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Новини Війна
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Без підтримки США Україна може програти, - Каволі

каволі

Активність Росії, яка продовжує наступ на сході України та шукає підтримки в Китаї, Ірані й КНДР, свідчить про те, що Кремль не має намірів згортати свою агресію. Україна майже повністю залежить від зовнішньої підтримки та потребує допомоги США.

Про це заявив у середу в Конгресі командувач Європейського командування США генерал Крістофер Каволі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Європейському театрі ми переживаємо, якщо м’яко сказати, складні часи", - наголосив американський командувач під час слухань у Комітеті з питань Збройних Сил Палати представників Конгресу США.

Він підкреслив, що війна спустошує Україну, а війська РФ завдають руйнувань та спричиняють жертви, які Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Росія звертається до Китаю, Ірану й Північної Кореї за підтримкою своєї кампанії проти України. Ці країни формують взаємопов’язані стратегічні партнерства у прагненні кинути виклик існуючому порядку", - зауважив генерал. Каволі наголосив, що це глибоко суперечить національним інтересам США, в той час як у Кремлі навіть не думають зупинятися.

"Росія не демонструє ознак для припинення (своєї агресії – ред.) та не має наміру зупинятися на Україні. Росія становить хронічну загрозу", - наголосив командувач EUCOM.

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Україна, за словами Каволі, залишається майже повністю залежною від зовнішньої підтримки, щоб продовжувати боротьбу. "Важкість цього моменту неможливо переоцінити. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, Україна може програти", - наголосив генерал.

У цьому контексті він підкреслив необхідність ухвалення Конгресом США законопроєкту з додатковим фінансуванням, який містить допомогу Україні.

Автор: 

росія (65122) США (22769) Каволі Крістофер (60)


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Топ коментарі
+16
Без підтримки США Україна не може, а точно програє - це лише питання часу. В ЄС з кожними виборами збільшується кількість прорашистської мерзоти та й немає стільки зброї, а самостійно Україна не здатна протистояти рашистам, бо у нас менше людей, ресурсів, фінансів, зброї та можливостей ВПК.
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10.04.2024 20:34
+14
Україна вже виграла війну - з Польщі видніше
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10.04.2024 20:53
+12
Середній вік військовослужбовця ЗСУ 42 роки. ЗСУ найстаріша армія в світі. "Золотий генофонд нації" бухає пиво з горілочкою, псує дівок, курить траву і рахуєється "студентами". На війни в основному ті хто вже дав потомство і має внуків... Кацапська армія значно молодша. Але тут є й "позитивний момент" - "діди" вбиваючи молодого кацапа знищують його потенційне потомство але зберігають своє. Питання лише в тому чи варте це покоління егоїстичних та інфантильних "зумерів" такої жертви?
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10.04.2024 20:40
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Нам головне президента триматися!
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10.04.2024 20:27 Відповісти
Головне - продовжувати кацапський газ , через Україну , транспортувати
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10.04.2024 20:37 Відповісти
і по нЕпЕзе не бити
бо в сиШи- аа 95-тий ( не квартал) на 10 центів виріс
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10.04.2024 22:12 Відповісти
Єрмака..Єрмак лидер..той малий лох..
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10.04.2024 22:02 Відповісти
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10.04.2024 20:27 Відповісти
Бісер можна було би і зекономити
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10.04.2024 20:29 Відповісти
Україна повністю залежить від ЗСУ.

Поки владні та сильні світа цього болтають єрундой, гине золотий генофонд української нації. А їм усім похєр.
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10.04.2024 20:29 Відповісти
Середній вік військовослужбовця ЗСУ 42 роки. ЗСУ найстаріша армія в світі. "Золотий генофонд нації" бухає пиво з горілочкою, псує дівок, курить траву і рахуєється "студентами". На війни в основному ті хто вже дав потомство і має внуків... Кацапська армія значно молодша. Але тут є й "позитивний момент" - "діди" вбиваючи молодого кацапа знищують його потенційне потомство але зберігають своє. Питання лише в тому чи варте це покоління егоїстичних та інфантильних "зумерів" такої жертви?
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10.04.2024 20:40 Відповісти
Ти ще спробуй вбий того кацапа - при перевазі у вогні , в повітрі , в живій силі - в кого будуть більші втрати , пояснювати треба ?
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10.04.2024 20:52 Відповісти
Ті, кого ви назвали «золотим генофондом» - це втрачене покоління тік-току, а гине на війні справжній золотий генофонд.
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10.04.2024 21:39 Відповісти
"золотой генофонд", который воспитал следующее поколение "тиктоком" в принципе - так себе генофонд. наверное, не в генофонде дело, а в культуре, точнее ее практическом отсутствии, морали, образовании, воспитании и т.п.
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11.04.2024 02:01 Відповісти
Це ви про свій кацапський «золотий генофонд» все правильно написали. Повна відсутність культури, моралі, освіченя, виховання та ще й гени алкоголіків та повій ТП. Покоління вбивць та ґвалтівників.
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11.04.2024 09:40 Відповісти
Класика, кожне попереднє покоління вважає наступне гіршим за себе. Коли 40-річні були молоді, так само "бухали пиво з горілочкою, псували дівок, курили траву"
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10.04.2024 22:18 Відповісти
Ну це ж класика: " Що було вадами те тепер звичаї"
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10.04.2024 22:56 Відповісти
Ні.
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10.04.2024 23:36 Відповісти
В РА капітан-комроти ішов на пенсію у 42 роки. .А в Україні хочуть комплектувати армію до пенсіонного віку, щоб скоротити їх кількість.
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10.04.2024 22:22 Відповісти
Напевне хочуть зберегти молодь за рахунок "дідів". Воно ніби і правильно, але боєздатність "дідів" дуже відрізняється від молодих і здорових...
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10.04.2024 22:50 Відповісти
в 42 - капітан та ком роти - це щось із фантастики ....
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10.04.2024 23:23 Відповісти
Почему. В Пашкове под Могилевом комроты лейтенанта два года назад получил, сейчас ему сорок пять лет, наверное старлей. Но он не военное училище ни академию не заканчивал, может курсы какие
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11.04.2024 06:32 Відповісти
США вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росія досягне успіхів в Україні. Про це заявив у вівторок, 9 квітня, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл після візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Пекіна.

За словами Кемпбелла, територіальні здобутки Росії в Україні можуть змінити баланс сил у Європі у "неприйнятний спосіб". Натомість США розцінює підтримку миру і стабільності в Європі "найважливішою місією в історичному плані".

"Ми прямо заявили Китаю, що якщо це триватиме, то це вплине на відносини між США та Китаєм. Ми не стоятимемо осторонь і говоритимемо, що все гаразд", - цитує високопосадовця агентство AFP.

Як наголосив Кемпбелл, США розглядатиме це не просто як "унікальний набір заходів Росії", а як "об'єднаний комплекс дій, що підтримується Китаєм, а також Північною Кореєю". Ця теза пролунала у відповідь на питання про візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Китаю, під час якого Пекін наголосив на зміцненні стратегічної взаємодії з Росією на світовій арені.

DW
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10.04.2024 20:30 Відповісти
Китай и Папу Римского. но попереть кацапстан с оон и магате это низзя. нет у них методов на ядерного террориста и военного преступника - постоянного члена ООН. очевидно - нужно равняться и брать пример.
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11.04.2024 02:05 Відповісти
Без підтримки США Україна не може, а точно програє - це лише питання часу. В ЄС з кожними виборами збільшується кількість прорашистської мерзоти та й немає стільки зброї, а самостійно Україна не здатна протистояти рашистам, бо у нас менше людей, ресурсів, фінансів, зброї та можливостей ВПК.
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10.04.2024 20:34 Відповісти
гарнесенько так методичку кацапську читав та вчив на зубок що пора здаватись
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10.04.2024 22:16 Відповісти
Не знаю, про що там пишуть у рашистських методичках, а от ви явно зачитуєте їх до дір, якщо такий знавець з даної тематики. Ще й бачите заклики здаватися там, де їх немає, а є констатація факту, що нам необхідна допомога, бо самі ми не в змозі протистояти агресору з об'єктивних причин, які було перераховано. Такі ось адепти "рашистських методичок" не здатні на жодну аргументовану відповідь - у них всі, з ким вони не згодні це рашистське ІПСО та агенти.
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10.04.2024 22:35 Відповісти
при бонетвіку саме так тільки сдаватись. При
Порохе зовсіч по іншому, що мудрий нарід?
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10.04.2024 22:21 Відповісти
Якшо ви не хочете шоб рашка зробила в Украіні Дике поле то надаваите зброю
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10.04.2024 20:41 Відповісти
Стає очевидним,що наші союзнички обісрались!Всім хочеться жити у спокої.А Україна ,якій пообіцяли безпеку ,воює з фашистами наодинці!!!
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10.04.2024 20:44 Відповісти
Україна вже виграла війну, потрібно тільки добити кацапів на нашій території, незалежно і допомоги США, це може зайняти довше часу!
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10.04.2024 20:46 Відповісти
Україна вже виграла війну - з Польщі видніше
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10.04.2024 20:53 Відповісти
Це або трілль 80 лвл, або повний позитивний дурник, чиї мізки засрані марахвоном. Людина на 3 році війни, яка дружить з реальністю, таку б дичину не несла.
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10.04.2024 21:40 Відповісти
Какие-то кацапы в Польше точно есть. Я не против, чтобы Дмитро их добил.
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10.04.2024 23:02 Відповісти
Якщо *****..ити ще десяток нафтопереробних заводів і парочку нафтових терміналів,думаю Каволі може помилитись...І це треба робити негайно,щоб там не розказував остін і його шеф.
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10.04.2024 20:47 Відповісти
все більше стає очевидність американо -рашистської змови ще в Будапешті про поділ.а чи то знищення України...
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10.04.2024 20:49 Відповісти
Зеля, Арахамія, та Безугла найдуть нам підтримку в інших країнах !
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10.04.2024 21:01 Відповісти
Без підтримки США Україна може програти, - Каволі
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Зеленский говорит, что мы готовим контрнаступ и скоро выйдем на границы 1991 года. Какое програти? Или Зеленский-пришелепкуватий блазень?
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10.04.2024 23:01 Відповісти
вийди звідси,розбійник)
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10.04.2024 23:46 Відповісти
так шо росися, вы наведите порядок в палате представителей
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11.04.2024 03:22 Відповісти
Сербія відмовляється від російських винищувачів, які закупила ще з радянських часів, і переходить на французькі. За словами президента Александара Вучича, Белград закупить у Франції загалом 12 багатоцільових винищувачів Rafale.

У понеділок Вучич відвідав Париж, де зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, а також з офіційними особами Міноборони Франції та з представниками виробника винищувачів Rafale Dassault Aviation, пише Associated Press.
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11.04.2024 08:06 Відповісти
 
 