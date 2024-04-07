РФ атакует Часов Яр танками, броневиками, штурмовой авиацией, - 26-я ОАБр

Бои между украинскими военными и российскими оккупационными войсками возле населенного пункта Часов Яр в Донецкой области продолжаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире национального телемарафона.

"Ситуация непростая и напряженная. Это уже не первый день и не первый месяц", – отметил Калашников.

Он отметил, что российские войска пытаются преуспеть на штурмах Богдановского и Ивановского. Для этого враг активно применяет не только штурмовые удары пехоты, но и бронированную технику прикрытия – бронированные машины и танки. Также используется штурмовая авиация. В то же время, по информации Олега Калашникова, атаки отражены, а подразделения оккупационных войск вынуждены были отойти на предыдущие позиции. При завершении атак по непонятным причинам российская штурмовая авиация нанесла удар по своей пехоте на поле боя. Вероятной причиной может быть и ложное представление о нахождении на этой линии украинских подразделений.

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