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Росіяни атакують дві області України "Шахедами", - Повітряні сили

шахед

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ударних у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі Повітряних сил.

"Запорізька, Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА південніше Павлограда Дніпропетровської області, курс північний", - йдеться в повідомленнях.

Читайте: Сили ППО знищили 14 "шахедів" з 17 та дві керовані ракети Х-59, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4148) Повітряні сили (2630)


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На Одессу уже третий вечер давят шахеды.... Отбиваемся... Наша ПВО просто герои! Хвала им и слава! От имени всей Одессы этим ребятам наш низкий поклон и уважение! Настоящие Одесситы.
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11.04.2024 00:13 Відповісти
 
 