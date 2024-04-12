Велика Британія передала Україні два мінні тральщики

Україна отримала від Британії два мінні тральщики класу Sandown, HMS Grimsby і HMS Shoreham, які були виведені зі складу Королівського військово-морського флоту. Вони вже прибули до військово-морської бази Портсмут з Шотландії, де їхні екіпажі проходять навчання для підготовки до виконання завдань з розмінування у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Portsmouth News.

Зазначається, що військові кораблі класу Sandown, HMS Grimsby і HMS Shoreham, були виведені зі складу Королівського флоту і передані українським військовим, де вони діятимуть під назвами "Чернігів" та "Черкаси". Кораблі, кожен з яких прослужив у Королівських ВМС Британії понад 20 років, прибули на військово-морську базу Портсмута, відпливши з Шотландії.

Вони залишаться базуватися в Портсмуті, поки члени екіпажу проходитимуть навчання, щоб підготувати їх до пошуку мін у Чорному морі.

"Наразі кораблі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через протоку Босфор під час війни. Однак вони стануть критично важливим засобом для України в її майбутній обороні берегової лінії, оскільки Велика Британія прагне підтримати довгострокові можливості українських ВМС, а також прагнуть захистити комерційне судноплавство шляхом виявлення і знешкодження морських мін", - заявив представник Міністерства оборони Британії.

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