Канада збільшує допомогу Україні на тлі затримок з допомогою від США
Канада наростила обсяг підтримки України на тлі затримок зі схваленням чергового пакету допомоги Конгресом США
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю радіо СВС заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд.
Вона зазначила, що підтримка України з боку Канади стала важливим внеском у зміцнення НАТО в той час, коли Сполучені Штати "не змогли активізувати" допомогу цій країні, яка перебуває у стані бойових дій.
"У березні Канада направила Україні 2 мільярди доларів термінової бюджетної, щоб заповнити прогалину підтримки в той час, коли США не змогли активізуватися та надати допомогу для України", - сказала Фріланд.
Вона додала, що канадці можуть пишатися, адже їхня країна "робить все можливе, щоб протистояти Росії", підтримуючи Україну в "найбільшій битві НАТО".
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Зеленим підерам треба вкладати ці гроші в виробництво снарядів і будівництво трьох ліній оборони поки є ресурси 😡