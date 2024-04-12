Вночі дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Росії, - ЗМІ

Дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ASTRA.

Так, за даними видання, НПЗ атакували 4 БПЛА, один із яких впав на території заводу.

"Про знищення 4 БПЛА в Новошахтинську Ростовської області сьогодні вночі, 12 квітня, прозвітував голова регіону. Він додав, що постраждалих та пошкоджень немає. Який саме об'єкт атакували, губернатор не уточнив", - йдеться в повідомленні.

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