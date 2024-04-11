Трамп не хочет ехать в Украину: считает визит нецелесообразным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что посещать Украину ему было бы нецелесообразно, пока в Штатах продолжаются предвыборные гонки. Совершить визит его ранее приглашал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Приглашение от Зеленского прозвучало в опубликованном 10 апреля интервью изданию Axel Springer. Президент пригласил Трампа посетить Украину и поделиться идеями о прекращении российской агрессии.

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Но уже на следующий день представители избирательного штаба Трампа заявили, что официальных контактов Зеленского с бывшим президентом Штатов не было.

"От Зеленского не было никакой связи, и Трамп публично заявил, что ему было бы нецелесообразно ехать в Украину прямо сейчас, поскольку он не главнокомандующий", - отметили в штабе Трампа.

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Поездки кандидатов в президенты США за границу довольно частой практикой. Такие визиты осуществляются, в частности, с целью улучшить свою внешнюю политику.

Например, бывшие кандидаты "республиканцы" Майк Пенс и Крис Кристи посещали Украину во время кампании за выдвижение от Республиканской партии. Также отметим, что Трамп во время своей первой президентской кампании в 2016 году посетил Мексику и встретился с ее тогдашним президентом Энрике Пенья Ньето.