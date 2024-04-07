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Новини Агресія Росії проти України
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РФ атакує Часів Яр танками, броньовиками, штурмовою авіацією, - 26-та ОАБр

яр,часів

Бої між українськими військовими і російськими окупаційними військами біля населеного пункту Часів Яр на Донеччині тривають.

Яук передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі національного телемарафону.

"Ситуація непроста і напружена. Це вже не перший день і не перший місяць", – зауважив Калашніков.

Він зазначив, що російські війська намагаються здобути успіх на штурмах Богданівського і Іванівського. Для цього ворог активно застосовує не лише штурмові удари піхоти, але й броньовану техніку прикриття – броньовані машини й танки. Також використовується штурмова авіація. Водночас, за інформацією Калашнікова, атаки відбито, а підрозділи окупаційних військ змушені були відійти на попередні позиції. Під час завершення атак з незрозумілих причин російська штурмова авіація завдала удару по своїй піхоті на полі бою. Ймовірною, причиною може бути і помилкове уявлення про перебування на цій лінії українських підрозділів.

Також читайте: Ворог веде безперервні штурмові дії навколо Часового Яру, - 26-а ОАБр

Автор: 

Донецька область (8357) 26 артилерійська бригада (32) Часів Яр (325)


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Топ коментарі
+5
Ті біолабораторії існують споконвіку. Називаються БІН: "Баби іщьо наражають".
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07.04.2024 17:40
+3
Такое впечатление что кацапы устроили у себя биолаборатории и клонируют себя. Чтобы рашисты не закончились вообще никогда.
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07.04.2024 17:35
+3
там від околиць бахмута до околиць ч.яру щось 5км по прямій. Бахмут в низовині його місцями з яру видно неозброєним оком.
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07.04.2024 17:46
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Такое впечатление что кацапы устроили у себя биолаборатории и клонируют себя. Чтобы рашисты не закончились вообще никогда.
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07.04.2024 17:35 Відповісти
Ті біолабораторії існують споконвіку. Називаються БІН: "Баби іщьо наражають".
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07.04.2024 17:40 Відповісти
тебе свиноматка здесь мёдом написано.. .?
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07.04.2024 17:53 Відповісти
Для кого питання? для кацапських тролів таких як ти? "Патєрь нєт, Кієв за 2дня..."
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07.04.2024 18:00 Відповісти
И не говорите прям битва Вселенной кацапы и инопланетяне на карту поставлен вопрос выживания Цивилизации ..мда уж кацапы большие фантазёры про могем повторять...
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07.04.2024 17:38 Відповісти
там від околиць бахмута до околиць ч.яру щось 5км по прямій. Бахмут в низовині його місцями з яру видно неозброєним оком.
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07.04.2024 17:46 Відповісти
Точніше 10
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07.04.2024 17:52 Відповісти
Все норм - бии своіх шоб чужі боялись
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07.04.2024 17:51 Відповісти
з часовим яром, все зрозуміло. будемо відступати.
питання: саме так коряво, як з авдіївки? де багато кинутих поранених полонених українців?
бо сирській, занадто довго чекав команди від зе!шмарклі?
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07.04.2024 18:30 Відповісти
Да положение там серьезное.
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07.04.2024 18:42 Відповісти
Почалася потужна битва за Часів Яр.
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07.04.2024 18:43 Відповісти
Все же понимают, что то, что сейчас мы прохлопываем, уже назад никогда не вернем? Или есть еще кадры, парящие в розовых облаках?
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07.04.2024 19:04 Відповісти
Це просто хтось, всім донорам на..с.рав, і вони на Україну забили, і мужики солдати, відповідають за вихідки жи.ів
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07.04.2024 19:47 Відповісти
 
 