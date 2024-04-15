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Шольц призвал Китай не помогать РФ

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай призвал Пекин не помогать России обходить санкции и не снабжать ее оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Находясь с визитом в Шанхае, он сказал, что "никто не должен помогать", имея в виду увеличение китайского экспорта в РФ после ее вторжения в Украину.

"Вот почему мы также призываем всех не обходить санкции... и почему мы также призываем не поставлять оружие", - сказал Шольц.

Издание отмечает, что Запад обвиняет Китай в поставке товаров двойного назначения, используемых Россией в войне против Украины.

Читайте также: Германия предоставит Украине ракеты к имеющимся системам ПВО, - Зеленский после разговора с Шольцем

Автор: 

Китай (2909) россия (95339) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+9
Китай сказав, що не буде. І ще додав, що й не допомагав.
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15.04.2024 16:52
+4
Так, це добре, але якщо продовжить,то що зробите,знову упісяєтесь, чи є якийсь план дій?
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15.04.2024 16:51
+4
Такі заклики схожі на ескалацію.
Краще не закликайте.
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15.04.2024 16:53
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Так, це добре, але якщо продовжить,то що зробите,знову упісяєтесь, чи є якийсь план дій?
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15.04.2024 16:51 Ответить
Китай сказав, що не буде. І ще додав, що й не допомагав.
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15.04.2024 16:52 Ответить
Такі заклики схожі на ескалацію.
Краще не закликайте.
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15.04.2024 16:53 Ответить
Учитывая как встретили шольца в китае, то они однозначно его выслушают.
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15.04.2024 16:53 Ответить
Аж закликав армія вермахту перевертається в гробу дивлячись на яке неподобство перетворилась ******* Німеччина і їх армія
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15.04.2024 16:55 Ответить
Не в тему - просто посміятися над нашою маленькою копією Трампа
ИНСАЙД!!! Я узнал какой подарок Зеленскому заказали на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, уже дали задаток - вы офигеете ничего святого с Сергеем Поярковым
https://www.youtube.com/watch?v=xQJMZ91WmWk
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15.04.2024 16:55 Ответить
Нє ну малі діти, їй богу. China does not give a continental fuck to your call
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15.04.2024 16:58 Ответить
Хто тобі сказав що Чайна дазн'т гів а фак?
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15.04.2024 17:05 Ответить
бікоз Чайна факс еверіван ін зіс ворлд, інклудінг раша
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15.04.2024 17:16 Ответить
Перебуваючи із візитом у Шанхаї він сказав, що "ніхто не повинен допомагати", маючи на увазі збільшення китайського експорту до РФ після її вторгнення в Україну.Шольцу накуй не потрібна Україна.Його візит до Китаю- торгівля фріцляндії з Китаєм,а Україна -десяте.
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15.04.2024 16:58 Ответить
і Сідзінбпінь такий - "окай, не буду, раз так просиш". Це так мало виглядати?))))
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15.04.2024 17:15 Ответить
Пане Шольц, і що Китай? Пообіцяв?
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15.04.2024 17:19 Ответить
можеш переносити свої заводи до нас, у нас дешевше ніж в США...
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15.04.2024 17:44 Ответить
невиправний ..
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15.04.2024 17:41 Ответить
Дуже сумно, що лідер головної економіки ЄС, великої країни чи то такий наївний, чи то такий тупий.
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15.04.2024 17:42 Ответить
Там Анжели корні тримають його за іічки
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15.04.2024 21:12 Ответить
Канцлера Німеччини Шольца при приземленні під час триденного візиту до Китаю зустрів заступник мера міста Чунцин.
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15.04.2024 17:42 Ответить
А канцлер Шольц в Китае не мог сказать,только по за Китаем отвага нашлась.
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15.04.2024 22:25 Ответить
 
 