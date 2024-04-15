РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10539 посетителей онлайн
Новости Война
4 420 3

Взрыв раздался в Кропивницком

вибух

Во время воздушной тревоги в Кропивницком раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

Глава ОВА Райкович заявил: "Друзья! Ничего не фотографируем и не сообщаем в сетях!".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Полтаву, в городе слышали взрыв (обновлено)

Автор: 

взрыв (6721) Кропивницький (539)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підорській ракеті прийшов 3,14здець в небі. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
15.04.2024 16:42 Ответить
Дай Бог. Наче в повітрі бахнуло подвійно.
показать весь комментарий
15.04.2024 16:49 Ответить
Чогось згадався Червинський...
показать весь комментарий
15.04.2024 16:42 Ответить
 
 