Ворог знов вдарив балістикою по Одещині
Пізно ввечері 6 квітня окупанти атакували ракетою, ймовірно "Іскандер-М", припортову інфраструктуру Одеси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
"Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств - в неї акубаротравма", - йдеться в повідомленні.
Крім того, опівночі ворог здійснив атаку безпілотниками типу "Shahed-131/136" вже в іншому напрямку.
"Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони всі 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною. Падінням уламків збитих БпЛА пошкоджено кілька будівель та автівки", - зазначили у Силах оборони півдня.
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