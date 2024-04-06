2 вражеских разведывательных БПЛА "Орлан-10" уничтожены на Одесщине
Два вражеских "Орлана" уничтожены сегодня на Одесщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
"Днем 6 апреля 2024 года на Одесщине, над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российских разведывательных БПЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.
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(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев"