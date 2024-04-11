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Граждан Великобритании призвали воздержаться от поездок в Беларусь

велика,британія

МИД Великобритании призвал своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь из-за возможного начала войны на территории страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Великобритании.

"МИД рекомендует отказаться от каких-либо путешествий в Беларусь. Российские военные действия происходят в Беларуси. Существует риск, что непосредственный конфликт, связанный с войной в Украине, может распространиться на Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Великобритании крайне ограниченная способность оказывать своим гражданам консульскую помощь на территории Беларуси.

Кроме того, британский МИД добавил также семь других стран в перечень не рекомендованных для посещения:

  • Иран;
  • Россия;
  • Судан;
  • Израиль;
  • Украина;
  • Ливан;
  • Палестинские территории.

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Автор: 

Беларусь (7888) Великобритания (4941)


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памʼятаю Євро 2012 в Україні, забльовані британськими ультрас тротуари на Подолі... поламані деревця тими самими бухими уйо.ками... дешеве пиво, смачний хавчик... купа іноземців...

і

"країни, які не рекомендується відвідувати:
...
Україна
...
"

прогрес, пля, наочний
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11.04.2024 10:02 Ответить
Можна подумать - деякі українці себе так не ведуть по всій Європі! Не треба судить про весь нерод, спостерігаючи за поведінкою його окремих представників! І наші п"ють, блюють, ламають і крадуть не менше А у наданому списку країн - ті, у яких ведуться бойові дії чи підвищена небезпека діяльності терористичних груп
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11.04.2024 10:13 Ответить
я про інше - за 12 років наші співвітчизники перетворили країну, в якій проводять міжнародні змагання на країну, яка втягнута в широкомасштабну війну! що далі? може час задуматися над розумовими здібностями?
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11.04.2024 10:39 Ответить
Ну так повернися назад і "наведи порядок"! Колись Шота Руставелі у своїй поємі "Витязь у тигровій шкурі" сказав "Всякий: мнит себя стратигом - видя бой со стороны!"
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11.04.2024 11:22 Ответить
2роки пробув у Чехії і не бачив ні обриганого ні обісцяного українця
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11.04.2024 10:39 Ответить
Можливо, ти ходиш "не по тих вулицях" У мене колишній знайомий виїхав ще в 98-му до Німеччини У них тоді з"явилася спеціальна програма - вербували наших міліціонерів для роботи у "російських" кварталах німецьких міст Головна вимога - знання німецької мови Зберігалося відповідне звання та вислуга Давали повний соцпакет поліцейського Так він там і дослужив до пенсії Житло та німецьке громадянство Діти теж служать зараз в німецькій поліції Так багато чого розказував - коли приїжджав звідти до батьків Років з п"ять вже не приїжджає - батьки померли
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11.04.2024 10:57 Ответить
99,9% працюють,те що ти говориш не бачив.Бувають винятки як і в будь якій нації.
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11.04.2024 11:11 Ответить
Так оті "ультрас" із Великобританії - теж "винятки" Просто за особливих обстаавин вони були зібрані на обмеженій території у великій кількості
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11.04.2024 11:24 Ответить
Карта есть?
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11.04.2024 10:11 Ответить
 
 