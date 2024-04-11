Депутат райсовета в Одесской области подозревается в подстрекательстве к предоставлению 450 тыс. дол. взятки, - САП

10 апреля прокурор САП сообщил о подозрении в подстрекательстве к предоставлению взятки в сумме 450 тыс. долларов депутату одного из районных советов Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что депутат одного из районных советов Одесской области склонял предпринимателя к предоставлению 450 тыс. долларов депутатам и должностным лицам одного из поселковых советов Одесской области. За указанные денежные средства подозреваемый предлагал решить вопрос о выделении земельного участка в Одесской области для дальнейшей его застройки.

Депутат райсовета был разоблачен сразу после получения им первой части оговоренных средств, а именно 10 тыс. долларов.

На сегодняшний день действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

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Отметим, что указанное уголовное производство было передано из ГУНП в Одесской области в НАБУ в апреле текущего года.