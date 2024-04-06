2 вражеских разведывательных БПЛА "Орлан-10" уничтожены на Одесщине

Два вражеских "Орлана" уничтожены сегодня на Одесщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Днем 6 апреля 2024 года на Одесщине, над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российских разведывательных БПЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Читайте также: ОК "Південь" об обстреле Одессы: враг применил тактику двойного удара