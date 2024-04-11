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Громадян Великої Британії закликали утриматися від поїздок до Білорусі

велика,британія

МЗС Великої Британії закликало своїх громадян утриматись від поїздок до Білорусі через можливий початок війни на території країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ Великої Британії.

"МЗС рекомендує відмовитися від будь-яких подорожей до Білорусі. Російські військові дії відбуваються у Білорусі. Існує ризик, що безпосередній конфлікт, пов’язаний із війною в Україні, може поширитися на Білорусь", - йдеться в дописі.

Зазначається, що Велика Британія має вкрай обмежену спроможність надавати своїм громадянам консульську допомогу на території Білорусі.

Крім того, британське МЗС додало також сім інших країн до переліку не рекомендованих для відвідування:

  • Іран;
  • Росія;
  • Судан;
  • Ізраїль;
  • Україна;
  • Ліван;
  • Палестинські території.

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Автор: 

Білорусь (7929) Велика Британія (5575)


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памʼятаю Євро 2012 в Україні, забльовані британськими ультрас тротуари на Подолі... поламані деревця тими самими бухими уйо.ками... дешеве пиво, смачний хавчик... купа іноземців...

і

"країни, які не рекомендується відвідувати:
...
Україна
...
"

прогрес, пля, наочний
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11.04.2024 10:02 Відповісти
Можна подумать - деякі українці себе так не ведуть по всій Європі! Не треба судить про весь нерод, спостерігаючи за поведінкою його окремих представників! І наші п"ють, блюють, ламають і крадуть не менше А у наданому списку країн - ті, у яких ведуться бойові дії чи підвищена небезпека діяльності терористичних груп
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11.04.2024 10:13 Відповісти
я про інше - за 12 років наші співвітчизники перетворили країну, в якій проводять міжнародні змагання на країну, яка втягнута в широкомасштабну війну! що далі? може час задуматися над розумовими здібностями?
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11.04.2024 10:39 Відповісти
Ну так повернися назад і "наведи порядок"! Колись Шота Руставелі у своїй поємі "Витязь у тигровій шкурі" сказав "Всякий: мнит себя стратигом - видя бой со стороны!"
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11.04.2024 11:22 Відповісти
2роки пробув у Чехії і не бачив ні обриганого ні обісцяного українця
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11.04.2024 10:39 Відповісти
Можливо, ти ходиш "не по тих вулицях" У мене колишній знайомий виїхав ще в 98-му до Німеччини У них тоді з"явилася спеціальна програма - вербували наших міліціонерів для роботи у "російських" кварталах німецьких міст Головна вимога - знання німецької мови Зберігалося відповідне звання та вислуга Давали повний соцпакет поліцейського Так він там і дослужив до пенсії Житло та німецьке громадянство Діти теж служать зараз в німецькій поліції Так багато чого розказував - коли приїжджав звідти до батьків Років з п"ять вже не приїжджає - батьки померли
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11.04.2024 10:57 Відповісти
99,9% працюють,те що ти говориш не бачив.Бувають винятки як і в будь якій нації.
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11.04.2024 11:11 Відповісти
Так оті "ультрас" із Великобританії - теж "винятки" Просто за особливих обстаавин вони були зібрані на обмеженій території у великій кількості
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11.04.2024 11:24 Відповісти
Карта есть?
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11.04.2024 10:11 Відповісти
 
 