Ворог веде безперервні штурмові дії навколо Часового Яру, - 26-а ОАБр

В Донецькій області ворог веде безперервні штурмові дії навколо Часового Яру.

Про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація дуже непроста у районі Бахмута. Просто безперервні штурмові дії ворога, підкріплені вогневим ураженням артилерією, ствольною, РСЗВ. Також збільшилася кількість використань керованих авіабомб. Ворог їх скидає на населені пункти і на наші укріплені позиції, намагаючись завдати нам ураження. Тобто на сьогодні ситуація досить таки гаряча", - сказав військовий.

Говорячи про ситуацію навколо Часового Яру, Калашніков назвав її напруженою і складною не перший день.

"Це справді акцент для ворога в його штурмових діях. Він намагається "продавити" нашу оборону, щоб вийти саме на Часовий Яр, який є свого роду "воротами" на Слов'янсько-Краматорську конгломерацію. Тут ми можемо спостерігати, як ворог вводить у бій свої елітні підрозділи", - зазначив пресофіцер.

Він наголосив, що "досить значне угруповання діє саме в напрямку Часового Яру". Калашніков також зазначив, що частину підрозділів із Авдіївки ворог перемістив на бахмутський напрямок.