Росіяни атакують дві області України "Шахедами", - Повітряні сили
Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ударних у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі Повітряних сил.
"Запорізька, Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА південніше Павлограда Дніпропетровської області, курс північний", - йдеться в повідомленнях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Peter Cargin
показати весь коментар11.04.2024 00:13 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль