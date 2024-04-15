Шольц призвал Китай не помогать РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай призвал Пекин не помогать России обходить санкции и не снабжать ее оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Находясь с визитом в Шанхае, он сказал, что "никто не должен помогать", имея в виду увеличение китайского экспорта в РФ после ее вторжения в Украину.

"Вот почему мы также призываем всех не обходить санкции... и почему мы также призываем не поставлять оружие", - сказал Шольц.

Издание отмечает, что Запад обвиняет Китай в поставке товаров двойного назначения, используемых Россией в войне против Украины.

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