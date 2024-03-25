УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9662 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 068 15

Ворог веде безперервні штурмові дії навколо Часового Яру, - 26-а ОАБр

війна,зсу

В Донецькій області ворог веде безперервні штурмові дії навколо Часового Яру.

Про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація дуже непроста у районі Бахмута. Просто безперервні штурмові дії ворога, підкріплені вогневим ураженням артилерією, ствольною, РСЗВ. Також збільшилася кількість використань керованих авіабомб. Ворог їх скидає на населені пункти і на наші укріплені позиції, намагаючись завдати нам ураження. Тобто на сьогодні ситуація досить таки гаряча", - сказав військовий.

Говорячи про ситуацію навколо Часового Яру, Калашніков назвав її напруженою і складною не перший день.

"Це справді акцент для ворога в його штурмових діях. Він намагається "продавити" нашу оборону, щоб вийти саме на Часовий Яр, який є свого роду "воротами" на Слов'янсько-Краматорську конгломерацію. Тут ми можемо спостерігати, як ворог вводить у бій свої елітні підрозділи", - зазначив пресофіцер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 92 ОШБр відбили ворожий штурм та знищили російські БТР та новітні танки Т-90М. ВIДЕО

Він наголосив, що "досить значне угруповання діє саме в напрямку Часового Яру". Калашніков також зазначив, що частину підрозділів із Авдіївки ворог перемістив на бахмутський напрямок.

Автор: 

Донецька область (9648) Бахмут (1567) 26 артилерійська бригада (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ворог веде безперервні штурмові дії навколо Часового Яру

Ми вже звикли до таких підготовчих формулювань. Ця Езопова мова як завше означає, що незабаром Часів Яр також здадуть.
показати весь коментар
25.03.2024 17:57 Відповісти
+8
Так вот для чего сняли Залужного! Сдать Донецкую область и по возможности сдать все остальное?
показати весь коментар
25.03.2024 18:20 Відповісти
+4
Зїбтися в Британію і звідти попьордувать по форумах?
показати весь коментар
25.03.2024 18:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ворог веде безперервні штурмові дії навколо Часового Яру

Ми вже звикли до таких підготовчих формулювань. Ця Езопова мова як завше означає, що незабаром Часів Яр також здадуть.
показати весь коментар
25.03.2024 17:57 Відповісти
Так Сырский же сказал "все стабилизировано" Сбрехал как зеленский?
показати весь коментар
25.03.2024 18:17 Відповісти
Так вот для чего сняли Залужного! Сдать Донецкую область и по возможности сдать все остальное?
показати весь коментар
25.03.2024 18:20 Відповісти
Я як її утримати, якщо каби розносять будь-які укріплення і протидії їм, на жаль, поки що не знайдено? Є якісь конкретні пропозиції?
показати весь коментар
25.03.2024 18:34 Відповісти
Зїбтися в Британію і звідти попьордувать по форумах?
показати весь коментар
25.03.2024 18:36 Відповісти
То повертайся в Україну і не попьордуй, а йди на фронт. По-суті є що, стратєх, чи лиш би попєрдєть?
показати весь коментар
25.03.2024 21:36 Відповісти
А як Синьківку, Петропавловку і т.і. під Куп'янськом з вересня КАБами їбашили і якось, тьфу-тьфу, тримаємося.
показати весь коментар
25.03.2024 19:16 Відповісти
В тому і справа, що якось тримаємося.
показати весь коментар
25.03.2024 21:37 Відповісти
Бахмут забув?
показати весь коментар
25.03.2024 21:06 Відповісти
******* аж пританцьовує: "ось воно, справжнє" оживлєніє"
показати весь коментар
25.03.2024 18:25 Відповісти
Так Пехньо заявив, що Україна стоїть за крок від важкої битви. За вихідні ситуація на Бахмутському напрямку ускладнилася - росіянам вдалося захопити кілька опорних пунктів української армії. Російські окупанти досягли успіху в районі Богданівки та Івановського (Бахмутський напрямок - ред.), захопивши кілька важливих опорних пунктів українських військ. Тепер ворог знаходиться лише за 500 м від Часового Яру. "Битва за Годинник Яр як ніколи близька", - заявив журналіст та військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі YouTube-каналу "Фабрика новин". У самому Іванівському ситуація теж не райдужна. У вихідні росіяни заявили про захоплення цього села. Видно, що катастрофа на цьому напрямі настане раніше, ніж ВР ухвалить Закон про мобілізацію, який вона сильно гальмує. Та і мобілізованих за цим новим Законом треба ще місяцями готувати.
показати весь коментар
25.03.2024 19:10 Відповісти
"Годинник Яр", WTF?
показати весь коментар
25.03.2024 19:21 Відповісти
йому потрібно було навести оригінал та лінк інфи з того британського видання, з якого він переклав цей абзац гугл-перекладачем.
показати весь коментар
25.03.2024 19:58 Відповісти
 
 