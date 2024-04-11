У Харкові пролунали вибухи, є проблеми з електропостачанням

Вранці у четвер, 11 квітня, росіяни завдали удару по Харкову, застосувавши балістичні ракети. У деяких районах зникла електроенергія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.

Станом на зараз - постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що у місті є проблеми з електропостачанням.

"Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Харків та його жителі захищатимуться до останнього у разі повторного наступу росіян, - Терехов