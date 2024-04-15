Взрыв раздался в Кропивницком
Во время воздушной тревоги в Кропивницком раздался взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.
Глава ОВА Райкович заявил: "Друзья! Ничего не фотографируем и не сообщаем в сетях!".
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Центр 820 #589399
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Дихлофос
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wawel
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