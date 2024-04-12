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Велика Британія передала Україні два мінні тральщики

британські,тральщики,мінні

Україна отримала від Британії два мінні тральщики класу Sandown, HMS Grimsby і HMS Shoreham, які були виведені зі складу Королівського військово-морського флоту. Вони вже прибули до військово-морської бази Портсмут з Шотландії, де їхні екіпажі проходять навчання для підготовки до виконання завдань з розмінування у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Portsmouth News.

Зазначається, що військові кораблі класу Sandown, HMS Grimsby і HMS Shoreham, були виведені зі складу Королівського флоту і передані українським військовим, де вони діятимуть під назвами "Чернігів" та "Черкаси". Кораблі, кожен з яких прослужив у Королівських ВМС Британії понад 20 років, прибули на військово-морську базу Портсмута, відпливши з Шотландії.

Вони залишаться базуватися в Портсмуті, поки члени екіпажу проходитимуть навчання, щоб підготувати їх до пошуку мін у Чорному морі.

"Наразі кораблі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через протоку Босфор під час війни. Однак вони стануть критично важливим засобом для України в її майбутній обороні берегової лінії, оскільки Велика Британія прагне підтримати довгострокові можливості українських ВМС, а також прагнуть захистити комерційне судноплавство шляхом виявлення і знешкодження морських мін", - заявив представник Міністерства оборони Британії.

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Автор: 

Велика Британія (5575) корабель (1612) допомога (8341) розмінування (989)


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Топ коментарі
+11
Тільки кацап може в такому стилі попльовувати на Великобританію, яка передала нам без всяких лендлізів всього дойуха і більше.
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12.04.2024 09:43
+5
Передають усе, крім того, чим можна зараз відбитися від кацапів
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12.04.2024 09:37
+2
Тільки їх Туреччина через Босфор не пропускає.
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12.04.2024 09:42
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Передають усе, крім того, чим можна зараз відбитися від кацапів
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12.04.2024 09:37 Відповісти
Тільки кацап може в такому стилі попльовувати на Великобританію, яка передала нам без всяких лендлізів всього дойуха і більше.
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12.04.2024 09:43 Відповісти
Снаряди? ППО?
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12.04.2024 09:51 Відповісти
Або розумом неадекватний "зелений", або ждун може так "ляпати" що завгодно!
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12.04.2024 09:52 Відповісти
Артємій, Всєвалад - два типових українських імені )))
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12.04.2024 10:21 Відповісти
Війна колись скінчиться і тральщики з навченими за цей час екіпажами, будуть вкрай необхідні для нормалізації роботи судноплавства.
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12.04.2024 11:16 Відповісти
У тральщиків, як правило, невелика осадка, тому, мабуть, не буде проблемою провести їх на Чорне море через систему каналів Рейн-Дунай. Порівняно з тими великими суднами, в тому числі і під українським прапором, на Дунаї від Пассау і вище, ці тральщики нічого особливого, що стосується розмірів, не представляють.
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12.04.2024 09:41 Відповісти
Краще зайти на балтику і запустити дрони на Усть-Лугу або замінувати акваторію Пітера.
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12.04.2024 10:01 Відповісти
Вони зараз точно потрібні в ЧМ? Кілька ракет, і тральщиків немає.
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12.04.2024 10:24 Відповісти
Тільки їх Туреччина через Босфор не пропускає.
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12.04.2024 09:42 Відповісти
Nu ti umnik ....hatia net , mi uzhe eta v statie prochitali . 🤣🤣
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12.04.2024 09:50 Відповісти
і англійську не потрібно вчити .
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12.04.2024 09:48 Відповісти
"Матільди", "Валентайни"? Може "Хєрікейни" ще є?
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12.04.2024 10:13 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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12.04.2024 11:05 Відповісти
Скільки можна одне і теж, сто перший раз, ніби то як щось нове підсовувати?
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12.04.2024 20:09 Відповісти
 
 