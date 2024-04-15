Взрыв раздался в Кропивницком

Во время воздушной тревоги в Кропивницком раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

Глава ОВА Райкович заявил: "Друзья! Ничего не фотографируем и не сообщаем в сетях!".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Полтаву, в городе слышали взрыв (обновлено)