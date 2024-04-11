РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5103 посетителя онлайн
Новости
2 108 10

УПЦ МП должна освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском, - Верховный Суд

кам'янець-подільський

Верховный Суд обязал Украинскую Православную Церковь освободить и передать Михайловскую церковь в Переяславе Национальному историко-этнографическому заповеднику "Переяслав".

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Решение Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит. Религиозная громада УПЦ Свято-Михайловского прихода г. Переяслава должна добровольно освободить Михайловскую церковь и передать ее в пользование Национальному историко-этнографическому заповеднику "Переяслав". В случае неисполнения обязательств, выполнение решения Верховного Суда будет обеспечено в принудительном порядке установленным законодательством способом", - говорится в сообщении.

Также читайте: Менее чем за сутки собрали средства для демонтажа "храма-МАФа" УПЦ МП на территории музея истории Украины в Киеве

Также Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу, по которой религиозная громада УПЦ пыталась отменить решение судов предыдущих инстанций.

"Верховный Суд в полной мере выяснил все обстоятельства дела и принял законное и обоснованное решение оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций - без изменений, и обязал религиозную организацию Каменец-Подольского Свято-Николаевского прихода Каменец-Подольской УПЦ г. Каменец-Подольский Хмельницкой области освободить здание церкви и передать ее Национальному историко-архитектурному заповеднику "Каменец", - добавили в Минкульте.

Читайте также: Успенский собор в Каневе вернули в государственную собственность

Автор: 

Верховный Суд (1096) Каменец-Подольский (76) Министерство культуры и информационной политики (773) УПЦ МП (1560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Та може без зомбування й мізки звільняться..
показать весь комментарий
11.04.2024 11:57
+5
Це не церква ,це сладова частина ФСБ
показать весь комментарий
11.04.2024 12:02
+3
"Храми" упц мп може і звільнити, а мізки "правовірних"?
показать весь комментарий
11.04.2024 11:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Храми" упц мп може і звільнити, а мізки "правовірних"?
показать весь комментарий
11.04.2024 11:38 Ответить
Та може без зомбування й мізки звільняться..
показать весь комментарий
11.04.2024 11:57 Ответить
У переважній більшості звільняться через рік.
показать весь комментарий
11.04.2024 18:12 Ответить
Суддівські, без грошей і роботи, себе не залишуть? у боротьбі з московськими окупантами!!??
Ще пройде з 10 років, у непримиренній та щоденній судовій тягомотині з московськими убивцями в Україні!!
А самі судді, ще з московськими паспортами в Україні!?!?
показать весь комментарий
11.04.2024 11:56 Ответить
А одним рішенням по всій Україні не можна приняти було? Чи ІБД та піар наше все?
показать весь комментарий
11.04.2024 11:59 Ответить
Це не церква ,це сладова частина ФСБ
показать весь комментарий
11.04.2024 12:02 Ответить
нє хєр чекати
показать весь комментарий
11.04.2024 12:32 Ответить
Не вийде - у Кацапопатріархата в Україні домовленості з зеленським через Дєрмака на полишення все як є.
показать весь комментарий
11.04.2024 13:11 Ответить
Не звільнять московити і їх поліцаї попи з України, які служать кацапам ці храми. Ще багато буде з ними мороки. А що з рештою майже 11 тисяч приходів? Будуть і далі пропагувати "русский мир" і роз'єднувати українців? Мені здається, що під час війни, коли ми воюємо з московитами, то Президент мав би внести на розгляд Ради проект закону про зоборону цієї секти в Україні. Але то мав зробити патріот і українець, а не малорос антимайданівець.
показать весь комментарий
11.04.2024 13:14 Ответить
А москальських попів поприбивать цвяхами на будівлях генерації електроенергії.
показать весь комментарий
11.04.2024 13:22 Ответить
 
 