РФ атакує Часів Яр танками, броньовиками, штурмовою авіацією, - 26-та ОАБр

Бої між українськими військовими і російськими окупаційними військами біля населеного пункту Часів Яр на Донеччині тривають.

Яук передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі національного телемарафону.

"Ситуація непроста і напружена. Це вже не перший день і не перший місяць", – зауважив Калашніков.

Він зазначив, що російські війська намагаються здобути успіх на штурмах Богданівського і Іванівського. Для цього ворог активно застосовує не лише штурмові удари піхоти, але й броньовану техніку прикриття – броньовані машини й танки. Також використовується штурмова авіація. Водночас, за інформацією Калашнікова, атаки відбито, а підрозділи окупаційних військ змушені були відійти на попередні позиції. Під час завершення атак з незрозумілих причин російська штурмова авіація завдала удару по своїй піхоті на полі бою. Ймовірною, причиною може бути і помилкове уявлення про перебування на цій лінії українських підрозділів.

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