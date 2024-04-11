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Новости
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В Харькове были взрывы, есть проблемы с электроснабжением

харків

Утром в четверг, 11 апреля, россияне нанесли удар по Харькову, применив баллистические ракеты. В некоторых районах исчезла электроэнергия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.

По состоянию на данный момент - пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Мэр Игорь Терехов отметил, что в городе есть проблемы с электроснабжением.

"Судя по тому, куда целит российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро в ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты исходя из этого", - отметил он.

Также смотрите: Харьковских футболистов обстрел застал во время игры. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27036) Харьков (7466)


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Які нах перемовини...
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11.04.2024 06:09 Ответить
Вроде 9 насчитал по городу. Частота сильная была. Остальные ракеты в область. С Белгорода все летели как всегда. С-300 вроде все.
.
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11.04.2024 06:35 Ответить
Давно пора по московским подстанциям ответный подарок отправить.
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11.04.2024 07:24 Ответить
 
 