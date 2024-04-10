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Россияне атакуют две области Украины "Шахедами", - Воздушные силы

шахед

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения ударных дронов в Запорожской и Днепропетровской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале Воздушных сил.

"Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА. БпЛА южнее Павлограда Днепропетровской области, курс северный", – говорится в сообщениях.

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Автор: 

беспилотник (3567) Воздушные силы (2279)


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На Одессу уже третий вечер давят шахеды.... Отбиваемся... Наша ПВО просто герои! Хвала им и слава! От имени всей Одессы этим ребятам наш низкий поклон и уважение! Настоящие Одесситы.
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11.04.2024 00:13 Ответить
 
 