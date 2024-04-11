Два беспилотника впервые атаковали Республику Мордовию, - росСМИ

В ночь на 11 апреля над территорией Мордовии в России были сбиты два беспилотника. Это первый случай, когда Республику атаковали дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Об атаке двух БПЛА заявил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

По его словам, силы ПВО якобы сбили эти беспилотники.

Здунов также добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Министерство обороны России заявило о якобы уничтожении 12 беспилотников над шестью областями страны.

Так, над Курской и Тамбовской областями сбили по три дрона, над Белгородской и Мордовией - по два, еще по одному - над Брянской и Липецкой областями.

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