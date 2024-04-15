Байден пытается предотвратить широкий конфликт на Ближнем Востоке, - Белый дом
Президент США Джо Байден сконцентрирован на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"То, что Иран совершил эту беспрецедентную атаку, которую мы и наши израильские партнеры и другие партнеры отразили, не означает, что мы должны просто смириться с постоянной эскалацией в регионе. Президент не собирается мириться с тем, он хочет видеть деэскалацию", - пояснил он.
На вопрос, считает ли Белый дом, что Израиль не должен отвечать Ирану, он ответил, что это зависит от правительства премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
"Мы уважаем их суверенный процесс принятия решений. Мы хотим видеть деэскалацию напряженности. Мы не хотим видеть более широкую войну", - сказал Кирби.
Атака Ирана на Израиль
Вечером 13 апреля Иран начал массированную воздушную атаку на Израиль, запустив беспилотники и крылатые и баллистические ракеты по Израилю.
Было запущено более 200 воздушных средств нападения. 99% из них были перехвачены.
По словам представителя ЦАХАЛ контрадмирала Даниэля Хагари, большинство ракет были перехвачены системой ПВО большой дальности Arrow. Ракеты в большинстве своем были сбиты за пределами воздушного пространства Израиля.
Сообщалось, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с беспрецедентной ракетной и беспилотной атакой Ирана на Израиль состоится 14 апреля.
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Існування вільної від РФ України - це і є ескалація на думку кацапів.
Не давати гідну відсіч агресивним дикунам - це посилює ескалацію та заохочення до подальшої агресії.
Коли віцепрезидентка США Камала Гарріс зустрілася з Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції в лютому, вона сказала українському лідеру те, що він не хотів чути - утримайтеся від атак . Така тактика, на думку американських чиновників, призведе до зростання світових цін на енергоносії та спричинить більш агресивні дії Росії у відповідь на території України. Джерело:
А цей на що хворий? На старече недоумство? Зовсім в дитинство впав.
Давно не читав такої демагогії! Байден не просто політичний імпотент, він небезпечний імпотент, бо здає союзників! Він уже здав Афганістан, тепер здає Україну та Ізраїль.
Любители ядерного пламени, а также все ждуны конца света сильно разочарованы.
Прошлой ночью свершилась грандиозная ночная баталия меж Востоком и Западом.
Хоттабычи, разумеется, битву продули, но напыжились и сообщили, что "Израиль наказан, задача выполнена, главная цель поражена".
Судя по этому признанию муджтахидов, главной целью 170 беспилотников, 120 баллистических и 30 крылатых ракет была девочка-бедуинка Асиля из поселка близ Арады. Асиле 7 лет, она примерная мусульманка, любительница котят и рахат-лукума (процедуру обрезания прошла в 5 лет).
Чем именно Асиля была так опасна для Ирана - осталось тайной хитрых хоттабычей. Быть может, тем, что мечтает о собственной Барби. Раненую Асилю увезла израильская "скорая".
Аятоллы Ирана ознакомились с итогами ночной "войны миров" и сообщили, что "удовлетворены", но "могут повторить".
Этот живописный, но краткий эпизод истории человечества стал наглядным примером того, что золотые "роллс-ройсы" и чалмы не являются полноценным заменителем мозгов.
а політика невтручання заходу просто відтягує пуск пружини... Вони виростили монстра своїми кредитами типу для населення і дирявими санкціями... і війна там тільки питання часу
Нам зараз це наразі непотрібно тому що звинтить ціни на нафту в космос і дасть оркам більше доходів та підніме інфляцію на Заході ...
- Жалюгідні гайдзіни! Зграя південних варварів!
Ви, негідні нащадки славних воїнів, які світлом тисячі сонць скорили велику імперію Ямато! Ваші предки з огидою дивляться на вас, і жалкують, що свого часу не зробили сеппуку, аби уникнути такої ганьби!
Колись ви панували морями, як справжні самураї, тепер же, наче жменька наляканих селян, переймаєтеся лише тим, що масло для світильників коштує на чверть коку рису дорожче!
Краще б вам схаменутися і згадати про ваше гірі, якщо жалюгідні роніни ще його мають! Інакше вам не минути ганьби, у порівнянні з якою поразка дому Тайра у битві при Дан-но-ура здаватиметься всім помахом крила метелика у передсвітанкову пору. Висушіть ваші намочені від страху хакама, і якщо самі боїтеся битви - віддайте катани, нагінати та обладунки справжнім самураям, що твердо стоять на шлях бусі!
Бо ви - гівно, а не самураї! )
Было известно время, направление, цель.
За 2 часа заранее самолеты в небе зависли. Сама принцесса Иордании, за штурвалом, 2 или 3 шашеда сбила.
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