Ворог веде безперервні штурмові дії навколо Часового Яру, - 26-а ОАБр
В Донецькій області ворог веде безперервні штурмові дії навколо Часового Яру.
Про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ситуація дуже непроста у районі Бахмута. Просто безперервні штурмові дії ворога, підкріплені вогневим ураженням артилерією, ствольною, РСЗВ. Також збільшилася кількість використань керованих авіабомб. Ворог їх скидає на населені пункти і на наші укріплені позиції, намагаючись завдати нам ураження. Тобто на сьогодні ситуація досить таки гаряча", - сказав військовий.
Говорячи про ситуацію навколо Часового Яру, Калашніков назвав її напруженою і складною не перший день.
"Це справді акцент для ворога в його штурмових діях. Він намагається "продавити" нашу оборону, щоб вийти саме на Часовий Яр, який є свого роду "воротами" на Слов'янсько-Краматорську конгломерацію. Тут ми можемо спостерігати, як ворог вводить у бій свої елітні підрозділи", - зазначив пресофіцер.
Він наголосив, що "досить значне угруповання діє саме в напрямку Часового Яру". Калашніков також зазначив, що частину підрозділів із Авдіївки ворог перемістив на бахмутський напрямок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми вже звикли до таких підготовчих формулювань. Ця Езопова мова як завше означає, що незабаром Часів Яр також здадуть.