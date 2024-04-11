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Новости
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Премьер Японии Кисида будет призывать Конгресс США возобновить помощь Украине

буча,кісіда

Находящийся с визитом в США премьер Японии Фумио Кисида выступит перед Конгрессом с призывом возобновить военную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Он также подчеркнул важность сохранения прочного партнерства между двумя странами в период напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что Кисида совершает официальную поездку в Вашингтон в то время, когда Белый дом завершил прием всех лидеров "четверки" - неформального партнерства между США, Японией, Австралией и Индией, призванного противостоять растущей военной силе Китая в регионе.

Издание также отмечает, что Токио быстро активизировался после вторжения России в феврале 2022 года, присоединившись к США и другим западным союзникам во введении санкций против РФ, в то время как японские автопроизводители Mazda, Toyota и Nissan объявили о выходе из России.

Также читайте: Япония готовится к возможному нападению Китая на Тайвань: строит укрытия и составили планы эвакуации.

Автор: 

Конгресс США (1231) Япония (1308) Кисида Фумио (41)


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Може Кісіду послухають?
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11.04.2024 12:52 Ответить
Кісіда,не будь дурнем. Терміново створюйте термоядерну зброю.Бо кинуть Вас,як кинули Україну.
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11.04.2024 13:05 Ответить
- ті хто закликають, самі не спішать радикально змінювати підходи до України .

- Заклик собі в кишеню трампісти не покладуть, це ж не російський рубль .
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11.04.2024 13:13 Ответить
Всі тільки один одного ,,закликають" до допомоги! Замість самої допомоги!!!
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11.04.2024 13:08 Ответить
777ua

@777AFU

·

https://twitter.com/777AFU/status/1778300566432621016 4 ч

https://twitter.com/******** @********

https://twitter.com/SecDef @SecDef
дали нам. 190 БМП Bradley. 31 танк M1 Abrams. Один Patriot. Ноль F16. Когда закончатся война, они скажут, что они ЛЕНД ЛИЗ и они помогли победить ось зла.

Распилили третий в мире арсенал ЯО, взамен подписали какую-то *****, составленную папой Блинкена, с первых дней вторжения делают вид, что дают оружие, дали 31 танк, на пол года задержали F16, от озвученного срока, не известно или дадут для них ракеты и качают тему цены галлона.

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11.04.2024 13:41 Ответить
Один японець, вже клявся, на могилі батька, що поверне острови захоплені савєтами та рашкою.
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11.04.2024 13:50 Ответить
У вас же ж петріоти є. Чого ви америкосів смикаєте? Дайте нам!
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11.04.2024 14:35 Ответить
 
 