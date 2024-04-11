Прем’єр Японії Кісіда закликатиме Конгрес США відновити допомогу Україні
Прем’єр Японії Фуміо Кісіда, який перебуває із візитом у США, виступить перед Конгресом із закликом відновити військову допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.
Він також наголосить на важливості збереження міцного партнерства між двома країнами в період напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Зазначається, що Кісіда здійснює офіційну поїздку до Вашингтона в той час, коли Білий дім завершив прийом усіх лідерів "четвірки" - неформального партнерства між США, Японією, Австралією та Індією, покликаного протистояти зростаючій військовій силі Китаю в регіоні.
Видання також зазначає, що Токіо швидко активізувався після вторгнення Росії в лютому 2022 року, приєднавшись до США та інших західних союзників у запровадженні санкцій проти РФ, тоді як японські автовиробники Mazda, Toyota і Nissan оголосили про вихід з Росії.
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дали нам. 190 БМП Bradley. 31 танк M1 Abrams. Один Patriot. Ноль F16. Когда закончатся война, они скажут, что они ЛЕНД ЛИЗ и они помогли победить ось зла.
Распилили третий в мире арсенал ЯО, взамен подписали какую-то *****, составленную папой Блинкена, с первых дней вторжения делают вид, что дают оружие, дали 31 танк, на пол года задержали F16, от озвученного срока, не известно или дадут для них ракеты и качают тему цены галлона.