РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5633 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией Взяточники
1 305 7

Депутат райсовета в Одесской области подозревается в подстрекательстве к предоставлению 450 тыс. дол. взятки, - САП

хабар,набу

10 апреля прокурор САП сообщил о подозрении в подстрекательстве к предоставлению взятки в сумме 450 тыс. долларов депутату одного из районных советов Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что депутат одного из районных советов Одесской области склонял предпринимателя к предоставлению 450 тыс. долларов депутатам и должностным лицам одного из поселковых советов Одесской области. За указанные денежные средства подозреваемый предлагал решить вопрос о выделении земельного участка в Одесской области для дальнейшей его застройки.

Депутат райсовета был разоблачен сразу после получения им первой части оговоренных средств, а именно 10 тыс. долларов.

На сегодняшний день действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Читайте также: За 5 тыс долларов в Чернигове глава ВЛК списывал уклонистов с учета, - СБУ

Отметим, что указанное уголовное производство было передано из ГУНП в Одесской области в НАБУ в апреле текущего года.

Автор: 

НАБУ (4219) взятка (6154) депутат (3312) Одесская область (3549) САП (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дайте один день попрацювати, де дають такі хабарі...
показать весь комментарий
11.04.2024 19:48 Ответить
Хабаря треба заплатити щоб там попрацювати...
показать весь комментарий
11.04.2024 20:30 Ответить
якщо я все продам, мені не вистачить...казли вони
показать весь комментарий
11.04.2024 21:42 Ответить
Можна підбурювати до повалення влади а підбурювати надати хабар .....
показать весь комментарий
11.04.2024 20:03 Ответить
Стаття за "підбурювання" мабуть легша за статтю "вимагання"?
показать весь комментарий
11.04.2024 20:24 Ответить
Статтею 27 Кримінально кодексу України «Види співучасників» встановлено, що Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення. Тобто ця стаття лише вказує яку роль відігравала особа в конкретному виді злочину, який визначається вже іншими статтями, які встановлюють конкретні межі відповідальності за вчинене протиправне діяння..
показать весь комментарий
11.04.2024 23:25 Ответить
Як добре бути едукатом...
показать весь комментарий
11.04.2024 23:34 Ответить
 
 