Канада увеличивает помощь Украине на фоне задержек с помощью США

Канада нарастила объем поддержки Украины на фоне задержек с одобрением очередного пакета помощи Конгрессом США

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью радио СВС заявила министр финансов Канады Хрыстя Фриланд.

Она отметила, что поддержка Украины со стороны Канады стала важным вкладом в укрепление НАТО в то время, когда Соединенные Штаты "не смогли активизировать" помощь стране, которая находится в боевых действиях.

"В марте Канада направила Украине 2 миллиарда долларов срочной бюджетной, чтобы восполнить пробел поддержки в то время, когда США не смогли активизироваться и оказать помощь для Украины", - сказала Фриланд.

Она добавила, что канадцы могут гордиться, ведь их страна "делает все возможное, чтобы противостоять России", поддерживая Украину в "самом большом сражении НАТО".

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