УПЦ МП має звільнити храми в Переяславі та Кам’янці-Подільському, - Верховний Суд

Верховний Суд України зобов’язав Українську Православну Церкву звільнити і передати Михайлівську церкву в Переяславі Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав".

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає, Релігійна громада УПЦ Свято-Михайлівської парафії м. Переяслава має добровільно звільнити Михайлівську церкву та передати її у користування Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав". У разі невиконання зобовʼязань, виконання рішення Верховного Суду буде забезпечено в примусовому порядку у встановлений законодавством спосіб", - йдеться у повідомленні.

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Також Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу, якою Релігійна громада УПЦ намагалася скасувати рішення судів попередніх інстанцій.

"Верховний Суд повною мірою з’ясував всі обставини справи та прийняв законне та обґрунтоване рішення залишити касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін і: зобов’язав релігійну організацію Камʼянець-Подільської Свято-Миколаївської парафії Камʼянець-Подільської Єпархії УПЦ м. Камʼянець-Подільський, Хмельницької області, звільнити будівлю церкви та передати її Національному історико-архітектурному заповіднику "Камʼянець"", - додали в Мінкульті.

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