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Байден пытается предотвратить широкий конфликт на Ближнем Востоке, - Белый дом

байден

Президент США Джо Байден сконцентрирован на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"То, что Иран совершил эту беспрецедентную атаку, которую мы и наши израильские партнеры и другие партнеры отразили, не означает, что мы должны просто смириться с постоянной эскалацией в регионе. Президент не собирается мириться с тем, он хочет видеть деэскалацию", - пояснил он.

Читайте также: Израиль в ближайшее время определится с ответом на иранскую атаку, это может быть "удар или без удара", - ЦАХАЛ

На вопрос, считает ли Белый дом, что Израиль не должен отвечать Ирану, он ответил, что это зависит от правительства премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

"Мы уважаем их суверенный процесс принятия решений. Мы хотим видеть деэскалацию напряженности. Мы не хотим видеть более широкую войну", - сказал Кирби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден сказал Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных действиях против Ирана - СМИ

Атака Ирана на Израиль

Вечером 13 апреля Иран начал массированную воздушную атаку на Израиль, запустив беспилотники и крылатые и баллистические ракеты по Израилю.

Было запущено более 200 воздушных средств нападения. 99% из них были перехвачены.

По словам представителя ЦАХАЛ контрадмирала Даниэля Хагари, большинство ракет были перехвачены системой ПВО большой дальности Arrow. Ракеты в большинстве своем были сбиты за пределами воздушного пространства Израиля.

Сообщалось, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с беспрецедентной ракетной и беспилотной атакой Ирана на Израиль состоится 14 апреля.

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Автор: 

Байден (2785) Израиль (1918) США (26368) Кирби (452)


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Топ комментарии
+22
Бездіяльність та імпотентність США призвело саме до цієї кризи в всьому світі.
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15.04.2024 17:16
+17
Існування держави Ізраїль - це вже ескалація на думку дикунської частини арабського світу.
Існування вільної від РФ України - це і є ескалація на думку кацапів.
Не давати гідну відсіч агресивним дикунам - це посилює ескалацію та заохочення до подальшої агресії.
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15.04.2024 17:18
+12
Якби одразу більше допомогли Україні, то решта ідіотичних держав добре подумала би нападати чи ні. Відкрили скриньку Пандори. Зараз конфлікти підуть один за одним.
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15.04.2024 17:22
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Правила форума Совет форумчан
а у нас, значить, вдалось досягнути вузького конфлікту.
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15.04.2024 17:14 Ответить
Байдьєн почав яйцями трусити ще з Афганістану. Шо тут дивуватись...
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15.04.2024 17:15 Ответить
Вообще-то решение уйти из Афгана принял Трамп и он же вывел львиную часть контингента. Байдену в наследство осталось или 650, или 750 человек из нескольких тысяч, которых не хватало даже на охрану базы.
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15.04.2024 17:37 Ответить
Если Трамп и выводил, то организованно и без потерь. То позорище с оставлением оружия и просанием на произвол судьбы людей, помогавших американцам, произошло именно при Байдене. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую...
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15.04.2024 17:44 Ответить
як можна запобігти конфлікту, якщо цей конфлікт вже виникнув, а позиція стримування адекватної відповіді тільки посилить конфлікт.
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15.04.2024 17:15 Ответить
Бездіяльність та імпотентність США призвело саме до цієї кризи в всьому світі.
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15.04.2024 17:16 Ответить
то йому слід поцілувати в дупу )(уйла і Ібрагіма. сцикун серливий!
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15.04.2024 17:17 Ответить
В смысле наихудший. Обама щас очень обидился.
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15.04.2024 17:23 Ответить
Вірно! Вся гниль в міжнародній політиці почалась саме з Бардака Хусейновича Обами.
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15.04.2024 17:45 Ответить
От ж... Мама єврейка, а тато негр - пекельна суміш...
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15.04.2024 19:51 Ответить
Байден лузер
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15.04.2024 17:18 Ответить
Існування держави Ізраїль - це вже ескалація на думку дикунської частини арабського світу.
Існування вільної від РФ України - це і є ескалація на думку кацапів.
Не давати гідну відсіч агресивним дикунам - це посилює ескалацію та заохочення до подальшої агресії.
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15.04.2024 17:18 Ответить
Намагун, ля.
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15.04.2024 17:18 Ответить
то саме - рядом :
Коли віцепрезидентка США Камала Гарріс зустрілася з Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції в лютому, вона сказала українському лідеру те, що він не хотів чути - утримайтеся від атак . Така тактика, на думку американських чиновників, призведе до зростання світових цін на енергоносії та спричинить більш агресивні дії Росії у відповідь на території України. Джерело:
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15.04.2024 17:20 Ответить
Можливо Каміла не розуміла різниці між наливним нафтовим терміналом і НПЗ,1й опосередковано може впливати на ціну нафти в світі,а НПЗ тільки на прибуток рашки,яка продавала нафтопродукти по дуже вищій ціні чим саму нафту.
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15.04.2024 18:11 Ответить
Чемберлен **********.
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15.04.2024 17:20 Ответить
Чемберлен в Мюнхені вже був хворий на рак і незабаром після того папірця з підписом Гітлера помер.
А цей на що хворий? На старече недоумство? Зовсім в дитинство впав.
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15.04.2024 17:48 Ответить
Суть не в хворобах, а в діях.
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15.04.2024 17:55 Ответить
У Байдена явно рак мозку
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15.04.2024 17:58 Ответить
Україні дуже не потрібний широкомасштабний конфлікт Ізраїлю і Ірану....Такий конфлікт - мрія паРашки....
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15.04.2024 17:21 Ответить
Швидше навпаки
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15.04.2024 17:56 Ответить
Яка ще мрія? Там онучами смердить давно.
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15.04.2024 18:01 Ответить
Якби одразу більше допомогли Україні, то решта ідіотичних держав добре подумала би нападати чи ні. Відкрили скриньку Пандори. Зараз конфлікти підуть один за одним.
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15.04.2024 17:22 Ответить
Старий бовдур ІМПОТЕНТ
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15.04.2024 17:24 Ответить
А не все-реться???
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15.04.2024 17:33 Ответить
А війна в Европі його вже мало хвилює?
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15.04.2024 17:36 Ответить
Байден намагається у кріслі втриматисьа решта йому фіолетово...
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15.04.2024 17:42 Ответить
На Експресо був полковник Ізраіля - сказав шо вже по віині - обмінялись ударами
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15.04.2024 17:44 Ответить
Запобiгати конфлiкту у нас йому не дуже треба було...
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15.04.2024 17:45 Ответить
Суперечлива думка. Вони як мінімум багато разів найвеличнійшому лідеру ************* казали про потенційний напад рф. Якби янєлох почав готуватися до війни як належить, то можливо і вторгнення б не було. А так кацапи побачили, що навіть попри заяви нічого не робиться, то годі вже кращої нагоди шукати...
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15.04.2024 18:07 Ответить
Він і Ізраїль хапатиме за руки з вимогами не бити по території ворогів? Чи що?
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15.04.2024 17:46 Ответить
Вже так місяця три як хапає ...
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15.04.2024 18:17 Ответить
"Те, що Іран здійснив цю безпрецедентну атаку, яку ми і наші ізраїльські партнери та інші партнери відбили, не означає, що ми повинні просто змиритися з постійною ескалацією в регіоні. Президент не збирається миритися з тим, він хоче бачити деескалацію"

Давно не читав такої демагогії! Байден не просто політичний імпотент, він небезпечний імпотент, бо здає союзників! Він уже здав Афганістан, тепер здає Україну та Ізраїль.
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15.04.2024 17:55 Ответить
ТАМ ЧТО ОДИН БАЙДЕН ЗА ДОБРО !!!???
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15.04.2024 18:02 Ответить
АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ I 15 АПРЕЛЯ 2024 15:10
Любители ядерного пламени, а также все ждуны конца света сильно разочарованы.

Прошлой ночью свершилась грандиозная ночная баталия меж Востоком и Западом.

Хоттабычи, разумеется, битву продули, но напыжились и сообщили, что "Израиль наказан, задача выполнена, главная цель поражена".

Судя по этому признанию муджтахидов, главной целью 170 беспилотников, 120 баллистических и 30 крылатых ракет была девочка-бедуинка Асиля из поселка близ Арады. Асиле 7 лет, она примерная мусульманка, любительница котят и рахат-лукума (процедуру обрезания прошла в 5 лет).
Чем именно Асиля была так опасна для Ирана - осталось тайной хитрых хоттабычей. Быть может, тем, что мечтает о собственной Барби. Раненую Асилю увезла израильская "скорая".
Аятоллы Ирана ознакомились с итогами ночной "войны миров" и сообщили, что "удовлетворены", но "могут повторить".

Этот живописный, но краткий эпизод истории человечества стал наглядным примером того, что золотые "роллс-ройсы" и чалмы не являются полноценным заменителем мозгов.
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15.04.2024 18:15 Ответить
Тут нема чого більше додати ...
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15.04.2024 18:23 Ответить
Та немає чому там радіти Іран доробляє ЯО з допомогою орківських атомщиків...
а політика невтручання заходу просто відтягує пуск пружини... Вони виростили монстра своїми кредитами типу для населення і дирявими санкціями... і війна там тільки питання часу

Нам зараз це наразі непотрібно тому що звинтить ціни на нафту в космос і дасть оркам більше доходів та підніме інфляцію на Заході ...
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15.04.2024 18:26 Ответить
Короткий переклад промови Фуміо Кісіди, прем'єр-міністра Японії, в конгресі США від Олексія Маркевича.

- Жалюгідні гайдзіни! Зграя південних варварів!

Ви, негідні нащадки славних воїнів, які світлом тисячі сонць скорили велику імперію Ямато! Ваші предки з огидою дивляться на вас, і жалкують, що свого часу не зробили сеппуку, аби уникнути такої ганьби!

Колись ви панували морями, як справжні самураї, тепер же, наче жменька наляканих селян, переймаєтеся лише тим, що масло для світильників коштує на чверть коку рису дорожче!

Краще б вам схаменутися і згадати про ваше гірі, якщо жалюгідні роніни ще його мають! Інакше вам не минути ганьби, у порівнянні з якою поразка дому Тайра у битві при Дан-но-ура здаватиметься всім помахом крила метелика у передсвітанкову пору. Висушіть ваші намочені від страху хакама, і якщо самі боїтеся битви - віддайте катани, нагінати та обладунки справжнім самураям, що твердо стоять на шлях бусі!

Бо ви - гівно, а не самураї! )
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15.04.2024 18:40 Ответить
Ага, БИДОН кушает манную кашу и грозно топает ножками.
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15.04.2024 18:49 Ответить
Муйня собача. Байден намагається не розкачувати човен перед виборами. Час вдовбати по Ірану є тільки сьогодні.
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15.04.2024 18:55 Ответить
Рейтинг знову відкопали і нарощують.
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15.04.2024 19:23 Ответить
Можливо я забув,і була атака 300 штуками засобів нападу на Україну,але приклад ППО ізраїльтян та справжніх союзників це 99% збитих цілей,причому частина навіть не над територіїєю іудейської держави.Тобто,небо закрити можна.Питання : а **** щодо закритого неба над Україною,хоч би над якоюсь її частиною?Поляки піднімаються періодично літаками для чого?Для прогрівання двигуна літака?Турбуються румуни...."друзі пізнаються в біді"((
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15.04.2024 20:08 Ответить
Небо закрывали на определенный промежуток времени.
Было известно время, направление, цель.
За 2 часа заранее самолеты в небе зависли. Сама принцесса Иордании, за штурвалом, 2 или 3 шашеда сбила.
Пиар-акция.
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15.04.2024 20:40 Ответить
"Нужна просто пєрєстать стрєлять'' (с)
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15.04.2024 20:47 Ответить
 
 