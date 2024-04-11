Не слухайте брехню Путіна про Україну, - Кемерон
Російська пропаганда налаштована лише на брехню для підтримки Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон сказав в ефірі телеканалу MSNBC, повідомляє Bloomberg.
"Не слухайте брехню Путіна про Україну. Це вільна демократія, яка хоче бути незалежною суверенною країною, яка хоче бути нашим союзником та нашим другом, і ми повинні стояти поруч з нашими друзями, тому що світ буде спостерігати, якщо ми цього не зробимо", - зазначив глава МЗС.
Також Кемерон закликав Конгрес США розглядати допомогу Україні як інвестицію у майбутнє.
"90 відсотків того, що ви витратите, піде на створення робочих місць тут, в Америці, і ви можете зробити вирішальний внесок у те, щоб Україна знову стала на ноги, та не допустити перемоги (лідера РФ Владіміра) Путіна", - наголосив він.
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От після війни зелений анус буде пірваний, якщо доживе паскуда, а поки що вони просто говорять про те, якою ми хочемо бачити країну так, якби вона вже була такою.
я не розумію, це не очевидно для загала?
Шкода тільки що гинуть патріоти-українці, залишиться тільки якась прокацапська шушера.
Пригадується "ми єво смєтьом".
Я відреагував, сказавши, що ті слова - єдине, що можна було сказати на його місці.
Факти лишаються фактами, а захід все добре бачить. Просто вони допомагають народові, а не зе шапіто. А щоб у них всередині країни не дуже кричали про перемовини і припинення постачання зброї, їм немає альтернативи як казати, що у нас тут демократія.
як що це, вільна демократія, то ми попереду всієї європи.
але, не вірте, то всьо іпсо.
Одним закликом це не зруйнувати.
Кацапська брехня в них заходить - на УРА , в той час як правду їм не запхнеш навіть бульдозером .
А ресурси захід в паРаші викачував і раніше ,, то ж не в цьому справа .
ось побачите, як тіки припиниться війна (з тих чи інших обставин) через півгодини буде черга з бізнесу, який буде повертатися на московію...