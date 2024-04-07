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Ворог знов вдарив балістикою по Одещині

ракета,шахед

Пізно ввечері 6 квітня окупанти атакували ракетою, ймовірно "Іскандер-М", припортову інфраструктуру Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств - в неї акубаротравма", - йдеться в повідомленні.

Крім того, опівночі ворог здійснив атаку безпілотниками типу "Shahed-131/136" вже в іншому напрямку.

"Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони всі 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною. Падінням уламків збитих БпЛА пошкоджено кілька будівель та автівки", - зазначили у Силах оборони півдня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано рух "шахедів" в напрямку Дніпропетровщини, - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

безпілотник (4144) Дніпро (3271) Одеська область (3204) балістичні ракети (408) Сили оборони півдня (328)


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А шо это было час с копейкой назад?
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07.04.2024 11:20 Відповісти
 
 