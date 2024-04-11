Граждан Великобритании призвали воздержаться от поездок в Беларусь
МИД Великобритании призвал своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь из-за возможного начала войны на территории страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Великобритании.
"МИД рекомендует отказаться от каких-либо путешествий в Беларусь. Российские военные действия происходят в Беларуси. Существует риск, что непосредственный конфликт, связанный с войной в Украине, может распространиться на Беларусь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у Великобритании крайне ограниченная способность оказывать своим гражданам консульскую помощь на территории Беларуси.
Кроме того, британский МИД добавил также семь других стран в перечень не рекомендованных для посещения:
- Иран;
- Россия;
- Судан;
- Израиль;
- Украина;
- Ливан;
- Палестинские территории.
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