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УПЦ МП має звільнити храми в Переяславі та Кам’янці-Подільському, - Верховний Суд

кам'янець-подільський

Верховний Суд України зобов’язав Українську Православну Церкву звільнити і передати Михайлівську церкву в Переяславі Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав".

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає, Релігійна громада УПЦ Свято-Михайлівської парафії м. Переяслава має добровільно звільнити Михайлівську церкву та передати її у користування Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав". У разі невиконання зобовʼязань, виконання рішення Верховного Суду буде забезпечено в примусовому порядку у встановлений законодавством спосіб", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Менш як за добу зібрали кошти для демонтажу "храму-МАФу" УПЦ МП на території музею історії України в Києві

Також Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу, якою Релігійна громада УПЦ намагалася скасувати рішення судів попередніх інстанцій.

"Верховний Суд повною мірою з’ясував всі обставини справи та прийняв законне та обґрунтоване рішення залишити касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін і: зобов’язав релігійну організацію Камʼянець-Подільської Свято-Миколаївської парафії Камʼянець-Подільської Єпархії УПЦ м. Камʼянець-Подільський, Хмельницької області, звільнити будівлю церкви та передати її Національному історико-архітектурному заповіднику "Камʼянець"", - додали в Мінкульті.

Також читайте: УПЦ відхрестилася від заяв РПЦ про "священну СВО проти західного сатанізму" та українців як неіснуючий народ

Автор: 

Верховний Суд (1189) Кам’янець-Подільський (62) Міністерство культури (756) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+6
Та може без зомбування й мізки звільняться..
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11.04.2024 11:57
+5
Це не церква ,це сладова частина ФСБ
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11.04.2024 12:02
+3
"Храми" упц мп може і звільнити, а мізки "правовірних"?
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11.04.2024 11:38
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"Храми" упц мп може і звільнити, а мізки "правовірних"?
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11.04.2024 11:38 Відповісти
Та може без зомбування й мізки звільняться..
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11.04.2024 11:57 Відповісти
У переважній більшості звільняться через рік.
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11.04.2024 18:12 Відповісти
Суддівські, без грошей і роботи, себе не залишуть? у боротьбі з московськими окупантами!!??
Ще пройде з 10 років, у непримиренній та щоденній судовій тягомотині з московськими убивцями в Україні!!
А самі судді, ще з московськими паспортами в Україні!?!?
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11.04.2024 11:56 Відповісти
А одним рішенням по всій Україні не можна приняти було? Чи ІБД та піар наше все?
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11.04.2024 11:59 Відповісти
Це не церква ,це сладова частина ФСБ
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11.04.2024 12:02 Відповісти
нє хєр чекати
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11.04.2024 12:32 Відповісти
Не вийде - у Кацапопатріархата в Україні домовленості з зеленським через Дєрмака на полишення все як є.
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11.04.2024 13:11 Відповісти
Не звільнять московити і їх поліцаї попи з України, які служать кацапам ці храми. Ще багато буде з ними мороки. А що з рештою майже 11 тисяч приходів? Будуть і далі пропагувати "русский мир" і роз'єднувати українців? Мені здається, що під час війни, коли ми воюємо з московитами, то Президент мав би внести на розгляд Ради проект закону про зоборону цієї секти в Україні. Але то мав зробити патріот і українець, а не малорос антимайданівець.
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11.04.2024 13:14 Відповісти
А москальських попів поприбивать цвяхами на будівлях генерації електроенергії.
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11.04.2024 13:22 Відповісти
 
 