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Канада увеличивает помощь Украине на фоне задержек с помощью США

фріланд,христя

Канада нарастила объем поддержки Украины на фоне задержек с одобрением очередного пакета помощи Конгрессом США

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью радио СВС заявила министр финансов Канады Хрыстя Фриланд.

Она отметила, что поддержка Украины со стороны Канады стала важным вкладом в укрепление НАТО в то время, когда Соединенные Штаты "не смогли активизировать" помощь стране, которая находится в боевых действиях.

"В марте Канада направила Украине 2 миллиарда долларов срочной бюджетной, чтобы восполнить пробел поддержки в то время, когда США не смогли активизироваться и оказать помощь для Украины", - сказала Фриланд.

Она добавила, что канадцы могут гордиться, ведь их страна "делает все возможное, чтобы противостоять России", поддерживая Украину в "самом большом сражении НАТО".

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Автор: 

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Естонія наишла 1млн снарядів - ціна питання 3млд дол
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07.04.2024 08:10 Ответить
І до чого даний ви.ер? Що вам завинила Канада?
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07.04.2024 08:45 Ответить
Канада, дякуємо!
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07.04.2024 10:37 Ответить
Щось мені слово "затримка" не подобається. Пів року минуло.Це вже схоже на "ненадання допомоги".
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07.04.2024 11:56 Ответить
То давали одну мочалку, тепер дадуть дві. Країна де повно українців на подив пасе задніх у допомозі.
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07.04.2024 13:22 Ответить
Нагодаю , цікаву історію. Сралін (щоб він Аду горів ) зробив одну річ , що допомогла йому позичити гроші в Америке, . Усі ********** гроші, . Він заклав .....Крім та отримав гроші на зброю .. Ви зараз, могли зробить таке саме , заклавши, на приклад Львів чи Київ, . А за гроші, і Шольц Тауарси продасть , та F 35 отримайте . Американці, яки позичат гроші, будуть зацікавлені, надати , якомога більше зброї , та не дякуйте.
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07.04.2024 13:33 Ответить
Молодці, але канадці не дуже задоволені, так що при зміні влади ця підтримка може зменшитися.
Зеленим підерам треба вкладати ці гроші в виробництво снарядів і будівництво трьох ліній оборони поки є ресурси 😡
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07.04.2024 17:49 Ответить
 
 