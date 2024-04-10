Без підтримки США Україна може програти, - Каволі

Активність Росії, яка продовжує наступ на сході України та шукає підтримки в Китаї, Ірані й КНДР, свідчить про те, що Кремль не має намірів згортати свою агресію. Україна майже повністю залежить від зовнішньої підтримки та потребує допомоги США.

Про це заявив у середу в Конгресі командувач Європейського командування США генерал Крістофер Каволі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Європейському театрі ми переживаємо, якщо м’яко сказати, складні часи", - наголосив американський командувач під час слухань у Комітеті з питань Збройних Сил Палати представників Конгресу США.

Він підкреслив, що війна спустошує Україну, а війська РФ завдають руйнувань та спричиняють жертви, які Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Росія звертається до Китаю, Ірану й Північної Кореї за підтримкою своєї кампанії проти України. Ці країни формують взаємопов’язані стратегічні партнерства у прагненні кинути виклик існуючому порядку", - зауважив генерал. Каволі наголосив, що це глибоко суперечить національним інтересам США, в той час як у Кремлі навіть не думають зупинятися.

"Росія не демонструє ознак для припинення (своєї агресії – ред.) та не має наміру зупинятися на Україні. Росія становить хронічну загрозу", - наголосив командувач EUCOM.

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Україна, за словами Каволі, залишається майже повністю залежною від зовнішньої підтримки, щоб продовжувати боротьбу. "Важкість цього моменту неможливо переоцінити. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, Україна може програти", - наголосив генерал.

У цьому контексті він підкреслив необхідність ухвалення Конгресом США законопроєкту з додатковим фінансуванням, який містить допомогу Україні.