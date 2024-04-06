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ЗАЕС під’єднано до другої лінії живлення після обстрілу росіянами, - "Енергоатом"

заес

Завдяки зусиллям українських енергетиків Запорізьку АЕС під’єднано до другої лінії живлення після чергового артилерійського обстрілу РФ.

Про це повідомили в "Енергоатомі", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 6 квітня, о 18:09 зусиллями українських фахівців відновлено роботу лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ, яка після обстрілів російськими окупантами була в ремонті.

Ця лінія разом з лінією "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізька АЕС на межі чергового блекауту, - "Енергоатом"

Автор: 

Енергоатом (1635) Запорізька АЕС (1404)


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Ау довбойоби, які про тарифи і Ахмєтку розповідають! Розскажіть хто оплатив відновлення в 100500 раз лінії з України на оккуповану территорію якою є ЗАЕС?!
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07.04.2024 00:03 Відповісти
 
 