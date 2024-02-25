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россия (93015) санкции (11044) Япония (1288) Кисида (41)

Япония планирует ввести новые санкции против Российской Федерации

кісіда,фуміо

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал страны G7 продемонстрировать солидарность в поддержке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NHK.

Кисида рассказал о Японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции, состоявшейся в Токио 19 февраля. Тогда же Киев и Токио подписали более 50 меморандумов о сотрудничестве, в том числе об обезвреживании наземных мин и восстановлении сельского хозяйства.

Кроме того, он заявил, что планирует ввести дополнительные санкции против российских лиц и организаций.

"Кисида подчеркнул, что экспорт оружия из Северной Кореи в Россию является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Он заявил, что использование баллистических ракет северокорейского производства в Украине абсолютно неприемлемо", - пишет издание.

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Нема кращих санкцій, ніж просто надати Україні ******* зброю. І побільше. Все інше - балачки.
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25.02.2024 12:44 Ответить
Не санкції а готуйте військо своє! Для відбиття своїх земель в найближчим часом
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25.02.2024 12:51 Ответить
"...нашому урядові слід оголосити не тільки визнання суверенітету Японії над чотирма курильськими островами, а піти далі і заявити, що окупація південної частини острова Сахалін і подальша депортація пів мільйона японців з цього острова була незаконною, і Японії має бути повернуто суверенітет над південною частиною острова Сахалін.

Беручи до уваги, що росія сама відмовилася підписувати Сан-Франциську угоду 1951 року, така заява буде не тільки політично розумною, але й не суперечитиме міжнародному праву."
О.Белявський
https://wz.lviv.ua/blogs/475834-pivdennyi-sakhalin-tse-yaponiia
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25.02.2024 13:06 Ответить
Цензор ! Вже давно Національна комісія зі стандартів державної мови
ухвалила рішення не вважати написання «росії» з маленької літери за порушення норм української мови в неофіційних текстах.
Взагалі в найближчому майбутньому слід використовувати замість "росія" термін "московія" ...
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25.02.2024 13:47 Ответить
Всі ваші санкції до попи.
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25.02.2024 14:59 Ответить
краще б перестали поставляти до московії запчастини для Тойот, Міцубісі, Ніссанів, Сузукі тощо ...
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25.02.2024 15:16 Ответить
 
 