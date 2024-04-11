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У Харкові пролунали вибухи, є проблеми з електропостачанням

харків

Вранці у четвер, 11 квітня, росіяни завдали удару по Харкову, застосувавши балістичні ракети. У деяких районах зникла електроенергія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.

Станом на зараз - постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що у місті є проблеми з електропостачанням.

"Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього", - зазначив він.

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Автор: 

обстріл (28428) Харків (5589)


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Які нах перемовини...
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11.04.2024 06:09 Відповісти
Вроде 9 насчитал по городу. Частота сильная была. Остальные ракеты в область. С Белгорода все летели как всегда. С-300 вроде все.
.
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11.04.2024 06:35 Відповісти
Давно пора по московским подстанциям ответный подарок отправить.
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11.04.2024 07:24 Відповісти
 
 