В Харькове были взрывы, есть проблемы с электроснабжением

Утром в четверг, 11 апреля, россияне нанесли удар по Харькову, применив баллистические ракеты. В некоторых районах исчезла электроэнергия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.

По состоянию на данный момент - пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Мэр Игорь Терехов отметил, что в городе есть проблемы с электроснабжением.

"Судя по тому, куда целит российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро в ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты исходя из этого", - отметил он.

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