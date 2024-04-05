Зафіксовано рух "шахедів" в напрямку Дніпропетровщини, - Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух російських ударних безпілотників в напрямку Дніпропетровської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровської області", - попереджають у ПС.
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В тот же день прорвало дамбу в Орске.
Боженька не фраер. За все воздаст по заслугам.