Байден пытается предотвратить широкий конфликт на Ближнем Востоке, - Белый дом

Президент США Джо Байден сконцентрирован на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"То, что Иран совершил эту беспрецедентную атаку, которую мы и наши израильские партнеры и другие партнеры отразили, не означает, что мы должны просто смириться с постоянной эскалацией в регионе. Президент не собирается мириться с тем, он хочет видеть деэскалацию", - пояснил он.

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На вопрос, считает ли Белый дом, что Израиль не должен отвечать Ирану, он ответил, что это зависит от правительства премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

"Мы уважаем их суверенный процесс принятия решений. Мы хотим видеть деэскалацию напряженности. Мы не хотим видеть более широкую войну", - сказал Кирби.

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Атака Ирана на Израиль

Вечером 13 апреля Иран начал массированную воздушную атаку на Израиль, запустив беспилотники и крылатые и баллистические ракеты по Израилю.

Было запущено более 200 воздушных средств нападения. 99% из них были перехвачены.

По словам представителя ЦАХАЛ контрадмирала Даниэля Хагари, большинство ракет были перехвачены системой ПВО большой дальности Arrow. Ракеты в большинстве своем были сбиты за пределами воздушного пространства Израиля.

Сообщалось, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с беспрецедентной ракетной и беспилотной атакой Ирана на Израиль состоится 14 апреля.

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