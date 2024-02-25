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Японія планує запровадити нові санкції проти Російської Федерації

кісіда,фуміо

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав країни G7 продемонструвати солідарність у підтримці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NHK.

Кісіда розповів про Японсько-українську конференцію зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбулася в Токіо 19 лютого. Тоді ж Київ та Токіо підписали понад 50 меморандумів про співпрацю, в тому числі й щодо знешкодження наземних мін та відновлення сільського господарства.

Окрім того, він заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти російських осіб та організацій.

"Кісіда підкреслив, що експорт зброї з Північної Кореї до Росії є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Він заявив, що використання балістичних ракет північнокорейського виробництва в Україні є абсолютно неприйнятним", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія надала Україні $4,6 млрд від початку повномасштабного вторгнення РФ

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Нема кращих санкцій, ніж просто надати Україні ******* зброю. І побільше. Все інше - балачки.
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25.02.2024 12:44 Відповісти
Не санкції а готуйте військо своє! Для відбиття своїх земель в найближчим часом
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25.02.2024 12:51 Відповісти
"...нашому урядові слід оголосити не тільки визнання суверенітету Японії над чотирма курильськими островами, а піти далі і заявити, що окупація південної частини острова Сахалін і подальша депортація пів мільйона японців з цього острова була незаконною, і Японії має бути повернуто суверенітет над південною частиною острова Сахалін.

Беручи до уваги, що росія сама відмовилася підписувати Сан-Франциську угоду 1951 року, така заява буде не тільки політично розумною, але й не суперечитиме міжнародному праву."
О.Белявський
https://wz.lviv.ua/blogs/475834-pivdennyi-sakhalin-tse-yaponiia
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25.02.2024 13:06 Відповісти
Цензор ! Вже давно Національна комісія зі стандартів державної мови
ухвалила рішення не вважати написання «росії» з маленької літери за порушення норм української мови в неофіційних текстах.
Взагалі в найближчому майбутньому слід використовувати замість "росія" термін "московія" ...
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25.02.2024 13:47 Відповісти
Всі ваші санкції до попи.
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25.02.2024 14:59 Відповісти
краще б перестали поставляти до московії запчастини для Тойот, Міцубісі, Ніссанів, Сузукі тощо ...
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25.02.2024 15:16 Відповісти
 
 