Росіяни атакують дві області України "Шахедами", - Повітряні сили

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ударних у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі Повітряних сил.

"Запорізька, Дніпропетровська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА південніше Павлограда Дніпропетровської області, курс північний", - йдеться в повідомленнях.

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