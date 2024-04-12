Ночью дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в России, - СМИ

Дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ASTRA.

Так, по данным издания, НПЗ атаковали 4 БПЛА, один из которых упал на территории завода.

"Об уничтожении 4 БПЛА в Новошахтинске Ростовской области сегодня ночью, 12 апреля, отчитался глава региона. Он добавил, что пострадавших и повреждений нет. Какой именно объект атаковали, губернатор не уточнил", - говорится в сообщении.

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