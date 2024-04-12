Ночью дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в России, - СМИ
Дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ASTRA.
Так, по данным издания, НПЗ атаковали 4 БПЛА, один из которых упал на территории завода.
"Об уничтожении 4 БПЛА в Новошахтинске Ростовской области сегодня ночью, 12 апреля, отчитался глава региона. Он добавил, что пострадавших и повреждений нет. Какой именно объект атаковали, губернатор не уточнил", - говорится в сообщении.
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+6 Gary Grant
показать весь комментарий12.04.2024 11:19
+3 shokolad
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показать весь комментарий12.04.2024 11:23
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На розбиті шибки в "мацква-сіті".
"Протягом"!
А той хто знає, теж або промовчить, або збреше (дезінформує противника)
Немає зброї ніфіга.
Грубо кажучи, нічого ми там не зруйнували на тому НовоШахтинському
Томагавки чи Таураси не дають.
По друге, це може були прощупування ПВО. Впевнений що деякі дрони є холостими.