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Новости Агрессия России против Украины
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РФ атакует Часов Яр танками, броневиками, штурмовой авиацией, - 26-я ОАБр

яр,часів

Бои между украинскими военными и российскими оккупационными войсками возле населенного пункта Часов Яр в Донецкой области продолжаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире национального телемарафона.

"Ситуация непростая и напряженная. Это уже не первый день и не первый месяц", – отметил Калашников.

Он отметил, что российские войска пытаются преуспеть на штурмах Богдановского и Ивановского. Для этого враг активно применяет не только штурмовые удары пехоты, но и бронированную технику прикрытия – бронированные машины и танки. Также используется штурмовая авиация. В то же время, по информации Олега Калашникова, атаки отражены, а подразделения оккупационных войск вынуждены были отойти на предыдущие позиции. При завершении атак по непонятным причинам российская штурмовая авиация нанесла удар по своей пехоте на поле боя. Вероятной причиной может быть и ложное представление о нахождении на этой линии украинских подразделений.

Читайте также: Враг ведет непрерывные штурмовые действия вокруг Часового Яра, - 26-я ОАБр

Автор: 

Донецкая область (9612) 26 артиллерийская бригада (31) Часов Яр (324)


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Топ комментарии
+5
Ті біолабораторії існують споконвіку. Називаються БІН: "Баби іщьо наражають".
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07.04.2024 17:40
+3
Такое впечатление что кацапы устроили у себя биолаборатории и клонируют себя. Чтобы рашисты не закончились вообще никогда.
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07.04.2024 17:35
+3
там від околиць бахмута до околиць ч.яру щось 5км по прямій. Бахмут в низовині його місцями з яру видно неозброєним оком.
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07.04.2024 17:46
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Такое впечатление что кацапы устроили у себя биолаборатории и клонируют себя. Чтобы рашисты не закончились вообще никогда.
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07.04.2024 17:35 Ответить
Ті біолабораторії існують споконвіку. Називаються БІН: "Баби іщьо наражають".
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07.04.2024 17:40 Ответить
тебе свиноматка здесь мёдом написано.. .?
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07.04.2024 17:53 Ответить
Для кого питання? для кацапських тролів таких як ти? "Патєрь нєт, Кієв за 2дня..."
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07.04.2024 18:00 Ответить
И не говорите прям битва Вселенной кацапы и инопланетяне на карту поставлен вопрос выживания Цивилизации ..мда уж кацапы большие фантазёры про могем повторять...
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07.04.2024 17:38 Ответить
там від околиць бахмута до околиць ч.яру щось 5км по прямій. Бахмут в низовині його місцями з яру видно неозброєним оком.
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07.04.2024 17:46 Ответить
Точніше 10
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07.04.2024 17:52 Ответить
Все норм - бии своіх шоб чужі боялись
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07.04.2024 17:51 Ответить
з часовим яром, все зрозуміло. будемо відступати.
питання: саме так коряво, як з авдіївки? де багато кинутих поранених полонених українців?
бо сирській, занадто довго чекав команди від зе!шмарклі?
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07.04.2024 18:30 Ответить
Да положение там серьезное.
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07.04.2024 18:42 Ответить
Почалася потужна битва за Часів Яр.
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07.04.2024 18:43 Ответить
Все же понимают, что то, что сейчас мы прохлопываем, уже назад никогда не вернем? Или есть еще кадры, парящие в розовых облаках?
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07.04.2024 19:04 Ответить
Це просто хтось, всім донорам на..с.рав, і вони на Україну забили, і мужики солдати, відповідають за вихідки жи.ів
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07.04.2024 19:47 Ответить
 
 