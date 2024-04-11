Премьер Японии Кисида будет призывать Конгресс США возобновить помощь Украине

Находящийся с визитом в США премьер Японии Фумио Кисида выступит перед Конгрессом с призывом возобновить военную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Он также подчеркнул важность сохранения прочного партнерства между двумя странами в период напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что Кисида совершает официальную поездку в Вашингтон в то время, когда Белый дом завершил прием всех лидеров "четверки" - неформального партнерства между США, Японией, Австралией и Индией, призванного противостоять растущей военной силе Китая в регионе.

Издание также отмечает, что Токио быстро активизировался после вторжения России в феврале 2022 года, присоединившись к США и другим западным союзникам во введении санкций против РФ, в то время как японские автопроизводители Mazda, Toyota и Nissan объявили о выходе из России.

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