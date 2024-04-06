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2 ворожі розвідувальні БпЛА "Орлан-10" знищено на Одещині

бпла,орлан

Два ворожі "Орлани" знищено сьогодні на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня. 

"Вдень 6 квітня 2024 року на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про нічну атаку "Шахедами": пріоритетами ворога були агропромисловість і енергетика

Автор: 

Одеська область (3204) дрони (4678)


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Найкращі!!!
Як, ну як може поєднуватися найворожа влада zeмародерів та Герої ЗСУ?(
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06.04.2024 13:45 Відповісти
- Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!
(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев"
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06.04.2024 13:50 Відповісти
 
 