Граждан Великобритании призвали воздержаться от поездок в Беларусь

МИД Великобритании призвал своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь из-за возможного начала войны на территории страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Великобритании.

"МИД рекомендует отказаться от каких-либо путешествий в Беларусь. Российские военные действия происходят в Беларуси. Существует риск, что непосредственный конфликт, связанный с войной в Украине, может распространиться на Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Великобритании крайне ограниченная способность оказывать своим гражданам консульскую помощь на территории Беларуси.

Кроме того, британский МИД добавил также семь других стран в перечень не рекомендованных для посещения:

Иран;

Россия;

Судан;

Израиль;

Украина;

Ливан;

Палестинские территории.

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