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Не слухайте брехню Путіна про Україну, - Кемерон

кемерон,девід

Російська пропаганда налаштована лише на брехню для підтримки Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон сказав в ефірі телеканалу MSNBC, повідомляє Bloomberg.

"Не слухайте брехню Путіна про Україну. Це вільна демократія, яка хоче бути незалежною суверенною країною, яка хоче бути нашим союзником та нашим другом, і ми повинні стояти поруч з нашими друзями, тому що світ буде спостерігати, якщо ми цього не зробимо", - зазначив глава МЗС.

Також Кемерон закликав Конгрес США розглядати допомогу Україні як інвестицію у майбутнє.

"90 відсотків того, що ви витратите, піде на створення робочих місць тут, в Америці, і ви можете зробити вирішальний внесок у те, щоб Україна знову стала на ноги, та не допустити перемоги (лідера РФ Владіміра) Путіна", - наголосив він.

Читайте також: У використанні заморожених активів РФ на користь України є прогрес, - Кемерон

Кемерон Девід (110) МЗС (4121) росія (65122)


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Топ коментарі
+5
Дякую пану Камерону за підтримку України і знищення російської пропаганди на заході, бо наш бісеромвишиваний Херпіду створив аж 2 російськомовні телеканали "Фрідом", які транслюють свої передачі не на світ, а всередині країни, продовжуючи підтримку малоросів "какая разница", бо їх щелепи навіть не намагаються вчити українську. То його лекторат на наступні вибори, а англійськомовних телеканалів немає, хоча пів світу розмовляють англійською і домомога нам йде з тих країн. Зате кацапи зомбують народи США, Англії, Франції, Німеччини та інших країн, створюючи англійськомовні контенти, щоб ті народи виступали проти політики своїх урядів по підтримці України. А ще Володя Херпіду має сотню позітівних російськомовних блогерів, бо українська мова для нього, як чорту ладан Десь так.
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11.04.2024 10:16
+3
https://t.me/voynareal/87449 Конгресмен розніс представницю Міноборони США, нагадавши кому належать усі російські нафтопереробні заводи по яким наносяться удари.
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11.04.2024 10:08
+1
"вільна демократія" - пхахахаха 50 разів
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11.04.2024 09:55
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"вільна демократія" - пхахахаха 50 разів
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11.04.2024 09:55 Відповісти
Нє, мля. Треба всім розповісти яка Україна корумпована, щоб ніхто ані копійки не хотів давати.
От після війни зелений анус буде пірваний, якщо доживе паскуда, а поки що вони просто говорять про те, якою ми хочемо бачити країну так, якби вона вже була такою.
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11.04.2024 10:17 Відповісти
Україна вже ніколи не повернеться до виборів!
я не розумію, це не очевидно для загала?
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11.04.2024 10:22 Відповісти
Можливо, можливо! Очевидно, що тупий "мудрий нарід" здав Україну якійсь сірій недорозвинутій масі. А можливо цей "мудрий нарід", згідно настановам рашенфашистів і хотів знищити Україну.
Шкода тільки що гинуть патріоти-українці, залишиться тільки якась прокацапська шушера.
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11.04.2024 11:20 Відповісти
Авжеж, "після війни"...
Пригадується "ми єво смєтьом".
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11.04.2024 11:06 Відповісти
А я не про смєтунофф, я про західних лідерів.
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11.04.2024 11:09 Відповісти
Захід дуже добре бачить, що у нас тут відбувається. Ви ж не думаєте, що там повірили словам "явамнєлоха" про те, що корупції у нас взагалі немає, тому що всі корупціонери виїхали з країни?
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11.04.2024 11:13 Відповісти
Почалася ця розмова з того, що комусь стало смішно, що Кемерон сказав, що у нас демократія.
Я відреагував, сказавши, що ті слова - єдине, що можна було сказати на його місці.
Факти лишаються фактами, а захід все добре бачить. Просто вони допомагають народові, а не зе шапіто. А щоб у них всередині країни не дуже кричали про перемовини і припинення постачання зброї, їм немає альтернативи як казати, що у нас тут демократія.
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11.04.2024 11:27 Відповісти
В чьому він винен,що 13,5млн проголосувавших у 2019 році не відрізняє у чьому різниця між диктатурою і демократією.
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11.04.2024 10:32 Відповісти
в україні брешуть і крадуть, крадуть і брешуть.
як що це, вільна демократія, то ми попереду всієї європи.
але, не вірте, то всьо іпсо.
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11.04.2024 10:03 Відповісти
а шо таке? де в тебе заболіло?
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11.04.2024 10:19 Відповісти
https://t.me/voynareal/87449 Конгресмен розніс представницю Міноборони США, нагадавши кому належать усі російські нафтопереробні заводи по яким наносяться удари.
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11.04.2024 10:08 Відповісти
Можна цій відосик трампіста залишити собі для дальнійшого надрачування на трампа.
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11.04.2024 10:37 Відповісти
А путлер взагалі говорив правду?
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11.04.2024 10:12 Відповісти
У русні брехня правдоподібніша за правду, бо і містить чимало правди.
Одним закликом це не зруйнувати.
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11.04.2024 10:13 Відповісти
На жаль - схоже Заходу навіть - подобається , коли з нього роблять дурня .
Кацапська брехня в них заходить - на УРА , в той час як правду їм не запхнеш навіть бульдозером .
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11.04.2024 10:15 Відповісти
та ні, просто Заходу потрібні ресурси, а їх достатньо в рашці... а Україна... Україна це корумпована клоака в якій відсутні не тіки закони як явище, а ще й бажання з боку населення дотримуватися хоч якихось правил
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11.04.2024 10:25 Відповісти
паРаша ще більш корумпованіша клоака , про їхні закони я і взагалі мовчу . Бо їх там просто немає . Вірніше там один закон - сЦарь в усьому правий .
А ресурси захід в паРаші викачував і раніше ,, то ж не в цьому справа .
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11.04.2024 11:48 Відповісти
ще раз, Заходу потрібні ресурси, тому Захід буде клеїти дурня вигадуючі полудохлі санкції, роблячі вигляд, що допомогає Україні і тому подібне, а про себе думати про Україну "та здохни ти вже скоріше!!!"
ось побачите, як тіки припиниться війна (з тих чи інших обставин) через півгодини буде черга з бізнесу, який буде повертатися на московію...
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11.04.2024 16:02 Відповісти
Дякую пану Камерону за підтримку України і знищення російської пропаганди на заході, бо наш бісеромвишиваний Херпіду створив аж 2 російськомовні телеканали "Фрідом", які транслюють свої передачі не на світ, а всередині країни, продовжуючи підтримку малоросів "какая разница", бо їх щелепи навіть не намагаються вчити українську. То його лекторат на наступні вибори, а англійськомовних телеканалів немає, хоча пів світу розмовляють англійською і домомога нам йде з тих країн. Зате кацапи зомбують народи США, Англії, Франції, Німеччини та інших країн, створюючи англійськомовні контенти, щоб ті народи виступали проти політики своїх урядів по підтримці України. А ще Володя Херпіду має сотню позітівних російськомовних блогерів, бо українська мова для нього, як чорту ладан Десь так.
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11.04.2024 10:16 Відповісти
Ось тіки "херпіду"-це звичайний буратіна-маріонетка,яка використується,як інформаційна торпеда проти умовного "заходу",для чього його пропхали у презіденти,замість "старих" політиків.Кукловоди все розрахували,топлячи(інформаційно) їх.
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11.04.2024 10:46 Відповісти
Кемерон робить те,що мав би робити Кулеба.
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11.04.2024 13:08 Відповісти
ТОЛЬКО ДУРАК ЭТОГО ЛИЛИПУТИНА ВООБЩЕ СЛУШАЕТ !!!
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11.04.2024 14:16 Відповісти
 
 