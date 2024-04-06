2 ворожі розвідувальні БпЛА "Орлан-10" знищено на Одещині
Два ворожі "Орлани" знищено сьогодні на Одещині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
"Вдень 6 квітня 2024 року на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
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Як, ну як може поєднуватися найворожа влада zeмародерів та Герої ЗСУ?(
(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев"