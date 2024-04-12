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Ночью дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в России, - СМИ

новошахтинський

Дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ASTRA.

Так, по данным издания, НПЗ атаковали 4 БПЛА, один из которых упал на территории завода.

"Об уничтожении 4 БПЛА в Новошахтинске Ростовской области сегодня ночью, 12 апреля, отчитался глава региона. Он добавил, что пострадавших и повреждений нет. Какой именно объект атаковали, губернатор не уточнил", - говорится в сообщении.

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Автор: 

НПЗ (239) россия (95441)


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Топ комментарии
+6
Остін напевно засмутиться)
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12.04.2024 11:19
+3
"невідомі" дрони атакують російські *****)). Приємно!
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12.04.2024 11:19
+3
Атакували - це ніщо. Хотілося б бачити - уразили.
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12.04.2024 11:23
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"невідомі" дрони атакують російські *****)). Приємно!
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12.04.2024 11:19 Ответить
Остін напевно засмутиться)
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12.04.2024 11:19 Ответить
Остін не казав цього.
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12.04.2024 11:32 Ответить
а його міністерка-швабра селеста волландер казала, чи ні?
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12.04.2024 11:58 Ответить
Аж покраснел от возмущения!
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12.04.2024 12:33 Ответить
Щось результати знову починають бути більш схожими на минулорічні.
На розбиті шибки в "мацква-сіті".
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12.04.2024 11:21 Ответить
А ви не думали про те, що так промацують що де і як стоїть і стреляє?
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12.04.2024 11:33 Ответить
Хочеться сподіватися, але не дуже віриться.
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12.04.2024 11:42 Ответить
Думаю на протязі тижня дізнаємось
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12.04.2024 11:47 Ответить
"На протязі" означає "На сквозняке".
"Протягом"!
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12.04.2024 12:10 Ответить
Де б ще, мене навчили українського правопису, як не на цензорі . Дякую.
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12.04.2024 12:22 Ответить
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12.04.2024 16:42 Ответить
Шибки потрібні були для налаштування точності ураження. Тим більше що дурні москвороті блогери з "москва-сіті" з радістю викладали результати в інтернет - з контролем влучань не було проблем.
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12.04.2024 11:41 Ответить
Що заважало перевіряти точність одразу на тих же НПЗ?
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12.04.2024 11:43 Ответить
Якщо не попасти одразу в колону то московити натягнуть туди більше ппо і важко буде взагалі підлетіти до заводу. І друге - про Москви це певний еталон, якщо його пройдено, то можна бути впевненим що тактика працює.
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12.04.2024 11:47 Ответить
Ну, мацква і так була захищена ППО, та й не зможуть кацапи фізично прикрити всі важливі об'єкти по всій території. Цілей - більш ніж достатньо, було б чим бити. Зараз ми вже точно знаємо, що можемо дістати будь-який об'єкт в радіусі 1000-1500 км (про 2-3 тис. поки невідомо).
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12.04.2024 11:53 Ответить
Думаю вибити шибки в мск саме на п'ятому поверсі конкурентного хмарочоса рівнозначно ураженню ректифвкаційної колонни в певне місце. Тільки якщо в москві десятки свідків з купою відео, то на заводі за 1000 км такого може і не бути, том
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12.04.2024 12:08 Ответить
Я не знаю, яка система наведення використовується нашими БПЛА, тому промовчу.
А той хто знає, теж або промовчить, або збреше (дезінформує противника)
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12.04.2024 12:14 Ответить
Вибачайте за зраду, але абсолютної "рівноцінно" . У нас 80 ракет та Шахедів повністю знищують Трипільську та пошкоджують інші ТЕС, а ми чотирма іграшками царапаємо там щось ....
Немає зброї ніфіга.
Грубо кажучи, нічого ми там не зруйнували на тому НовоШахтинському
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12.04.2024 11:22 Ответить
Взагалі-то залежить від того куди попасти.
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12.04.2024 11:34 Ответить
*****. Головне динаміка. В 2022 взагалі просто ракети ловили і все.
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12.04.2024 11:44 Ответить
А є щось інше за ці "іграшки"? На жаль немає і чарівної палички, чи лампи Алладіна...
Томагавки чи Таураси не дають.
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12.04.2024 11:52 Ответить
Атакували - це ніщо. Хотілося б бачити - уразили.
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12.04.2024 11:23 Ответить
Це ж за даними росіян, які завжди брешуть, що усе збили. Взагалі нащо Цензор публікує таку дезінформацію, ще дехто повірить.
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12.04.2024 11:45 Ответить
А у вас є перевірина надійна інформація? Ну так поділиться, з нетерпінням чекаю. Взагалі-то кацапи викладають і відоси з прильотами.
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12.04.2024 12:02 Ответить
Не вразив щось на території заводу, а ганебно впав(!) - і це з 4-х один. Як то кажуть, не можеш ср@ти, не мучай #опу.
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12.04.2024 11:23 Ответить
що там насправді відбулось - про то ми не знаємо. Зважайте на те, що кацапи ніколи правди не кажуть. Принаймні, "впав" так, що як пише ИА Neftegaz.RU. - " технологические объекты предприятия остановлены".
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12.04.2024 12:12 Ответить
Та шо ж такоє,зараз Лойдсаліван потужно занепокояться!
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12.04.2024 11:27 Ответить
А чого усі так повірили кацапському губеру?
По друге, це може були прощупування ПВО. Впевнений що деякі дрони є холостими.
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12.04.2024 11:35 Ответить
Точно - у нас же цих дронів, як гівна, мульйон. Будемо прощупувати, пальпацією будемо займатись
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12.04.2024 11:41 Ответить
Саму тому треба провірити маршрут, можливості пво.
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12.04.2024 11:45 Ответить
Ну, перевірили - з чотирьох один... впав. Будемо ще перевіряти?
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12.04.2024 11:48 Ответить
Зі слів кацапського губера.
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12.04.2024 11:56 Ответить
По перше, а чи вдарили (згадайте, що не було підтверджень про збиття купи рашистських літаків ні у повітрі, ні на летовищах), по друге, вже зовсім не весело, а навпаки - дуже якось кисло. Довідосились, що називається...
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12.04.2024 11:44 Ответить
До кінця року Україна повинна повністю знищити усі НПЗ на росії.
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12.04.2024 11:42 Ответить
До кінця року дивись, щоб саму Україну не знищили - ти вже у Польщі, якщо не за віпіен, чого тобі хвилюватись?
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12.04.2024 11:46 Ответить
роZZии кизда! кацапет, смирись с этим
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12.04.2024 13:31 Ответить
ви мапу росії коли в останній раз бачили? у школі?
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12.04.2024 12:15 Ответить
а куди він летів, откритку з гагарином відніс.
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12.04.2024 14:35 Ответить
 
 