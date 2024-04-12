РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11106 посетителей онлайн
Новости
2 966 15

Великобритания передала Украине два минных тральщика

британські,тральщики,мінні

Украина получила от Британии два минных тральщика класса Sandown, HMS Grimsby и HMS Shoreham, выведенных из состава Королевского военно-морского флота. Они уже прибыли на военно-морскую базу Портсмут из Шотландии, где их экипажи проходят обучение для подготовки к выполнению задач по разминированию в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Portsmouth News.

Отмечается, что военные корабли класса Sandown, HMS Grimsby и HMS Shoreham были выведены из состава Королевского флота и переданы украинским военным, где они будут действовать под названиями "Чернігів" и "Черкаси". Корабли, каждый из которых прослужил в Королевских ВМС Британии более 20 лет, прибыли на военно-морскую базу Портсмута, отплыв из Шотландии.

Они останутся в Портсмуте, пока члены экипажа будут проходить обучение, чтобы подготовить их к поиску мин в Черном море.

"Сейчас корабли не могут войти в Черное море из-за условий Конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных судов через пролив Босфор во время войны. Однако они станут критически важным средством для Украины в ее будущей обороне береговой линии, поскольку Великобритания стремится поддержать долгосрочные возможности украинских ВМС, а также стремится защитить коммерческое судоходство путем обнаружения и обезвреживания морских мин", – заявил представитель министерства обороны Британии.

Читайте также: Украина получит от Великобритании машины разминирования Minewolf 370

Автор: 

Великобритания (4945) корабль (2041) помощь (7788) разминирование (713)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Тільки кацап може в такому стилі попльовувати на Великобританію, яка передала нам без всяких лендлізів всього дойуха і більше.
показать весь комментарий
12.04.2024 09:43
+5
Передають усе, крім того, чим можна зараз відбитися від кацапів
показать весь комментарий
12.04.2024 09:37
+2
Тільки їх Туреччина через Босфор не пропускає.
показать весь комментарий
12.04.2024 09:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Передають усе, крім того, чим можна зараз відбитися від кацапів
показать весь комментарий
12.04.2024 09:37 Ответить
Тільки кацап може в такому стилі попльовувати на Великобританію, яка передала нам без всяких лендлізів всього дойуха і більше.
показать весь комментарий
12.04.2024 09:43 Ответить
Снаряди? ППО?
показать весь комментарий
12.04.2024 09:51 Ответить
Або розумом неадекватний "зелений", або ждун може так "ляпати" що завгодно!
показать весь комментарий
12.04.2024 09:52 Ответить
Артємій, Всєвалад - два типових українських імені )))
показать весь комментарий
12.04.2024 10:21 Ответить
Війна колись скінчиться і тральщики з навченими за цей час екіпажами, будуть вкрай необхідні для нормалізації роботи судноплавства.
показать весь комментарий
12.04.2024 11:16 Ответить
У тральщиків, як правило, невелика осадка, тому, мабуть, не буде проблемою провести їх на Чорне море через систему каналів Рейн-Дунай. Порівняно з тими великими суднами, в тому числі і під українським прапором, на Дунаї від Пассау і вище, ці тральщики нічого особливого, що стосується розмірів, не представляють.
показать весь комментарий
12.04.2024 09:41 Ответить
Краще зайти на балтику і запустити дрони на Усть-Лугу або замінувати акваторію Пітера.
показать весь комментарий
12.04.2024 10:01 Ответить
Вони зараз точно потрібні в ЧМ? Кілька ракет, і тральщиків немає.
показать весь комментарий
12.04.2024 10:24 Ответить
Тільки їх Туреччина через Босфор не пропускає.
показать весь комментарий
12.04.2024 09:42 Ответить
Nu ti umnik ....hatia net , mi uzhe eta v statie prochitali . 🤣🤣
показать весь комментарий
12.04.2024 09:50 Ответить
і англійську не потрібно вчити .
показать весь комментарий
12.04.2024 09:48 Ответить
"Матільди", "Валентайни"? Може "Хєрікейни" ще є?
показать весь комментарий
12.04.2024 10:13 Ответить
Дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
12.04.2024 11:05 Ответить
Скільки можна одне і теж, сто перший раз, ніби то як щось нове підсовувати?
показать весь комментарий
12.04.2024 20:09 Ответить
 
 