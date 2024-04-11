Трамп не хоче їхати до України: вважає візит недоцільним

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що відвідувати Україну йому було б недоцільно, поки в Штатах тривають передвиборчі перегони. Здійснити візит його раніше запрошував президент України Володимир Зеленський.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Запрошення від Зеленського пролунало в опублікованому 10 квітня інтерв’ю виданню Axel Springer. Президент запросив Трампа відвідати Україну й поділитися ідеями щодо припинення російської агресії.

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Та вже наступного дня представники виборчого штабу Трампа заявили, що офіційних контактів Зеленського з колишнім президентом Штатів не було.

"Від Зеленського не було жодного зв’язку, і Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну просто зараз, оскільки він не є головнокомандувачем", - зазначили у штабі Трампа.

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Поїздки кандидатів у президенти США за кордон є доволі частою практикою. Такі візити здійснюються, зокрема, з метою покращити свою зовнішню політику.

Приміром, колишні кандидати "республіканці" Майк Пенс та Кріс Крісті відвідували Україну під час кампанії за висунення від Республіканської партії. Також зазначимо, що Трамп під час своєї першої президентської кампанії в 2016 році відвідав Мексику і зустрівся з її тодішнім президентом Енріке Пенья Ньєто.