183213/ Словакия начинает голосование во втором туре президентских выборов
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06.04.2024 10:35 Відповісти
Россияне на фронте потеряли более 200 единиц техники и около 800 человек за сутки
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06.04.2024 10:37 Відповісти
Дякую нашому Богу ЗСУ!!!
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06.04.2024 12:35 Відповісти
 
 