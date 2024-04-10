Без підтримки США Україна може програти, - Каволі
Активність Росії, яка продовжує наступ на сході України та шукає підтримки в Китаї, Ірані й КНДР, свідчить про те, що Кремль не має намірів згортати свою агресію. Україна майже повністю залежить від зовнішньої підтримки та потребує допомоги США.
Про це заявив у середу в Конгресі командувач Європейського командування США генерал Крістофер Каволі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На Європейському театрі ми переживаємо, якщо м’яко сказати, складні часи", - наголосив американський командувач під час слухань у Комітеті з питань Збройних Сил Палати представників Конгресу США.
Він підкреслив, що війна спустошує Україну, а війська РФ завдають руйнувань та спричиняють жертви, які Європа не бачила з часів Другої світової війни.
"Росія звертається до Китаю, Ірану й Північної Кореї за підтримкою своєї кампанії проти України. Ці країни формують взаємопов’язані стратегічні партнерства у прагненні кинути виклик існуючому порядку", - зауважив генерал. Каволі наголосив, що це глибоко суперечить національним інтересам США, в той час як у Кремлі навіть не думають зупинятися.
"Росія не демонструє ознак для припинення (своєї агресії – ред.) та не має наміру зупинятися на Україні. Росія становить хронічну загрозу", - наголосив командувач EUCOM.
Україна, за словами Каволі, залишається майже повністю залежною від зовнішньої підтримки, щоб продовжувати боротьбу. "Важкість цього моменту неможливо переоцінити. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, Україна може програти", - наголосив генерал.
У цьому контексті він підкреслив необхідність ухвалення Конгресом США законопроєкту з додатковим фінансуванням, який містить допомогу Україні.
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бо в сиШи- аа 95-тий ( не квартал) на 10 центів виріс
Поки владні та сильні світа цього болтають єрундой, гине золотий генофонд української нації. А їм усім похєр.
За словами Кемпбелла, територіальні здобутки Росії в Україні можуть змінити баланс сил у Європі у "неприйнятний спосіб". Натомість США розцінює підтримку миру і стабільності в Європі "найважливішою місією в історичному плані".
"Ми прямо заявили Китаю, що якщо це триватиме, то це вплине на відносини між США та Китаєм. Ми не стоятимемо осторонь і говоритимемо, що все гаразд", - цитує високопосадовця агентство AFP.
Як наголосив Кемпбелл, США розглядатиме це не просто як "унікальний набір заходів Росії", а як "об'єднаний комплекс дій, що підтримується Китаєм, а також Північною Кореєю". Ця теза пролунала у відповідь на питання про візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Китаю, під час якого Пекін наголосив на зміцненні стратегічної взаємодії з Росією на світовій арені.
DW
Порохе зовсіч по іншому, що мудрий нарід?
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