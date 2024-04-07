Враг снова ударил баллистикой по Одесчине

Поздно вечером 6 апреля оккупанты атаковали ракетой, вероятно "Искандер-М", припортовую инфраструктуру Одессы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Подверглись разрушениям административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий - у нее акубаротравма", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полночь враг совершил атаку беспилотниками типа "Shahed-131/136" уже в другом направлении.

"В течение почти трехчасовой боевой работы сил противовоздушной обороны все 11 ударных дронов уничтожены в небе над Днепропетровщиной. Падением обломков сбитых БПЛА повреждены несколько зданий и автомобили", - отметили в Силах обороны юга.

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