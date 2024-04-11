Два безпілотники вперше атакували Республіку Мордовію, - росЗМІ

У ніч на 11 квітня над територією Мордовії в Росії було збито два безпілотники. Це перший випадок, коли Республіку атакували дрони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Про атаку двох БПЛА заявив голова Республіки Мордовія Артем Здунов.

За його словами, сили ППО нібито збили ці безпілотники.

Здунов також додав, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки БПЛА на навчальний авіацентр у Борисоглєбську РФ: пошкоджено будівлю заводу, який ремонтує ракети. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Міністерство оборони Росії заявило про нібито знищення 12 безпілотників над шістьма областями країни.

Так, над Курською та Тамбовською областями збили по три дрони, над Бєлгородською областю та Мордовією - по два, ще по одному - над Брянською та Липецькою областями.