ЗАЕС під’єднано до другої лінії живлення після обстрілу росіянами, - "Енергоатом"

Завдяки зусиллям українських енергетиків Запорізьку АЕС під’єднано до другої лінії живлення після чергового артилерійського обстрілу РФ.

Про це повідомили в "Енергоатомі", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 6 квітня, о 18:09 зусиллями українських фахівців відновлено роботу лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ, яка після обстрілів російськими окупантами була в ремонті.



Ця лінія разом з лінією "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізька АЕС на межі чергового блекауту, - "Енергоатом"