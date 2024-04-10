Россияне атакуют две области Украины "Шахедами", - Воздушные силы
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения ударных дронов в Запорожской и Днепропетровской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале Воздушных сил.
"Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА. БпЛА южнее Павлограда Днепропетровской области, курс северный", – говорится в сообщениях.
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Peter Cargin
показать весь комментарий11.04.2024 00:13 Ответить Мне нравится 3
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