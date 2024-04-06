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2 вражеских разведывательных БПЛА "Орлан-10" уничтожены на Одесщине

бпла,орлан

Два вражеских "Орлана" уничтожены сегодня на Одесщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Днем 6 апреля 2024 года на Одесщине, над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российских разведывательных БПЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Одесская область (3547) дроны (3848)


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Найкращі!!!
Як, ну як може поєднуватися найворожа влада zeмародерів та Герої ЗСУ?(
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06.04.2024 13:45 Ответить
- Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!
(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев"
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06.04.2024 13:50 Ответить
 
 