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Два беспилотника впервые атаковали Республику Мордовию, - росСМИ

безпілотник

В ночь на 11 апреля над территорией Мордовии в России были сбиты два беспилотника. Это первый случай, когда Республику атаковали дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Об атаке двух БПЛА заявил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

По его словам, силы ПВО якобы сбили эти беспилотники.

Здунов также добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Министерство обороны России заявило о якобы уничтожении 12 беспилотников над шестью областями страны.

Так, над Курской и Тамбовской областями сбили по три дрона, над Белгородской и Мордовией - по два, еще по одному - над Брянской и Липецкой областями.

Читайте также: Последствия атаки БПЛА на учебный авиацентр в Борисоглебске РФ: повреждено здание завода, ремонтирующего ракеты. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

беспилотник (3565) россия (95420) дроны (3872)


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Топ комментарии
+9
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11.04.2024 14:39
+8
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11.04.2024 14:51
+5
А шо ПВО літає за БпЛА по всій РФ ?
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11.04.2024 14:49
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11.04.2024 14:39 Ответить
В Мордві є ПВО? Автомати якого калібру на озброєнні?
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11.04.2024 14:42 Ответить
Мабуть чуваші тренуються
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11.04.2024 14:43 Ответить
А шо ПВО літає за БпЛА по всій РФ ?
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11.04.2024 14:49 Ответить
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11.04.2024 14:51 Ответить
МОРДОРія - так правильніше.
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11.04.2024 15:04 Ответить
На Мордві багато є цікавого. Зокрема великі склади ракет ППО. Коли служив, приходили звідти "ізделія".
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11.04.2024 15:09 Ответить
А що за прізвище таке чисто мордовське бЗдунов?
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11.04.2024 15:27 Ответить
все когда-то бывает в первый раз....
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11.04.2024 15:43 Ответить
Якщо вперше, то ніщо не збито, кацапія це не сплошне ППО
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11.04.2024 15:54 Ответить
Таперічя у ніх будуть воооот такія морди. Мордовскія!
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11.04.2024 15:57 Ответить
Это не мы это все происки воронежских сепаратистов.
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11.04.2024 15:58 Ответить
Республіка -- це від латинського res publica, тобто "публічна справа", "громадська".

Яка у безхребетній мордовії республіка???

У них що, є парламент, чи прем'єр, чи хоч якась незалежність від сцаря?
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11.04.2024 16:45 Ответить
М_да.а.а. Жаль, что не в морду Бздунову... АРХ М
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11.04.2024 16:47 Ответить
... мордорія бздунов .
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11.04.2024 17:20 Ответить
 
 