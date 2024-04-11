Громадян Великої Британії закликали утриматися від поїздок до Білорусі

МЗС Великої Британії закликало своїх громадян утриматись від поїздок до Білорусі через можливий початок війни на території країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ Великої Британії.

"МЗС рекомендує відмовитися від будь-яких подорожей до Білорусі. Російські військові дії відбуваються у Білорусі. Існує ризик, що безпосередній конфлікт, пов’язаний із війною в Україні, може поширитися на Білорусь", - йдеться в дописі.

Зазначається, що Велика Британія має вкрай обмежену спроможність надавати своїм громадянам консульську допомогу на території Білорусі.

Крім того, британське МЗС додало також сім інших країн до переліку не рекомендованих для відвідування:

Іран;

Росія;

Судан;

Ізраїль;

Україна;

Ліван;

Палестинські території.

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