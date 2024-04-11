Два безпілотники вперше атакували Республіку Мордовію, - росЗМІ
У ніч на 11 квітня над територією Мордовії в Росії було збито два безпілотники. Це перший випадок, коли Республіку атакували дрони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Telegram-канал Astra.
Про атаку двох БПЛА заявив голова Республіки Мордовія Артем Здунов.
За його словами, сили ППО нібито збили ці безпілотники.
Здунов також додав, що постраждалих внаслідок атаки немає.
Міністерство оборони Росії заявило про нібито знищення 12 безпілотників над шістьма областями країни.
Так, над Курською та Тамбовською областями збили по три дрони, над Бєлгородською областю та Мордовією - по два, ще по одному - над Брянською та Липецькою областями.
Топ коментарі
+9 частный сектор
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+8 Алекс Скела
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+5 Hulio
показати весь коментар11.04.2024 14:49
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Яка у безхребетній мордовії республіка???
У них що, є парламент, чи прем'єр, чи хоч якась незалежність від сцаря?