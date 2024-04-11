Не слушайте ложь Путина об Украине, - Кэмерон
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что российская пропаганда настроена только на ложь для поддержки Путина. Дипломат призвал не слушать подобную информацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он говорил в эфире телеканала MSNBC, сообщает Bloomberg.
"Не слушайте ложь Путина об Украине. Это свободная демократия, которая хочет быть независимой суверенной страной, которая хочет быть нашим союзником и нашим другом, и мы должны стоять рядом с нашими друзьями, потому что мир будет наблюдать, если мы этого не сделаем", – отметил глава МИД.
Также Кэмерон призвал Конгресс США рассматривать помощь Украине как инвестицию в будущее.
"90 процентов того, что вы потратите, пойдет на создание рабочих мест здесь, в Америке, и вы можете внести решающий вклад в то, чтобы Украина снова стала на ноги, и не допустить победы (лидера РФ Владимира) Путина", - подчеркнул он.
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От після війни зелений анус буде пірваний, якщо доживе паскуда, а поки що вони просто говорять про те, якою ми хочемо бачити країну так, якби вона вже була такою.
я не розумію, це не очевидно для загала?
Шкода тільки що гинуть патріоти-українці, залишиться тільки якась прокацапська шушера.
Пригадується "ми єво смєтьом".
Я відреагував, сказавши, що ті слова - єдине, що можна було сказати на його місці.
Факти лишаються фактами, а захід все добре бачить. Просто вони допомагають народові, а не зе шапіто. А щоб у них всередині країни не дуже кричали про перемовини і припинення постачання зброї, їм немає альтернативи як казати, що у нас тут демократія.
як що це, вільна демократія, то ми попереду всієї європи.
але, не вірте, то всьо іпсо.
Одним закликом це не зруйнувати.
Кацапська брехня в них заходить - на УРА , в той час як правду їм не запхнеш навіть бульдозером .
А ресурси захід в паРаші викачував і раніше ,, то ж не в цьому справа .
ось побачите, як тіки припиниться війна (з тих чи інших обставин) через півгодини буде черга з бізнесу, який буде повертатися на московію...