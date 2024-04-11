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Новини
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Трамп не хоче їхати до України: вважає візит недоцільним

трамп

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що відвідувати Україну йому було б недоцільно, поки в Штатах тривають передвиборчі перегони. Здійснити візит його раніше запрошував президент України Володимир Зеленський.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Запрошення від Зеленського пролунало в опублікованому 10 квітня інтерв’ю виданню Axel Springer. Президент запросив Трампа відвідати Україну й поділитися ідеями щодо припинення російської агресії.

Читайте: Якщо "мирний план" Трампа щодо закінчення війни в тому, щоб віддати наші території РФ, то це дуже примітивна ідея, - Зеленський

Та вже наступного дня представники виборчого штабу Трампа заявили, що офіційних контактів Зеленського з колишнім президентом Штатів не було.

"Від Зеленського не було жодного зв’язку, і Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну просто зараз, оскільки він не є головнокомандувачем", - зазначили у штабі Трампа.

Також читайте: Без підтримки США Україна може програти, - Каволі

Поїздки кандидатів у президенти США за кордон є доволі частою практикою. Такі візити здійснюються, зокрема, з метою покращити свою зовнішню політику.

Приміром, колишні кандидати "республіканці" Майк Пенс та Кріс Крісті відвідували Україну під час кампанії за висунення від Республіканської партії. Також зазначимо, що Трамп під час своєї першої президентської кампанії в 2016 році відвідав Мексику і зустрівся з її тодішнім президентом Енріке Пенья Ньєто.

Автор: 

візит (1583) США (22769) Трамп Дональд (5607)


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Топ коментарі
+14
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11.04.2024 08:51
+12
І чому він має приїхати? Радісно повідомити:
- я привіз вам блокування військової допомоги?
- в мене є геніальний план миру за 24 години, але я вам його не розкажу, бо окрім "за 24 години", ще нічого не вигадав?
- я пропоную віддати Україну, оптом, моєму ліпшому другу - Путлєру. Радійте!
І т.п.
Це не менш антиукраїнський політик, як і Орбан. Просто ще є ті, хто цього не хоче зрозуміти. Колись йому було на Україну все-одно, але ряд подій включно з недоімпічментом, змінили його погляди з неприязні до прихованої ненависті.
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11.04.2024 08:56
+6
Бачите, але західні країни не готові нас аж так підтримувати.
Напевно керівництво України не працювало над цим питанням, склавши свої обов'язки на адміністрацію Байдена, ніби це він президент України, і ніби він погодився.
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11.04.2024 09:08
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А курсом руZZкага вайеннага карапля ця руда куделя відправитися не бажає?
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11.04.2024 08:50 Відповісти
трамп - путінська продажна курва
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11.04.2024 10:49 Відповісти
Ох вони дограються... Чи вони думають, що Україна тихо піде в небуття? А вони і далі будуть робити бізнес з кацапами?
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11.04.2024 08:50 Відповісти
Саме так руда макака і планує, його дочка вже мріє разом маніпулювати світом через видобуток нафти
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11.04.2024 09:32 Відповісти
еге ж і міліони українських чмобиків у разі окупації України

хло українців знищить
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11.04.2024 10:52 Відповісти
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11.04.2024 08:51 Відповісти
Ще візьмуть і зАб'ють чого доброго...
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11.04.2024 08:51 Відповісти
BBC

Последними, кто попытался убедить американцев, были их главные союзники - британцы. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе приехал в Вашингтон с посланием о важности помощи Украине.

Спикер Джонсон отказался встречаться с ним, сославшись на занятость.

Кэмерон первым делом нанес визит Трампу - еще до того, как отправился на Капитолий. Но его шарма не хватило, чтобы сдвинуть с мертвой точки позицию сторонников Трампа в вопросе о помощи Украине, которую еще до визита отставного британского премьера выразила Марджори Тэйлор Грин, представляющая Джорджию в нижней палате Конгресса.

Она предложила британскому министру «поцеловать ее в задницу» и не вмешиваться в во внутреннюю американскую политику.
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11.04.2024 08:51 Відповісти
Якщо ОПа запропонує йому маленьких хлопчиків ,може приїде !!
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11.04.2024 08:51 Відповісти
там чувак по слухам,по золотому дождю надо безуглу с фарионшей подключать.а после такого компромата,даже минитмены появяться у нас
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11.04.2024 08:56 Відповісти
Голова конгресу питав в Ллойда Остіна яка мета України , для чого штати надають допомогу.
Спитав чи входить у наш суверенітет Крим. Його повернення очевидно обійдеться дуже дорого. Він назвав цю війну нескінченною і затратною. Тобто фактично не дають гроші, бо посилаються на те що не визначена чітка мета цієї війни.
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11.04.2024 08:53 Відповісти
В цілому, у нас з росією в цій війні цілі збігаються - кордони 1991 року. Розбіжність складає декілька місяців.
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11.04.2024 08:59 Відповісти
Бачите, але західні країни не готові нас аж так підтримувати.
Напевно керівництво України не працювало над цим питанням, склавши свої обов'язки на адміністрацію Байдена, ніби це він президент України, і ніби він погодився.
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11.04.2024 09:08 Відповісти
Чого ще можна очікувати від зграї трускавецьких вилупків з блазнем-українофобом на чолі?
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11.04.2024 09:11 Відповісти
Рейтинг в зебіла і досі високий, значить люди очікують дива, що ми якось і кимось переможемо, але без їхньої участі і вкладу.
В нас були великі шанси, але зебіл обрав себе понад усе. Тому тепер в очах заходу ми не такі і пострадавші, і взагалі це далекий конфлікт, нехай самі з'ясовують.
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11.04.2024 09:15 Відповісти
Не вірю в усі ці рейтинги.
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11.04.2024 09:16 Відповісти
тоді скажіть десь в людному місці:
"Порошенко молодець"

тоді самі переконаєтесь у тупості більшості
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11.04.2024 10:58 Відповісти
А якщо "зєля молодець", ризику зовсім немає?
І Порошенко не такий вже й молодець, якщо після нього став можливий зєля.
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11.04.2024 11:04 Відповісти
Дивіться, євреї Ісуса розіп'яли.
Що вже говорити про українців. Їм всі не такі.
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11.04.2024 14:30 Відповісти
Не хоче їхати бо соромно подивитись українцям в очі. Замість гарантій безпеки Україні, США просто кинули свого союзника на свавілля долі.
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11.04.2024 08:56 Відповісти
Егоїстам ніколи не соромно. Вони можуть почуватись ніяково, але це не одне й те саме.
Live without regrets.
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11.04.2024 09:01 Відповісти
А хіба при Трампі в кріслі президента, США кидають нас на свавілля долі? Чи все-таки при Байдені?
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11.04.2024 09:20 Відповісти
Серйозно? Ви серйозно вважаєте, що руда мавпа стане протистояти путлєру?
Та воно із радістю помчить за грошовою допомогою, бо зараз банкрут - на зустрічах із виборцями торгує взуттям!
Борг на ньому в півмільярда, заборона бізнесу в НЙ , він просто гієна...
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11.04.2024 09:37 Відповісти
Я не знаю як воно буде точно... Я виходжу з того, що бачу на цей момент. При "рудій мавпі" Путлер не наважувався нападати на Україну - це раз.
Саме при "рудій мавпі" у Білому домі, на озброєння України було надано Джавеліни й Стінгери, які по суті врятували нашу північ навесні 2022 року.
І я не бачу, щоб пан Байден якось особливо протистояв Путлеру. Де ленд-ліз? Його досі немає. Немає ф-16, немає Хаймарсів (яких в США тисячі стоять без діла і чекають на списання"), досі немає Атакамсів, яких там теж тисячі, і які теж скоро підлягають утилізації. А тут ще й недавні заяви Саллівана, Остіна про російські НПЗ... Дуже мутно це все.
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11.04.2024 09:45 Відповісти
Продав Джавеліни з умовою зберігання на заході України і забороною використання. Дякую, дуже дякую!
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11.04.2024 10:52 Відповісти
І чому він має приїхати? Радісно повідомити:
- я привіз вам блокування військової допомоги?
- в мене є геніальний план миру за 24 години, але я вам його не розкажу, бо окрім "за 24 години", ще нічого не вигадав?
- я пропоную віддати Україну, оптом, моєму ліпшому другу - Путлєру. Радійте!
І т.п.
Це не менш антиукраїнський політик, як і Орбан. Просто ще є ті, хто цього не хоче зрозуміти. Колись йому було на Україну все-одно, але ряд подій включно з недоімпічментом, змінили його погляди з неприязні до прихованої ненависті.
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11.04.2024 08:56 Відповісти
Чого б це шахраю зустрічатися з пограбованими , відвідувати їх??! Це не по масті. Та й запрошенння , по чесноку, таке собі. Донні ******** "золотий дощ", рожеві страпончики інші кундштюки. А тут офіційна нудота, без іскри. Натякніть на Щекавицю...
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11.04.2024 09:00 Відповісти
Я б теж не поїхав.Подивитись на тупого нарка?
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11.04.2024 09:03 Відповісти
трамп потупее зезе будет,так что тут как в том фильме будет
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11.04.2024 09:22 Відповісти
Донни с бОльшим удовольствием рванёт в Москвабад, где кацапские потаскухи снова сделают "золотой дождь" на его рыжую башку.
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11.04.2024 09:03 Відповісти
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11.04.2024 09:18 Відповісти
Прутін команду ще не дав йому…, бо за гроші, трамп ще і не таке відбатрачить…
Викличуть трампа в Оман, він і на лижах приїде, як Зеленський…
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11.04.2024 09:25 Відповісти
Бо буде як з яником, яйце-2 і знепритомнів.
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11.04.2024 09:27 Відповісти
у ху..ла всі друзі такі. ссуться ракет та шахедів. а може ще й в очі бояться дивитися
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11.04.2024 09:28 Відповісти
А шо він хоче? - воду каламутити ? -- здувається Америка - світовии жандарм вже не тои
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11.04.2024 09:28 Відповісти
Світовому жандарму не подобається,коли нарк і ларьочник,працюючий на раху тримає всіх за дурнів!
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11.04.2024 09:50 Відповісти
А солдати чим завинили? - зброя ж ім а не Зелі
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11.04.2024 10:34 Відповісти
Наша ппо не має чим збивати ракети. Вони летять не на клоуна з ларьочником.
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11.04.2024 10:56 Відповісти
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11.04.2024 09:40 Відповісти
Трампізди! Ваш додік не хоче до вас їхати ! Як вам ця хохмочка?
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11.04.2024 10:59 Відповісти
Трамп боїться, що путінський "Кинжал" може попасти по кумполу.
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11.04.2024 11:17 Відповісти
Авжеж недоцільно, бо доведеться відповідати на складні запитання...
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11.04.2024 11:34 Відповісти
ПУСТЬ В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ ЕДЕТ !!!
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11.04.2024 14:17 Відповісти
Он там уже был во время своего президентского срока.
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11.04.2024 15:30 Відповісти
А чего ему ехать в разгар президентской компании. Вот если станет президентом, то Зеля его объязательно поздравит и будет ждать приглашения в Белый дом, а если приедет, то разговор начнётся не с помощи Украине, а об обещании Зели ускорить дело по Бурисме где тогда работал сын байдена и это обещанте Зеля как известно не выполнил.
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11.04.2024 15:37 Відповісти
 
 