Зафіксовано рух "шахедів" в напрямку Дніпропетровщини, - Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух російських ударних безпілотників в напрямку Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровської області", - попереджають у ПС.

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