УПЦ МП должна освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском, - Верховный Суд

Верховный Суд обязал Украинскую Православную Церковь освободить и передать Михайловскую церковь в Переяславе Национальному историко-этнографическому заповеднику "Переяслав".

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Решение Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит. Религиозная громада УПЦ Свято-Михайловского прихода г. Переяслава должна добровольно освободить Михайловскую церковь и передать ее в пользование Национальному историко-этнографическому заповеднику "Переяслав". В случае неисполнения обязательств, выполнение решения Верховного Суда будет обеспечено в принудительном порядке установленным законодательством способом", - говорится в сообщении.

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Также Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу, по которой религиозная громада УПЦ пыталась отменить решение судов предыдущих инстанций.

"Верховный Суд в полной мере выяснил все обстоятельства дела и принял законное и обоснованное решение оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций - без изменений, и обязал религиозную организацию Каменец-Подольского Свято-Николаевского прихода Каменец-Подольской УПЦ г. Каменец-Подольский Хмельницкой области освободить здание церкви и передать ее Национальному историко-архитектурному заповеднику "Каменец", - добавили в Минкульте.

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