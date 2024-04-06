РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11030 посетителей онлайн
Новости
666 1

ЗАЭС подключена ко второй линии питания после обстрела россиянами, - "Энергоатом"

заес

Благодаря усилиям украинских энергетиков Запорожская АЭС подключена ко второй линии питания после очередного артиллерийского обстрела РФ.

Об этом сообщили в "Энергоатоме", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 6 апреля, в 18:09 усилиями украинских специалистов возобновлена работа линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ, которая после обстрелов российскими оккупантами была в ремонте.

Эта линия вместе с линией "Запорожская АЭС – Днепровская" напряжением 750 кВ соединяет станцию с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивает питание ее потребностей", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный, с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ чреват наступлением аварийной ситуации.

Читайте также: Запорожская АЭС на грани очередного блекаута, - "Енергоатом"

Автор: 

Энергоатом (409) Запорожская АЭС (702)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ау довбойоби, які про тарифи і Ахмєтку розповідають! Розскажіть хто оплатив відновлення в 100500 раз лінії з України на оккуповану территорію якою є ЗАЕС?!
показать весь комментарий
07.04.2024 00:03 Ответить
 
 