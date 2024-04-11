В Харькове были взрывы, есть проблемы с электроснабжением
Утром в четверг, 11 апреля, россияне нанесли удар по Харькову, применив баллистические ракеты. В некоторых районах исчезла электроэнергия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.
По состоянию на данный момент - пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Мэр Игорь Терехов отметил, что в городе есть проблемы с электроснабжением.
"Судя по тому, куда целит российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро в ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты исходя из этого", - отметил он.
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