Не слушайте ложь Путина об Украине, - Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что российская пропаганда настроена только на ложь для поддержки Путина. Дипломат призвал не слушать подобную информацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он говорил в эфире телеканала MSNBC, сообщает Bloomberg.

"Не слушайте ложь Путина об Украине. Это свободная демократия, которая хочет быть независимой суверенной страной, которая хочет быть нашим союзником и нашим другом, и мы должны стоять рядом с нашими друзьями, потому что мир будет наблюдать, если мы этого не сделаем", – отметил глава МИД.

Также Кэмерон призвал Конгресс США рассматривать помощь Украине как инвестицию в будущее.

"90 процентов того, что вы потратите, пойдет на создание рабочих мест здесь, в Америке, и вы можете внести решающий вклад в то, чтобы Украина снова стала на ноги, и не допустить победы (лидера РФ Владимира) Путина", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет ничего более важного для Украины, чем дополнительная помощь, которую сейчас рассматривает Конгресс США, - Кэмерон