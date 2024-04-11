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Новини
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Прем’єр Японії Кісіда закликатиме Конгрес США відновити допомогу Україні

буча,кісіда

Прем’єр Японії Фуміо Кісіда, який перебуває із візитом у США, виступить перед Конгресом із закликом відновити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Він також наголосить на важливості збереження міцного партнерства між двома країнами в період напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Зазначається, що Кісіда здійснює офіційну поїздку до Вашингтона в той час, коли Білий дім завершив прийом усіх лідерів "четвірки" - неформального партнерства між США, Японією, Австралією та Індією, покликаного протистояти зростаючій військовій силі Китаю в регіоні.

Видання також зазначає, що Токіо швидко активізувався після вторгнення Росії в лютому 2022 року, приєднавшись до США та інших західних союзників у запровадженні санкцій проти РФ, тоді як японські автовиробники Mazda, Toyota і Nissan оголосили про вихід з Росії.

Читайте: Японія планує запровадити нові санкції проти Російської Федерації

Автор: 

Конгрес США (1227) Японія (1202) Кісіда Фуміо (64)


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Може Кісіду послухають?
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11.04.2024 12:52 Відповісти
Кісіда,не будь дурнем. Терміново створюйте термоядерну зброю.Бо кинуть Вас,як кинули Україну.
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11.04.2024 13:05 Відповісти
- ті хто закликають, самі не спішать радикально змінювати підходи до України .

- Заклик собі в кишеню трампісти не покладуть, це ж не російський рубль .
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11.04.2024 13:13 Відповісти
Всі тільки один одного ,,закликають" до допомоги! Замість самої допомоги!!!
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11.04.2024 13:08 Відповісти
777ua

@777AFU

·

https://twitter.com/777AFU/status/1778300566432621016 4 ч

https://twitter.com/******** @********

https://twitter.com/SecDef @SecDef
дали нам. 190 БМП Bradley. 31 танк M1 Abrams. Один Patriot. Ноль F16. Когда закончатся война, они скажут, что они ЛЕНД ЛИЗ и они помогли победить ось зла.

Распилили третий в мире арсенал ЯО, взамен подписали какую-то *****, составленную папой Блинкена, с первых дней вторжения делают вид, что дают оружие, дали 31 танк, на пол года задержали F16, от озвученного срока, не известно или дадут для них ракеты и качают тему цены галлона.

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11.04.2024 13:41 Відповісти
Один японець, вже клявся, на могилі батька, що поверне острови захоплені савєтами та рашкою.
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11.04.2024 13:50 Відповісти
У вас же ж петріоти є. Чого ви америкосів смикаєте? Дайте нам!
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11.04.2024 14:35 Відповісти
 
 