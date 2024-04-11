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Новини
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Два безпілотники вперше атакували Республіку Мордовію, - росЗМІ

безпілотник

У ніч на 11 квітня над територією Мордовії в Росії було збито два безпілотники. Це перший випадок, коли Республіку атакували дрони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Про атаку двох БПЛА заявив голова Республіки Мордовія Артем Здунов. 

За його словами, сили ППО нібито збили ці безпілотники.

Здунов також додав, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки БПЛА на навчальний авіацентр у Борисоглєбську РФ: пошкоджено будівлю заводу, який ремонтує ракети. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Міністерство оборони Росії заявило про нібито знищення 12 безпілотників над шістьма областями країни.

Так, над Курською та Тамбовською областями збили по три дрони, над Бєлгородською областю та Мордовією - по два, ще по одному - над Брянською та Липецькою областями.

Автор: 

безпілотник (4148) росія (65122) дрони (4689)


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Топ коментарі
+9
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11.04.2024 14:39
+8
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11.04.2024 14:51
+5
А шо ПВО літає за БпЛА по всій РФ ?
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11.04.2024 14:49
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11.04.2024 14:39 Відповісти
В Мордві є ПВО? Автомати якого калібру на озброєнні?
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11.04.2024 14:42 Відповісти
Мабуть чуваші тренуються
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11.04.2024 14:43 Відповісти
А шо ПВО літає за БпЛА по всій РФ ?
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11.04.2024 14:49 Відповісти
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11.04.2024 14:51 Відповісти
МОРДОРія - так правильніше.
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11.04.2024 15:04 Відповісти
На Мордві багато є цікавого. Зокрема великі склади ракет ППО. Коли служив, приходили звідти "ізделія".
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11.04.2024 15:09 Відповісти
А що за прізвище таке чисто мордовське бЗдунов?
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11.04.2024 15:27 Відповісти
все когда-то бывает в первый раз....
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11.04.2024 15:43 Відповісти
Якщо вперше, то ніщо не збито, кацапія це не сплошне ППО
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11.04.2024 15:54 Відповісти
Таперічя у ніх будуть воооот такія морди. Мордовскія!
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11.04.2024 15:57 Відповісти
Это не мы это все происки воронежских сепаратистов.
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11.04.2024 15:58 Відповісти
Республіка -- це від латинського res publica, тобто "публічна справа", "громадська".

Яка у безхребетній мордовії республіка???

У них що, є парламент, чи прем'єр, чи хоч якась незалежність від сцаря?
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11.04.2024 16:45 Відповісти
М_да.а.а. Жаль, что не в морду Бздунову... АРХ М
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11.04.2024 16:47 Відповісти
... мордорія бздунов .
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11.04.2024 17:20 Відповісти
 
 