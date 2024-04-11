У Харкові пролунали вибухи, є проблеми з електропостачанням
Вранці у четвер, 11 квітня, росіяни завдали удару по Харкову, застосувавши балістичні ракети. У деяких районах зникла електроенергія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.
Станом на зараз - постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Міський голова Ігор Терехов зазначив, що у місті є проблеми з електропостачанням.
"Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього", - зазначив він.
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