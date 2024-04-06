ЗАЭС подключена ко второй линии питания после обстрела россиянами, - "Энергоатом"

Благодаря усилиям украинских энергетиков Запорожская АЭС подключена ко второй линии питания после очередного артиллерийского обстрела РФ.

Об этом сообщили в "Энергоатоме", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 6 апреля, в 18:09 усилиями украинских специалистов возобновлена работа линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ, которая после обстрелов российскими оккупантами была в ремонте.

Эта линия вместе с линией "Запорожская АЭС – Днепровская" напряжением 750 кВ соединяет станцию с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивает питание ее потребностей", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный, с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ чреват наступлением аварийной ситуации.

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