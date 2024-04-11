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Не слушайте ложь Путина об Украине, - Кэмерон

кемерон,девід

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что российская пропаганда настроена только на ложь для поддержки Путина. Дипломат призвал не слушать подобную информацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он говорил в эфире телеканала MSNBC, сообщает Bloomberg.

"Не слушайте ложь Путина об Украине. Это свободная демократия, которая хочет быть независимой суверенной страной, которая хочет быть нашим союзником и нашим другом, и мы должны стоять рядом с нашими друзьями, потому что мир будет наблюдать, если мы этого не сделаем", – отметил глава МИД.

Также Кэмерон призвал Конгресс США рассматривать помощь Украине как инвестицию в будущее.

"90 процентов того, что вы потратите, пойдет на создание рабочих мест здесь, в Америке, и вы можете внести решающий вклад в то, чтобы Украина снова стала на ноги, и не допустить победы (лидера РФ Владимира) Путина", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет ничего более важного для Украины, чем дополнительная помощь, которую сейчас рассматривает Конгресс США, - Кэмерон

Автор: 

Кэмерон Дэвид (247) МИД (6939) россия (95420)


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Топ комментарии
+5
Дякую пану Камерону за підтримку України і знищення російської пропаганди на заході, бо наш бісеромвишиваний Херпіду створив аж 2 російськомовні телеканали "Фрідом", які транслюють свої передачі не на світ, а всередині країни, продовжуючи підтримку малоросів "какая разница", бо їх щелепи навіть не намагаються вчити українську. То його лекторат на наступні вибори, а англійськомовних телеканалів немає, хоча пів світу розмовляють англійською і домомога нам йде з тих країн. Зате кацапи зомбують народи США, Англії, Франції, Німеччини та інших країн, створюючи англійськомовні контенти, щоб ті народи виступали проти політики своїх урядів по підтримці України. А ще Володя Херпіду має сотню позітівних російськомовних блогерів, бо українська мова для нього, як чорту ладан Десь так.
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11.04.2024 10:16
+3
https://t.me/voynareal/87449 Конгресмен розніс представницю Міноборони США, нагадавши кому належать усі російські нафтопереробні заводи по яким наносяться удари.
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11.04.2024 10:08
+1
"вільна демократія" - пхахахаха 50 разів
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11.04.2024 09:55
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"вільна демократія" - пхахахаха 50 разів
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11.04.2024 09:55 Ответить
Нє, мля. Треба всім розповісти яка Україна корумпована, щоб ніхто ані копійки не хотів давати.
От після війни зелений анус буде пірваний, якщо доживе паскуда, а поки що вони просто говорять про те, якою ми хочемо бачити країну так, якби вона вже була такою.
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11.04.2024 10:17 Ответить
Україна вже ніколи не повернеться до виборів!
я не розумію, це не очевидно для загала?
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11.04.2024 10:22 Ответить
Можливо, можливо! Очевидно, що тупий "мудрий нарід" здав Україну якійсь сірій недорозвинутій масі. А можливо цей "мудрий нарід", згідно настановам рашенфашистів і хотів знищити Україну.
Шкода тільки що гинуть патріоти-українці, залишиться тільки якась прокацапська шушера.
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11.04.2024 11:20 Ответить
Авжеж, "після війни"...
Пригадується "ми єво смєтьом".
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11.04.2024 11:06 Ответить
А я не про смєтунофф, я про західних лідерів.
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11.04.2024 11:09 Ответить
Захід дуже добре бачить, що у нас тут відбувається. Ви ж не думаєте, що там повірили словам "явамнєлоха" про те, що корупції у нас взагалі немає, тому що всі корупціонери виїхали з країни?
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11.04.2024 11:13 Ответить
Почалася ця розмова з того, що комусь стало смішно, що Кемерон сказав, що у нас демократія.
Я відреагував, сказавши, що ті слова - єдине, що можна було сказати на його місці.
Факти лишаються фактами, а захід все добре бачить. Просто вони допомагають народові, а не зе шапіто. А щоб у них всередині країни не дуже кричали про перемовини і припинення постачання зброї, їм немає альтернативи як казати, що у нас тут демократія.
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11.04.2024 11:27 Ответить
В чьому він винен,що 13,5млн проголосувавших у 2019 році не відрізняє у чьому різниця між диктатурою і демократією.
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11.04.2024 10:32 Ответить
в україні брешуть і крадуть, крадуть і брешуть.
як що це, вільна демократія, то ми попереду всієї європи.
але, не вірте, то всьо іпсо.
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11.04.2024 10:03 Ответить
а шо таке? де в тебе заболіло?
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11.04.2024 10:19 Ответить
https://t.me/voynareal/87449 Конгресмен розніс представницю Міноборони США, нагадавши кому належать усі російські нафтопереробні заводи по яким наносяться удари.
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11.04.2024 10:08 Ответить
Можна цій відосик трампіста залишити собі для дальнійшого надрачування на трампа.
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11.04.2024 10:37 Ответить
А путлер взагалі говорив правду?
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11.04.2024 10:12 Ответить
У русні брехня правдоподібніша за правду, бо і містить чимало правди.
Одним закликом це не зруйнувати.
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11.04.2024 10:13 Ответить
На жаль - схоже Заходу навіть - подобається , коли з нього роблять дурня .
Кацапська брехня в них заходить - на УРА , в той час як правду їм не запхнеш навіть бульдозером .
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11.04.2024 10:15 Ответить
та ні, просто Заходу потрібні ресурси, а їх достатньо в рашці... а Україна... Україна це корумпована клоака в якій відсутні не тіки закони як явище, а ще й бажання з боку населення дотримуватися хоч якихось правил
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11.04.2024 10:25 Ответить
паРаша ще більш корумпованіша клоака , про їхні закони я і взагалі мовчу . Бо їх там просто немає . Вірніше там один закон - сЦарь в усьому правий .
А ресурси захід в паРаші викачував і раніше ,, то ж не в цьому справа .
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11.04.2024 11:48 Ответить
ще раз, Заходу потрібні ресурси, тому Захід буде клеїти дурня вигадуючі полудохлі санкції, роблячі вигляд, що допомогає Україні і тому подібне, а про себе думати про Україну "та здохни ти вже скоріше!!!"
ось побачите, як тіки припиниться війна (з тих чи інших обставин) через півгодини буде черга з бізнесу, який буде повертатися на московію...
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11.04.2024 16:02 Ответить
Дякую пану Камерону за підтримку України і знищення російської пропаганди на заході, бо наш бісеромвишиваний Херпіду створив аж 2 російськомовні телеканали "Фрідом", які транслюють свої передачі не на світ, а всередині країни, продовжуючи підтримку малоросів "какая разница", бо їх щелепи навіть не намагаються вчити українську. То його лекторат на наступні вибори, а англійськомовних телеканалів немає, хоча пів світу розмовляють англійською і домомога нам йде з тих країн. Зате кацапи зомбують народи США, Англії, Франції, Німеччини та інших країн, створюючи англійськомовні контенти, щоб ті народи виступали проти політики своїх урядів по підтримці України. А ще Володя Херпіду має сотню позітівних російськомовних блогерів, бо українська мова для нього, як чорту ладан Десь так.
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11.04.2024 10:16 Ответить
Ось тіки "херпіду"-це звичайний буратіна-маріонетка,яка використується,як інформаційна торпеда проти умовного "заходу",для чього його пропхали у презіденти,замість "старих" політиків.Кукловоди все розрахували,топлячи(інформаційно) їх.
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11.04.2024 10:46 Ответить
Кемерон робить те,що мав би робити Кулеба.
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11.04.2024 13:08 Ответить
ТОЛЬКО ДУРАК ЭТОГО ЛИЛИПУТИНА ВООБЩЕ СЛУШАЕТ !!!
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11.04.2024 14:16 Ответить
 
 