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Новини Війна
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Зафіксовано рух "шахедів" в напрямку Дніпропетровщини, - Повітряні сили ЗСУ

шахед,шахеди

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух російських ударних безпілотників в напрямку Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровської області", - попереджають у ПС.

Також читайте: Вночі росіяни атакували двома хвилями "шахедів" південь, в низці областей була оголошена загроза балістики

Автор: 

безпілотник (4144) Повітряні сили (2625) Дніпропетровська область (3712)


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Попередньо ракети з Ту-95 збили всі
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06.04.2024 07:10 Відповісти
Доброе утро , все мопеды возле Вознесенска сбиты
Видихаємо
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06.04.2024 07:15 Відповісти
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06.04.2024 07:35 Відповісти
Орки выложили видео наводнения, как они взорвали нашу Каховскую.

В тот же день прорвало дамбу в Орске.

Боженька не фраер. За все воздаст по заслугам.
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06.04.2024 07:54 Відповісти
Сили ППО знищили 3 із 6 ракет та 28 із 32 "Шахедів"
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06.04.2024 07:58 Відповісти
 
 