Премьер Японии Кисида будет призывать Конгресс США возобновить помощь Украине
Находящийся с визитом в США премьер Японии Фумио Кисида выступит перед Конгрессом с призывом возобновить военную помощь Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
Он также подчеркнул важность сохранения прочного партнерства между двумя странами в период напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Отмечается, что Кисида совершает официальную поездку в Вашингтон в то время, когда Белый дом завершил прием всех лидеров "четверки" - неформального партнерства между США, Японией, Австралией и Индией, призванного противостоять растущей военной силе Китая в регионе.
Издание также отмечает, что Токио быстро активизировался после вторжения России в феврале 2022 года, присоединившись к США и другим западным союзникам во введении санкций против РФ, в то время как японские автопроизводители Mazda, Toyota и Nissan объявили о выходе из России.
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дали нам. 190 БМП Bradley. 31 танк M1 Abrams. Один Patriot. Ноль F16. Когда закончатся война, они скажут, что они ЛЕНД ЛИЗ и они помогли победить ось зла.
Распилили третий в мире арсенал ЯО, взамен подписали какую-то *****, составленную папой Блинкена, с первых дней вторжения делают вид, что дают оружие, дали 31 танк, на пол года задержали F16, от озвученного срока, не известно или дадут для них ракеты и качают тему цены галлона.