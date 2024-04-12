Вночі дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Росії, - ЗМІ
Дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ASTRA.
Так, за даними видання, НПЗ атакували 4 БПЛА, один із яких впав на території заводу.
"Про знищення 4 БПЛА в Новошахтинську Ростовської області сьогодні вночі, 12 квітня, прозвітував голова регіону. Він додав, що постраждалих та пошкоджень немає. Який саме об'єкт атакували, губернатор не уточнив", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Gary Grant
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+3 shokolad
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+3 V #508818
показати весь коментар12.04.2024 11:23
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На розбиті шибки в "мацква-сіті".
"Протягом"!
А той хто знає, теж або промовчить, або збреше (дезінформує противника)
Немає зброї ніфіга.
Грубо кажучи, нічого ми там не зруйнували на тому НовоШахтинському
Томагавки чи Таураси не дають.
По друге, це може були прощупування ПВО. Впевнений що деякі дрони є холостими.