5 "Шахедів" знищено на Хмельниччині, у регіоні без постраждалих та пошкоджень

Минулої ночі війська РФ атакували "Шахедами" територію Хмельницької області, у межах регіону було знищено 5 ворожих БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знешкодили 5 БПЛА типу "Shahed".

Інформація про загиблих, травмованих чи пошкодження наразі не надходила. Дякуємо нашим ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

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