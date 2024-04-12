Великобритания передала Украине два минных тральщика

Украина получила от Британии два минных тральщика класса Sandown, HMS Grimsby и HMS Shoreham, выведенных из состава Королевского военно-морского флота. Они уже прибыли на военно-морскую базу Портсмут из Шотландии, где их экипажи проходят обучение для подготовки к выполнению задач по разминированию в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Portsmouth News.

Отмечается, что военные корабли класса Sandown, HMS Grimsby и HMS Shoreham были выведены из состава Королевского флота и переданы украинским военным, где они будут действовать под названиями "Чернігів" и "Черкаси". Корабли, каждый из которых прослужил в Королевских ВМС Британии более 20 лет, прибыли на военно-морскую базу Портсмута, отплыв из Шотландии.

Они останутся в Портсмуте, пока члены экипажа будут проходить обучение, чтобы подготовить их к поиску мин в Черном море.

"Сейчас корабли не могут войти в Черное море из-за условий Конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных судов через пролив Босфор во время войны. Однако они станут критически важным средством для Украины в ее будущей обороне береговой линии, поскольку Великобритания стремится поддержать долгосрочные возможности украинских ВМС, а также стремится защитить коммерческое судоходство путем обнаружения и обезвреживания морских мин", – заявил представитель министерства обороны Британии.

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