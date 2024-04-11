Трамп не хоче їхати до України: вважає візит недоцільним
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що відвідувати Україну йому було б недоцільно, поки в Штатах тривають передвиборчі перегони. Здійснити візит його раніше запрошував президент України Володимир Зеленський.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Запрошення від Зеленського пролунало в опублікованому 10 квітня інтерв’ю виданню Axel Springer. Президент запросив Трампа відвідати Україну й поділитися ідеями щодо припинення російської агресії.
Та вже наступного дня представники виборчого штабу Трампа заявили, що офіційних контактів Зеленського з колишнім президентом Штатів не було.
"Від Зеленського не було жодного зв’язку, і Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну просто зараз, оскільки він не є головнокомандувачем", - зазначили у штабі Трампа.
Поїздки кандидатів у президенти США за кордон є доволі частою практикою. Такі візити здійснюються, зокрема, з метою покращити свою зовнішню політику.
Приміром, колишні кандидати "республіканці" Майк Пенс та Кріс Крісті відвідували Україну під час кампанії за висунення від Республіканської партії. Також зазначимо, що Трамп під час своєї першої президентської кампанії в 2016 році відвідав Мексику і зустрівся з її тодішнім президентом Енріке Пенья Ньєто.
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хло українців знищить
Последними, кто попытался убедить американцев, были их главные союзники - британцы. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе приехал в Вашингтон с посланием о важности помощи Украине.
Спикер Джонсон отказался встречаться с ним, сославшись на занятость.
Кэмерон первым делом нанес визит Трампу - еще до того, как отправился на Капитолий. Но его шарма не хватило, чтобы сдвинуть с мертвой точки позицию сторонников Трампа в вопросе о помощи Украине, которую еще до визита отставного британского премьера выразила Марджори Тэйлор Грин, представляющая Джорджию в нижней палате Конгресса.
Она предложила британскому министру «поцеловать ее в задницу» и не вмешиваться в во внутреннюю американскую политику.
Спитав чи входить у наш суверенітет Крим. Його повернення очевидно обійдеться дуже дорого. Він назвав цю війну нескінченною і затратною. Тобто фактично не дають гроші, бо посилаються на те що не визначена чітка мета цієї війни.
Напевно керівництво України не працювало над цим питанням, склавши свої обов'язки на адміністрацію Байдена, ніби це він президент України, і ніби він погодився.
В нас були великі шанси, але зебіл обрав себе понад усе. Тому тепер в очах заходу ми не такі і пострадавші, і взагалі це далекий конфлікт, нехай самі з'ясовують.
"Порошенко молодець"
тоді самі переконаєтесь у тупості більшості
І Порошенко не такий вже й молодець, якщо після нього став можливий зєля.
Що вже говорити про українців. Їм всі не такі.
Live without regrets.
Та воно із радістю помчить за грошовою допомогою, бо зараз банкрут - на зустрічах із виборцями торгує взуттям!
Борг на ньому в півмільярда, заборона бізнесу в НЙ , він просто гієна...
Саме при "рудій мавпі" у Білому домі, на озброєння України було надано Джавеліни й Стінгери, які по суті врятували нашу північ навесні 2022 року.
І я не бачу, щоб пан Байден якось особливо протистояв Путлеру. Де ленд-ліз? Його досі немає. Немає ф-16, немає Хаймарсів (яких в США тисячі стоять без діла і чекають на списання"), досі немає Атакамсів, яких там теж тисячі, і які теж скоро підлягають утилізації. А тут ще й недавні заяви Саллівана, Остіна про російські НПЗ... Дуже мутно це все.
- я привіз вам блокування військової допомоги?
- в мене є геніальний план миру за 24 години, але я вам його не розкажу, бо окрім "за 24 години", ще нічого не вигадав?
- я пропоную віддати Україну, оптом, моєму ліпшому другу - Путлєру. Радійте!
І т.п.
Це не менш антиукраїнський політик, як і Орбан. Просто ще є ті, хто цього не хоче зрозуміти. Колись йому було на Україну все-одно, але ряд подій включно з недоімпічментом, змінили його погляди з неприязні до прихованої ненависті.
Викличуть трампа в Оман, він і на лижах приїде, як Зеленський…