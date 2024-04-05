Зафиксировано движение "шахедов" в направлении Днепропетровщины, - Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении российских ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"БпЛА на Запорожье в направлении Днепропетровской области", - предупреждают в ВС.

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