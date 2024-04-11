Не слухайте брехню Путіна про Україну, - Кемерон

Російська пропаганда налаштована лише на брехню для підтримки Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон сказав в ефірі телеканалу MSNBC, повідомляє Bloomberg.

"Не слухайте брехню Путіна про Україну. Це вільна демократія, яка хоче бути незалежною суверенною країною, яка хоче бути нашим союзником та нашим другом, і ми повинні стояти поруч з нашими друзями, тому що світ буде спостерігати, якщо ми цього не зробимо", - зазначив глава МЗС.

Також Кемерон закликав Конгрес США розглядати допомогу Україні як інвестицію у майбутнє.

"90 відсотків того, що ви витратите, піде на створення робочих місць тут, в Америці, і ви можете зробити вирішальний внесок у те, щоб Україна знову стала на ноги, та не допустити перемоги (лідера РФ Владіміра) Путіна", - наголосив він.

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