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Враг снова ударил баллистикой по Одесчине

ракета,шахед

Поздно вечером 6 апреля оккупанты атаковали ракетой, вероятно "Искандер-М", припортовую инфраструктуру Одессы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Подверглись разрушениям административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий - у нее акубаротравма", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полночь враг совершил атаку беспилотниками типа "Shahed-131/136" уже в другом направлении.

"В течение почти трехчасовой боевой работы сил противовоздушной обороны все 11 ударных дронов уничтожены в небе над Днепропетровщиной. Падением обломков сбитых БПЛА повреждены несколько зданий и автомобили", - отметили в Силах обороны юга.

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беспилотник (3544) Днепр (4399) Одесская область (3547) баллистические ракеты (366) Силы обороны юга (296)


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А шо это было час с копейкой назад?
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07.04.2024 11:20 Ответить
 
 