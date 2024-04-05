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Новости Война
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Зафиксировано движение "шахедов" в направлении Днепропетровщины, - Воздушные силы ВСУ

шахед,шахеди

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении российских ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"БпЛА на Запорожье в направлении Днепропетровской области", - предупреждают в ВС.

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беспилотник (3544) Воздушные силы (2259) Днепропетровская область (3896)


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