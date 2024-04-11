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Трамп не хочет ехать в Украину: считает визит нецелесообразным

трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что посещать Украину ему было бы нецелесообразно, пока в Штатах продолжаются предвыборные гонки. Совершить визит его ранее приглашал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Приглашение от Зеленского прозвучало в опубликованном 10 апреля интервью изданию Axel Springer. Президент пригласил Трампа посетить Украину и поделиться идеями о прекращении российской агрессии.

Читайте: Если "мирный план" Трампа относительно окончания войны в том, чтобы отдать наши территории РФ, то это очень примитивная идея, - Зеленский

Но уже на следующий день представители избирательного штаба Трампа заявили, что официальных контактов Зеленского с бывшим президентом Штатов не было.

"От Зеленского не было никакой связи, и Трамп публично заявил, что ему было бы нецелесообразно ехать в Украину прямо сейчас, поскольку он не главнокомандующий", - отметили в штабе Трампа.

Также читайте: Без поддержки США Украина может проиграть, - Каволи

Поездки кандидатов в президенты США за границу довольно частой практикой. Такие визиты осуществляются, в частности, с целью улучшить свою внешнюю политику.

Например, бывшие кандидаты "республиканцы" Майк Пенс и Крис Кристи посещали Украину во время кампании за выдвижение от Республиканской партии. Также отметим, что Трамп во время своей первой президентской кампании в 2016 году посетил Мексику и встретился с ее тогдашним президентом Энрике Пенья Ньето.

Автор: 

визит (3077) США (26528) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+14
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11.04.2024 08:51
+12
І чому він має приїхати? Радісно повідомити:
- я привіз вам блокування військової допомоги?
- в мене є геніальний план миру за 24 години, але я вам його не розкажу, бо окрім "за 24 години", ще нічого не вигадав?
- я пропоную віддати Україну, оптом, моєму ліпшому другу - Путлєру. Радійте!
І т.п.
Це не менш антиукраїнський політик, як і Орбан. Просто ще є ті, хто цього не хоче зрозуміти. Колись йому було на Україну все-одно, але ряд подій включно з недоімпічментом, змінили його погляди з неприязні до прихованої ненависті.
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11.04.2024 08:56
+6
Бачите, але західні країни не готові нас аж так підтримувати.
Напевно керівництво України не працювало над цим питанням, склавши свої обов'язки на адміністрацію Байдена, ніби це він президент України, і ніби він погодився.
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11.04.2024 09:08
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А курсом руZZкага вайеннага карапля ця руда куделя відправитися не бажає?
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11.04.2024 08:50 Ответить
трамп - путінська продажна курва
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11.04.2024 10:49 Ответить
Ох вони дограються... Чи вони думають, що Україна тихо піде в небуття? А вони і далі будуть робити бізнес з кацапами?
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11.04.2024 08:50 Ответить
Саме так руда макака і планує, його дочка вже мріє разом маніпулювати світом через видобуток нафти
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11.04.2024 09:32 Ответить
еге ж і міліони українських чмобиків у разі окупації України

хло українців знищить
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11.04.2024 10:52 Ответить
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11.04.2024 08:51 Ответить
Ще візьмуть і зАб'ють чого доброго...
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11.04.2024 08:51 Ответить
BBC

Последними, кто попытался убедить американцев, были их главные союзники - британцы. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе приехал в Вашингтон с посланием о важности помощи Украине.

Спикер Джонсон отказался встречаться с ним, сославшись на занятость.

Кэмерон первым делом нанес визит Трампу - еще до того, как отправился на Капитолий. Но его шарма не хватило, чтобы сдвинуть с мертвой точки позицию сторонников Трампа в вопросе о помощи Украине, которую еще до визита отставного британского премьера выразила Марджори Тэйлор Грин, представляющая Джорджию в нижней палате Конгресса.

Она предложила британскому министру «поцеловать ее в задницу» и не вмешиваться в во внутреннюю американскую политику.
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11.04.2024 08:51 Ответить
Якщо ОПа запропонує йому маленьких хлопчиків ,може приїде !!
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11.04.2024 08:51 Ответить
там чувак по слухам,по золотому дождю надо безуглу с фарионшей подключать.а после такого компромата,даже минитмены появяться у нас
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11.04.2024 08:56 Ответить
Голова конгресу питав в Ллойда Остіна яка мета України , для чого штати надають допомогу.
Спитав чи входить у наш суверенітет Крим. Його повернення очевидно обійдеться дуже дорого. Він назвав цю війну нескінченною і затратною. Тобто фактично не дають гроші, бо посилаються на те що не визначена чітка мета цієї війни.
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11.04.2024 08:53 Ответить
В цілому, у нас з росією в цій війні цілі збігаються - кордони 1991 року. Розбіжність складає декілька місяців.
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11.04.2024 08:59 Ответить
Бачите, але західні країни не готові нас аж так підтримувати.
Напевно керівництво України не працювало над цим питанням, склавши свої обов'язки на адміністрацію Байдена, ніби це він президент України, і ніби він погодився.
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11.04.2024 09:08 Ответить
Чого ще можна очікувати від зграї трускавецьких вилупків з блазнем-українофобом на чолі?
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11.04.2024 09:11 Ответить
Рейтинг в зебіла і досі високий, значить люди очікують дива, що ми якось і кимось переможемо, але без їхньої участі і вкладу.
В нас були великі шанси, але зебіл обрав себе понад усе. Тому тепер в очах заходу ми не такі і пострадавші, і взагалі це далекий конфлікт, нехай самі з'ясовують.
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11.04.2024 09:15 Ответить
Не вірю в усі ці рейтинги.
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11.04.2024 09:16 Ответить
тоді скажіть десь в людному місці:
"Порошенко молодець"

тоді самі переконаєтесь у тупості більшості
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11.04.2024 10:58 Ответить
А якщо "зєля молодець", ризику зовсім немає?
І Порошенко не такий вже й молодець, якщо після нього став можливий зєля.
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11.04.2024 11:04 Ответить
Дивіться, євреї Ісуса розіп'яли.
Що вже говорити про українців. Їм всі не такі.
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11.04.2024 14:30 Ответить
Не хоче їхати бо соромно подивитись українцям в очі. Замість гарантій безпеки Україні, США просто кинули свого союзника на свавілля долі.
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11.04.2024 08:56 Ответить
Егоїстам ніколи не соромно. Вони можуть почуватись ніяково, але це не одне й те саме.
Live without regrets.
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11.04.2024 09:01 Ответить
А хіба при Трампі в кріслі президента, США кидають нас на свавілля долі? Чи все-таки при Байдені?
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11.04.2024 09:20 Ответить
Серйозно? Ви серйозно вважаєте, що руда мавпа стане протистояти путлєру?
Та воно із радістю помчить за грошовою допомогою, бо зараз банкрут - на зустрічах із виборцями торгує взуттям!
Борг на ньому в півмільярда, заборона бізнесу в НЙ , він просто гієна...
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11.04.2024 09:37 Ответить
Я не знаю як воно буде точно... Я виходжу з того, що бачу на цей момент. При "рудій мавпі" Путлер не наважувався нападати на Україну - це раз.
Саме при "рудій мавпі" у Білому домі, на озброєння України було надано Джавеліни й Стінгери, які по суті врятували нашу північ навесні 2022 року.
І я не бачу, щоб пан Байден якось особливо протистояв Путлеру. Де ленд-ліз? Його досі немає. Немає ф-16, немає Хаймарсів (яких в США тисячі стоять без діла і чекають на списання"), досі немає Атакамсів, яких там теж тисячі, і які теж скоро підлягають утилізації. А тут ще й недавні заяви Саллівана, Остіна про російські НПЗ... Дуже мутно це все.
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11.04.2024 09:45 Ответить
Продав Джавеліни з умовою зберігання на заході України і забороною використання. Дякую, дуже дякую!
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11.04.2024 10:52 Ответить
І чому він має приїхати? Радісно повідомити:
- я привіз вам блокування військової допомоги?
- в мене є геніальний план миру за 24 години, але я вам його не розкажу, бо окрім "за 24 години", ще нічого не вигадав?
- я пропоную віддати Україну, оптом, моєму ліпшому другу - Путлєру. Радійте!
І т.п.
Це не менш антиукраїнський політик, як і Орбан. Просто ще є ті, хто цього не хоче зрозуміти. Колись йому було на Україну все-одно, але ряд подій включно з недоімпічментом, змінили його погляди з неприязні до прихованої ненависті.
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11.04.2024 08:56 Ответить
Чого б це шахраю зустрічатися з пограбованими , відвідувати їх??! Це не по масті. Та й запрошенння , по чесноку, таке собі. Донні ******** "золотий дощ", рожеві страпончики інші кундштюки. А тут офіційна нудота, без іскри. Натякніть на Щекавицю...
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11.04.2024 09:00 Ответить
Я б теж не поїхав.Подивитись на тупого нарка?
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11.04.2024 09:03 Ответить
трамп потупее зезе будет,так что тут как в том фильме будет
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11.04.2024 09:22 Ответить
Донни с бОльшим удовольствием рванёт в Москвабад, где кацапские потаскухи снова сделают "золотой дождь" на его рыжую башку.
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11.04.2024 09:03 Ответить
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11.04.2024 09:18 Ответить
Прутін команду ще не дав йому…, бо за гроші, трамп ще і не таке відбатрачить…
Викличуть трампа в Оман, він і на лижах приїде, як Зеленський…
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11.04.2024 09:25 Ответить
Бо буде як з яником, яйце-2 і знепритомнів.
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11.04.2024 09:27 Ответить
у ху..ла всі друзі такі. ссуться ракет та шахедів. а може ще й в очі бояться дивитися
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11.04.2024 09:28 Ответить
А шо він хоче? - воду каламутити ? -- здувається Америка - світовии жандарм вже не тои
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11.04.2024 09:28 Ответить
Світовому жандарму не подобається,коли нарк і ларьочник,працюючий на раху тримає всіх за дурнів!
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11.04.2024 09:50 Ответить
А солдати чим завинили? - зброя ж ім а не Зелі
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11.04.2024 10:34 Ответить
Наша ппо не має чим збивати ракети. Вони летять не на клоуна з ларьочником.
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11.04.2024 10:56 Ответить
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11.04.2024 09:40 Ответить
Трампізди! Ваш додік не хоче до вас їхати ! Як вам ця хохмочка?
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11.04.2024 10:59 Ответить
Трамп боїться, що путінський "Кинжал" може попасти по кумполу.
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11.04.2024 11:17 Ответить
Авжеж недоцільно, бо доведеться відповідати на складні запитання...
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11.04.2024 11:34 Ответить
ПУСТЬ В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ ЕДЕТ !!!
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11.04.2024 14:17 Ответить
Он там уже был во время своего президентского срока.
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11.04.2024 15:30 Ответить
А чего ему ехать в разгар президентской компании. Вот если станет президентом, то Зеля его объязательно поздравит и будет ждать приглашения в Белый дом, а если приедет, то разговор начнётся не с помощи Украине, а об обещании Зели ускорить дело по Бурисме где тогда работал сын байдена и это обещанте Зеля как известно не выполнил.
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11.04.2024 15:37 Ответить
 
 