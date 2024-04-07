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Канада збільшує допомогу Україні на тлі затримок з допомогою від США

фріланд,христя

Канада наростила обсяг підтримки України на тлі затримок зі схваленням чергового пакету допомоги Конгресом США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю радіо СВС заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

Вона зазначила, що підтримка України з боку Канади стала важливим внеском у зміцнення НАТО в той час, коли Сполучені Штати "не змогли активізувати" допомогу цій країні, яка перебуває у стані бойових дій.

"У березні Канада направила Україні 2 мільярди доларів термінової бюджетної, щоб заповнити прогалину підтримки в той час, коли США не змогли активізуватися та надати допомогу для України", - сказала Фріланд.

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Вона додала, що канадці можуть пишатися, адже їхня країна "робить все можливе, щоб протистояти Росії", підтримуючи Україну в "найбільшій битві НАТО".

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Естонія наишла 1млн снарядів - ціна питання 3млд дол
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07.04.2024 08:10 Відповісти
І до чого даний ви.ер? Що вам завинила Канада?
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07.04.2024 08:45 Відповісти
Канада, дякуємо!
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07.04.2024 10:37 Відповісти
Щось мені слово "затримка" не подобається. Пів року минуло.Це вже схоже на "ненадання допомоги".
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07.04.2024 11:56 Відповісти
То давали одну мочалку, тепер дадуть дві. Країна де повно українців на подив пасе задніх у допомозі.
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07.04.2024 13:22 Відповісти
Нагодаю , цікаву історію. Сралін (щоб він Аду горів ) зробив одну річ , що допомогла йому позичити гроші в Америке, . Усі ********** гроші, . Він заклав .....Крім та отримав гроші на зброю .. Ви зараз, могли зробить таке саме , заклавши, на приклад Львів чи Київ, . А за гроші, і Шольц Тауарси продасть , та F 35 отримайте . Американці, яки позичат гроші, будуть зацікавлені, надати , якомога більше зброї , та не дякуйте.
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07.04.2024 13:33 Відповісти
Молодці, але канадці не дуже задоволені, так що при зміні влади ця підтримка може зменшитися.
Зеленим підерам треба вкладати ці гроші в виробництво снарядів і будівництво трьох ліній оборони поки є ресурси 😡
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07.04.2024 17:49 Відповісти
 
 