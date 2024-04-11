Два беспилотника впервые атаковали Республику Мордовию, - росСМИ
В ночь на 11 апреля над территорией Мордовии в России были сбиты два беспилотника. Это первый случай, когда Республику атаковали дроны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.
Об атаке двух БПЛА заявил глава Республики Мордовия Артем Здунов.
По его словам, силы ПВО якобы сбили эти беспилотники.
Здунов также добавил, что пострадавших в результате атаки нет.
Министерство обороны России заявило о якобы уничтожении 12 беспилотников над шестью областями страны.
Так, над Курской и Тамбовской областями сбили по три дрона, над Белгородской и Мордовией - по два, еще по одному - над Брянской и Липецкой областями.
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показать весь комментарий11.04.2024 14:39
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Яка у безхребетній мордовії республіка???
У них що, є парламент, чи прем'єр, чи хоч якась незалежність від сцаря?